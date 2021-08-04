ПНБ и парадоксы природы - страница 24
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У Тарабана дочь, у тебя сын, Веталь дочь таскает по форекс курсам.
Не завидуй малыш, будут и у тебя когда-нибудь дети. И возможно ты будешь ими гордиться.)
Не завидуй малыш, будут и у тебя когда-нибудь дети. и возможно ты будешь ими гордиться.)
На криптовалюте можно много поднять. У меня сын недавно с друзьями в Германии создал инвестфонд вкладчиков в крипту и уже неплохо стал зарабатывать.
Можно также и быстро потерять, вы в курсе сколько денег теряют инвесторы каждый день именно с криптовалюты?
тут дело повезет или не повезет
крипта это не форекс и не акций где можно выстроить план стратегий на года два
крипту нужно в самом начале покупать когда стоят гроши это и есть грааль
Можно также и быстро потерять, вы в курсе сколько денег теряют инвесторы каждый день именно с криптовалюты?
тут дело повезет или не повезет
крипта это не форекс и не акций где можно выстроить план стратегий на года два
крипту нужно в самом начале покупать когда стоят гроши это и есть грааль
С её огромным потенциалом, на "сейчас" она по сути и стоит гроши.
Если в теме, то вспомните когда биткоин стоил 700$, вот тогда считали, что это его потолок и он переоценён. Что имеет сегодня и где те 700?P.S. А где цена в 20 000, после которого он должен был умереть?
Главное чтобы они вас не стеснялись
У моих детей нет причин меня стесняться. В советские времена я занимался разработкой электронных схем вычислительной техники и приборов для космоса. Я участвовал в разработке таких известных рентгеновских астрономических телескопов как "АРТ-П" и "Пульсар-ХМ", которые были запущены в космос. А вы чем можете похвастаться молодой человек?
Юсуф давайте прогноз ПНБ по первым 10 данным для жёлтой и синей линии.
У моих детей нет причин меня стесняться. В советские времена я занимался разработкой электронных схем вычислительной техники и приборов для космоса. Я участвовал в разработке таких известных рентгеновских астрономических телескопов как "АРТ-П" и "Пульсар-ХМ", которые были запущены в космос. А вы чем можете похвастаться молодой человек?
Мы на форуме Форекса, тут ты 0. Но постоянно присутствуешь
Не такому ничтожеству как ты решать кто 0, а кто не 0.
С её огромным потенциалом, на "сейчас" она по сути и стоит гроши.
Если в теме, то вспомните когда биткоин стоил 700$, вот тогда считали, что это его потолок и он переоценён. Что имеет сегодня и где те 700?P.S. А где цена в 20 000, после которого он должен был умереть?
С ростом биткойн также и теряет потенциал, так как не у многих есть возможность покупать биткойн, покупают обычно крупные инвестфонды для них всего лишь спекуляция
сами держатели ведут информационную войну ведь они тоже полагают что ничем не подкрепленная валюта не может все время расти и опасаются что в любой момент может рухнуть до низов
если биткойн вырастить дальше думаю вырастить конечно но потолок все же будет на сотни две а может и три
но это лишь 1000% роста а не так как раньше в начале аж на полмиллиона процентов
вы бы сами сейчас врядли бы купили биткойн по текущей цене )
С её огромным потенциалом, на "сейчас" она по сути и стоит гроши.
Если в теме, то вспомните когда биткоин стоил 700$, вот тогда считали, что это его потолок и он переоценён. Что имеет сегодня и где те 700?P.S. А где цена в 20 000, после которого он должен был умереть?
так у него контракт в 1 лот 1, а не 100 000 как у нормальных валютных пар
так что его цена относительно валют пока ниже 1соответственно волотильность ни о чем