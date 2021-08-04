ПНБ и парадоксы природы - страница 42
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Сколько уже можно "открывать" обычную нелинейную регрессию?
Денис, приведите, пожалуйста, еще один пример " обычной нелинейной регрессии ", сопоставимой с ПНБ.
Денис, приведите, пожалуйста, еще один пример " обычной нелинейной регрессии ", сопоставимой с ПНБ.
Обычная параболическая регрессия - это она и есть
Денис, приведите, пожалуйста, еще один пример " обычной нелинейной регрессии ", сопоставимой с ПНБ.
Лови:
Сильно не заморачивался, поэтому точность можно и повысить.
Хотя и так R^2=0.99684843
Начал демо-торговлю на Н1
Начал демо-торговлю на Н1
12-05:
Леха, 1979 это цифры, ты не знаешь сколько мне, но учить собрался.
Что тебя учить, невежу, если родители не научили, то Я и подавно не научу.
Мониторинг где?
Мониторинг где?
здесь