ПНБ и парадоксы природы - страница 24

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Vladimir Baskakov:
У Тарабана дочь, у тебя сын, Веталь дочь таскает по форекс курсам.
Заботливые отцы, сами не умеют, но детей учат

Не завидуй малыш, будут и у тебя когда-нибудь дети. И возможно ты будешь ими гордиться.)

[Удален]  
khorosh:

Не завидуй малыш, будут и у тебя когда-нибудь дети. и возможно ты будешь ими гордиться.)

Главное чтобы они вас не стеснялись
 
khorosh:

На криптовалюте можно много поднять. У меня сын недавно с друзьями в Германии создал инвестфонд вкладчиков в крипту и уже неплохо стал зарабатывать. 

Можно также и быстро потерять, вы в курсе сколько денег теряют инвесторы каждый день именно с криптовалюты? 

тут дело повезет или не повезет

крипта это не форекс и не акций где можно выстроить план стратегий на года два

крипту нужно в самом начале покупать когда стоят гроши это и есть грааль 

 
Marat Zeidaliyev:

Можно также и быстро потерять, вы в курсе сколько денег теряют инвесторы каждый день именно с криптовалюты? 

тут дело повезет или не повезет

крипта это не форекс и не акций где можно выстроить план стратегий на года два

крипту нужно в самом начале покупать когда стоят гроши это и есть грааль 

С её огромным потенциалом, на "сейчас" она по сути и стоит гроши.

Если в теме, то вспомните когда биткоин стоил 700$, вот тогда считали, что это его потолок и он переоценён. Что имеет сегодня и где те 700?

P.S. А где цена в 20 000, после которого он должен был умереть?
 
Vladimir Baskakov:
Главное чтобы они вас не стеснялись

У моих детей нет причин меня стесняться. В советские времена я занимался разработкой электронных схем вычислительной техники и приборов для космоса. Я участвовал в разработке таких известных рентгеновских астрономических телескопов как "АРТ-П" и "Пульсар-ХМ", которые были запущены в космос. А вы чем можете похвастаться молодой человек?

 
Отсчёт Цена Buy Line Sell Line
1 1,151 1,151 1,151
2 1,15 1,150333333 1,1505
3 1,151 1,1505 1,15075
4 1,152 1,1508 1,151375
5 1,151 1,150857143 1,151333333
6 1,152 1,151 1,151454545
7 1,151 1,151 1,151416667
8 1,152 1,151090909 1,1515
9 1,151 1,151076923 1,151466667
10 1,15 1,150823529 1,151375
11 1,151 1,150833333 1,151333333
12 1,152 1,150894737 1,151454545
13 1,153 1,151 1,151866667
14 1,154 1,151142857 1,152608696
15 1,153 1,151304348 1,152617021
16 1,152 1,151407407 1,152604167
17 1,153 1,151464286 1,15262
18 1,152 1,1515 1,152607843
19 1,153 1,151548387 1,152622642
20 1,152 1,151575758 1,152611111




Юсуф давайте прогноз ПНБ по первым 10 данным для жёлтой и синей линии.

[Удален]  
khorosh:

У моих детей нет причин меня стесняться. В советские времена я занимался разработкой электронных схем вычислительной техники и приборов для космоса. Я участвовал в разработке таких известных рентгеновских астрономических телескопов как "АРТ-П" и "Пульсар-ХМ", которые были запущены в космос. А вы чем можете похвастаться молодой человек?

Мы на форуме Форекса, тут ты 0. Но постоянно присутствуешь
 
Vladimir Baskakov:
Мы на форуме Форекса, тут ты 0. Но постоянно присутствуешь

Не такому ничтожеству как ты решать кто 0, а кто не 0.

 
Vitaly Muzichenko:

С её огромным потенциалом, на "сейчас" она по сути и стоит гроши.

Если в теме, то вспомните когда биткоин стоил 700$, вот тогда считали, что это его потолок и он переоценён. Что имеет сегодня и где те 700?

P.S. А где цена в 20 000, после которого он должен был умереть?

С ростом биткойн также и теряет потенциал, так как не у многих есть возможность покупать биткойн, покупают обычно крупные инвестфонды для них всего лишь спекуляция 

сами держатели ведут информационную войну ведь они тоже полагают что ничем не подкрепленная валюта не может все время расти и опасаются что в любой момент может рухнуть до низов

если биткойн вырастить дальше думаю вырастить конечно но потолок все же будет на сотни две а может и три 

но это лишь 1000% роста а не так как раньше в начале аж на полмиллиона процентов

вы бы сами сейчас врядли бы купили биткойн по текущей цене )

 
Vitaly Muzichenko:

С её огромным потенциалом, на "сейчас" она по сути и стоит гроши.

Если в теме, то вспомните когда биткоин стоил 700$, вот тогда считали, что это его потолок и он переоценён. Что имеет сегодня и где те 700?

P.S. А где цена в 20 000, после которого он должен был умереть?

так у него контракт в 1 лот 1, а не 100 000 как у нормальных валютных пар

так что его цена относительно валют пока ниже 1

соответственно волотильность ни о чем
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