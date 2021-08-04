ПНБ и парадоксы природы - страница 52

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Alexander_K:
А вот интересно - будут ли показывать по телевизору процесс ломания рыночного хребта?


А он есть у рынка? Может его нет - значит сломать нечего.

 
Evgeniy Chumakov:


А он есть у рынка? Может его нет - значит сломать нечего.

Раз Юсуф сказал - у рынка есть хребет и его надо безудержно ломать - значит, надо усилить усилия в этом направлении.

Пророкам надо верить - иначе беда.

[Удален]  
Alexander_K:

Раз Юсуф сказал - у рынка есть хребет и его надо безудержно ломать - значит, надо усилить усилия в этом направлении.

Пророкам надо верить - иначе беда.

Кажется не он сломает хребет, а ему дадут хорошего пенделя, судя по мониторингу
 
Vladimir Baskakov:
Кажется не он сломает хребет, а ему дадут хорошего пенделя, судя по мониторингу

Ну, мониторинг, вроде как неплох - поэтому я и заговорил о телевидении. Сие действо надо транслировать в прямом эфире. Эпично.

 

Где-то что-то я видел...

А, вот! Нашел:

 

[Удален]  
Alexander_K:

Ну, мониторинг, вроде как неплох - поэтому я и заговорил о телевидении. Сие действо надо транслировать в прямом эфире. Эпично.

Все на тоненького, улетит быстро
 
Alexander_K:

Где-то что-то я видел...

А, вот! Нашел:

 

он же статую просил

 
Fast235:

он же статую просил

На таджика не очень то похож )

 

чо то вас понесло не в ту степь...

мне вот очень нравится флажок на сигнале

вот пусть защищает теперь

 
Renat Akhtyamov:

на рынке никогда не проиграешь, если у тебя эксперт открывает сделки, которые идут только в плюс

100% винрейт итак варианты для этого

1. Иметь инфинити маржу открывать в любое время в любом месте в любую сторону и закрывать когда будет в плюсе

2. Залочится и открывать закрывать только прибыльные, в конце концов минусовый ордер то ли своп то ли комиссия съедят весь депо

3. Инсайд

4. Мартышка до +10500 колен

5. Арбитраж

Ренат, а Твой вариант какой с которой пользуешься? 

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