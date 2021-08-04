ПНБ и парадоксы природы - страница 10
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Ренат. с какой целью рассказываешь все ребусами, тебе не стыдно? Кого раздражаешь. рассказывая небылицы. Это в корне неверный подход к познанию рынка. Думаю, ты никогда не познаешь рынок с такими взглядами. Очень некрасиво, без обид.
я и не познаю
;)
имеешь ввиду саму цену?)
да
есть цена, есть товар
что еще нужно спекулянту?
На картинке ИМПУЛЬС и угадайте где будет цена ?
ЧИТАЙТЕ КНИГИ, ОНИ РУЛЯТ. Там всё написано, уже лет 50 не меньше...И формулы зелёных линий там тоже есть и это не гаусс
открыватели блин...
На картинке ИМПУЛЬС и угадайте где будет цена ?
ЧИТАЙТЕ КНИГИ, ОНИ РУЛЯТ. Там всё написано, уже лет 50 не меньше...И формулы зелёных линий там тоже есть и это не гаусс
открыватели блин...
Зависит от состояния расчетов между покупателями и продавцами ;)
в синюю область (между двумя зелёными) она придёт с 99.9(9)% вероятностью :-) разве что конец света заблаговременно случится
в синюю область (между двумя зелёными) она придёт с 99.9(9)% вероятностью :-) разве что конец света заблаговременно случится
Это просто флет счас на рынке. Цена может уйти и за зеленые, причем легко. Нефть же пала ниже нуля, поперек букварных формул. Ответь сам себе на этот вопрос - почему ниже нуля? Ответ выше почти что прозвучал.
ответь себе на вопрос отчего нефть не валюта.
Ренат. с какой целью рассказываешь все ребусами, тебе не стыдно? Кого раздражаешь. рассказывая небылицы. Это в корне неверный подход к познанию рынка. Думаю, ты никогда не познаешь рынок с такими взглядами. Очень некрасиво, без обид.
Ренат любит делать многозначительные намёки, что он является хранителем каких-то сокральных знаний, которые он получил изучая отчёты СМЕ. По-видимому хочет "...уважать себя заставить и лучше выдумать не смог.")))
ответь себе на вопрос отчего нефть не валюта.
Ренат любит делать многозначительные намёки, что он является хранителем каких-то сокральных знаний, которые он получил изучая отчёты СМЕ. По-видимому хочет "...уважать себя заставить и лучше выдумать не смог.")))