ПНБ и парадоксы природы - страница 20
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Что это за колебания такие? Оригинальный термин, даже гугл похоже не в курсе.
Колебание, оно же вибрация состоящая из свойства цикличности, чем обладает энергия.
Тут же научными (писками) тьфу ты, законами меряются )) Так вот, финансовые рынки это цикличные колебания в прямом смысле.
Финансовые циклы зависят от разных факторов, % ставки, сезонность, отчётность, рецессия и т.д. Это глобальные процессы.
Посмотри на скрин который выложен ранее где волны, это будет (1). Теперь поднимайся к (2) и попробуй интерпретировать эти колебания, и так далее.
Это просто для понимания(осознания), что финансовый мир, цикличен! И описывается стохастическим процессом.
Если это пока трудно для понимания, то теория Эллиотта это чётко объясняет. В простом понимании.
Термин взят для простоты понимания процессов, которым подчиняется абсолютно всё в этой вселенной.
Колебание, оно же вибрация состоящая из свойства цикличности, чем обладает энергия.
Тут же научными (писками) тьфу ты, законами меряются )) Так вот, финансовые рынки это цикличные колебания в прямом смысле.
Финансовые циклы зависят от разных факторов, % ставки, сезонность, отчётность, рецессия и т.д. Это глобальные процессы.
Посмотри на скрин где волны, это будет (1). Теперь поднимайся к (2) и попробуй интерпретировать эти колебания, и так далее.
Это просто для понимания(осознания), что финансовый мир, цикличен! И описывается стохастическим процессом.
Отличный пост. Просто отличный. Эта тема достойна отдельной ветки.
Термин взят для простоты понимания процессов, которым подчиняется абсолютно всё в этой вселенной.
Колебание, оно же вибрация состоящая из свойства цикличности, чем обладает энергия.
Тут же научными (писками) тьфу ты, законами меряются )) Так вот, финансовые рынки это цикличные колебания в прямом смысле.
Финансовые циклы зависят от разных факторов, % ставки, сезонность, отчётность, рецессия и т.д. Это глобальные процессы.
Посмотри на скрин который выложен ранее где волны, это будет (1). Теперь поднимайся к (2) и попробуй интерпретировать эти колебания, и так далее.
Это просто для понимания(осознания), что финансовый мир, цикличен! И описывается стохастическим процессом.
Если это пока трудно для понимания, то теория Эллиотта это чётко объясняет. В простом понимании.
Что значит "равноудаленные"? Имеется ввиду одновременная реализация циклов разного масштаба на разных таймфреймах?
Термин взят для простоты понимания процессов, которым подчиняется абсолютно всё в этой вселенной.
Колебание, оно же вибрация состоящая из свойства цикличности, чем обладает энергия.
Тут же научными (писками) тьфу ты, законами меряются )) Так вот, финансовые рынки это цикличные колебания в прямом смысле.
Финансовые циклы зависят от разных факторов, % ставки, сезонность, отчётность, рецессия и т.д. Это глобальные процессы.
Посмотри на скрин который выложен ранее где волны, это будет (1). Теперь поднимайся к (2) и попробуй интерпретировать эти колебания, и так далее.
Это просто для понимания(осознания), что финансовый мир, цикличен! И описывается стохастическим процессом.
Если это пока трудно для понимания, то теория Эллиотта это чётко объясняет. В простом понимании.
Эллиот значит, это волны ага и в помойку, там рыбы нет если чесно
Я, смотрю на рынок со стороны физики, а именно квантовой механики, любое событие непрерывно распределено по пространстве и времени
алгоритм выборки дает право перемещаться по ней, по времени и цене если говорим о финансовом рынке
можно предвидеть за долго если правильно их интерпретировать.
Что значит "равноудаленные"? Имеется ввиду одновременная реализация циклов разного масштаба на разных таймфреймах?
По поводу масштаба, он только определяет размер цикла.
Но вложенность циклов как на скрине Эллиотта, даёт возможность понимать в каком цикле мы находимся, глобальном, среднесрочном или коротком.
По этому вложенность процессов разного масштаба имеет место, для принятия решения на каком масштабе строить модель.
Эллиот значит, это волны ага и в помойку, там рыбы нет если чесно
Я, смотрю на рынок со стороны физики, а именно квантовой механики, любое событие непрерывно распределено по пространстве и времени
алгоритм выборки дает право перемещаться по ней, по времени и цене если говорим о финансовом рынке
можно предвидеть за долго если правильно их интерпретировать.
Эллиотт приведён как идеальный пример, для понимания процессов разного масштаба, на примере фракталов, которые всем понятны.
Если ты построишь идеальный ноль в одном из масштабов, прикрутишь правильную ордерную систему, то получишь не убиваемую модель.
Правильно, перемещаясь по выборке мы двигаемся по стохастическим волнам (процессам, фракталам) как хотите называйте.
Но интерпретация не прогноз в будущее(хотя и так можно трактовать, но ошибочно), а следовать законам стохастических процессов, ибо финансовые циклы правят ценой, а не прогноз.
Всё что я описал, это для понимания самого подхода к модели, более простым языком.
На самом деле там много математических не простых расчётов на матричной основе.
Если и сейчас не понятно, то вот конечная модель что должно получится.
Вверху продаём, внизу покупаем. Всё! Каке флеты, тренды, куда идёт рынок и прочая ересь, нам абсолютно побоку.
Эллиотт приведён как идеальный пример, для понимания процессов разного масштаба, на примере фракталов, которые всем понятны.
Если ты построишь идеальный ноль в одном из масштабов, прикрутишь правильную ордерную систему, то получишь не убиваемую модель.
Правильно, перемещаясь по выборке мы двигаемся по стохастическим волнам (процессам, фракталам) как хотите называйте.
Но интерпретация не прогноз в будущее(хотя и так можно трактовать, но ошибочно), а следовать законам стохастических процессов, ибо финансовые циклы правят ценой, а не прогноз.
Всё что я описал, это для понимания самого подхода к модели, более простым языком.
На самом деле там много математических не простых расчётов на матричной основе.
Если и сейчас не понятно, то вот конечная модель что должно получится.
Вверху продаём, внизу покупаем. Всё! Каке флеты, тренды, куда идёт рынок и прочая ересь, нам абсолютно побоку.
Это тот грааль у Рены? похоже )
Эллиотт приведён как идеальный пример, для понимания процессов разного масштаба, на примере фракталов, которые всем понятны.
Если ты построишь идеальный ноль в одном из масштабов, прикрутишь правильную ордерную систему, то получишь не убиваемую модель.
Правильно, перемещаясь по выборке мы двигаемся по стохастическим волнам (процессам, фракталам) как хотите называйте.
Но интерпретация не прогноз в будущее(хотя и так можно трактовать, но ошибочно), а следовать законам стохастических процессов, ибо финансовые циклы правят ценой, а не прогноз.
Всё что я описал, это для понимания самого подхода к модели, более простым языком.
На самом деле там много математических не простых расчётов на матричной основе.
Если и сейчас не понятно, то вот конечная модель что должно получится.
Вверху продаём, внизу покупаем. Всё! Каке флеты, тренды, куда идёт рынок и прочая ересь, нам абсолютно побоку.
Да. Это - правильное решение задачи. Поздравляю! Колдун был бы доволен.
Термин взят для простоты понимания процессов, которым подчиняется абсолютно всё в этой вселенной.
Колебание, оно же вибрация состоящая из свойства цикличности, чем обладает энергия.
Тут же научными (писками) тьфу ты, законами меряются )) Так вот, финансовые рынки это цикличные колебания в прямом смысле.
Финансовые циклы зависят от разных факторов, % ставки, сезонность, отчётность, рецессия и т.д. Это глобальные процессы.
Посмотри на скрин который выложен ранее где волны, это будет (1). Теперь поднимайся к (2) и попробуй интерпретировать эти колебания, и так далее.
Это просто для понимания(осознания), что финансовый мир, цикличен! И описывается стохастическим процессом.
Если это пока трудно для понимания, то теория Эллиотта это чётко объясняет. В простом понимании.
теория "высосана из пальца" и не имеет под собой абсолютно никаких практических обоснований, дающих однозначную оценку происходящего, проще говоря полная субъективщина.
Эллиотт приведён как идеальный пример, для понимания процессов разного масштаба, на примере фракталов, которые всем понятны.
Если ты построишь идеальный ноль в одном из масштабов, прикрутишь правильную ордерную систему, то получишь не убиваемую модель.
Правильно, перемещаясь по выборке мы двигаемся по стохастическим волнам (процессам, фракталам) как хотите называйте.
Но интерпретация не прогноз в будущее(хотя и так можно трактовать, но ошибочно), а следовать законам стохастических процессов, ибо финансовые циклы правят ценой, а не прогноз.
Всё что я описал, это для понимания самого подхода к модели, более простым языком.
На самом деле там много математических не простых расчётов на матричной основе.
Если и сейчас не понятно, то вот конечная модель что должно получится.
Вверху продаём, внизу покупаем. Всё! Каке флеты, тренды, куда идёт рынок и прочая ересь, нам абсолютно побоку.
Никто не запрещает тратить время впустую)