ПНБ и парадоксы природы - страница 42

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denis.eremin:

Сколько уже можно "открывать" обычную нелинейную регрессию?

Денис, приведите, пожалуйста, еще один пример " обычной нелинейной регрессии ", сопоставимой с ПНБ.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Денис, приведите, пожалуйста, еще один пример " обычной нелинейной регрессии ", сопоставимой с ПНБ.

Обычная параболическая регрессия - это она и есть

 
Yousufkhodja Sultonov:

Денис, приведите, пожалуйста, еще один пример " обычной нелинейной регрессии ", сопоставимой с ПНБ.

Лови:
 

Сильно не заморачивался, поэтому точность можно и повысить.

Хотя и так R^2=0.99684843

 

Дата Время Цена
2021.02.05 10:00 1,19632
2021.02.05 11:00 1,19843
2021.02.05 12:00 1,19767
2021.02.05 13:00 1,19739
2021.02.05 14:00 1,198
2021.02.05 15:00 1,19894
2021.02.05 16:00 1,20039
2021.02.05 17:00 1,20213
2021.02.05 18:00 1,20239
2021.02.05 19:00 1,20349
2021.02.05 20:00 1,20378
2021.02.05 21:00 1,20426
2021.02.05 22:00 1,20428
2021.02.05 23:00 1,20481
2021.02.08 0:00 1,20369
2021.02.08 1:00 1,20425
2021.02.08 2:00 1,20484
2021.02.08 3:00 1,20324
2021.02.08 4:00 1,20383
2021.02.08 5:00 1,20362
2021.02.08 6:00 1,20384
2021.02.08 7:00 1,20348
2021.02.08 8:00 1,20366
2021.02.08 9:00 1,2039



 

Начал демо-торговлю на Н1


[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Начал демо-торговлю на Н1


Ура, наконец-то! А то наболтал на нобелевку, а в реальности 0.
Мониторинг подключи только, не говори , что тебе не разрешают
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

12-05:

Мониторинг где?
 
Vladimir Baskakov:
Леха, 1979 это цифры, ты не знаешь сколько мне, но учить собрался.
Сходи лучше на курсы с дочей

Что тебя учить, невежу, если родители не научили, то Я и подавно не научу. 

 
Vladimir Baskakov:
Мониторинг где?
Vladimir Baskakov:
Мониторинг где?

здесь 

Логин: 41104418
Пароль:
Инвестор: krvdehi1

Такой мониторинг разрешается?
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