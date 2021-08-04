ПНБ и парадоксы природы - страница 52
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А вот интересно - будут ли показывать по телевизору процесс ломания рыночного хребта?
А он есть у рынка? Может его нет - значит сломать нечего.
А он есть у рынка? Может его нет - значит сломать нечего.
Раз Юсуф сказал - у рынка есть хребет и его надо безудержно ломать - значит, надо усилить усилия в этом направлении.
Пророкам надо верить - иначе беда.
Раз Юсуф сказал - у рынка есть хребет и его надо безудержно ломать - значит, надо усилить усилия в этом направлении.
Пророкам надо верить - иначе беда.
Кажется не он сломает хребет, а ему дадут хорошего пенделя, судя по мониторингу
Ну, мониторинг, вроде как неплох - поэтому я и заговорил о телевидении. Сие действо надо транслировать в прямом эфире. Эпично.
Где-то что-то я видел...
А, вот! Нашел:
Ну, мониторинг, вроде как неплох - поэтому я и заговорил о телевидении. Сие действо надо транслировать в прямом эфире. Эпично.
Где-то что-то я видел...
А, вот! Нашел:
он же статую просил
он же статую просил
На таджика не очень то похож )
чо то вас понесло не в ту степь...
мне вот очень нравится флажок на сигнале
вот пусть защищает теперь
на рынке никогда не проиграешь, если у тебя эксперт открывает сделки, которые идут только в плюс
100% винрейт итак варианты для этого
1. Иметь инфинити маржу открывать в любое время в любом месте в любую сторону и закрывать когда будет в плюсе
2. Залочится и открывать закрывать только прибыльные, в конце концов минусовый ордер то ли своп то ли комиссия съедят весь депо
3. Инсайд
4. Мартышка до +10500 колен
5. Арбитраж
Ренат, а Твой вариант какой с которой пользуешься?