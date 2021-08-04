ПНБ и парадоксы природы - страница 10

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Yousufkhodja Sultonov:

Ренат. с какой целью рассказываешь все ребусами, тебе не стыдно? Кого раздражаешь. рассказывая небылицы. Это в корне неверный подход к познанию рынка. Думаю, ты никогда не познаешь рынок с такими взглядами. Очень некрасиво, без обид.

я и не познаю

;)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

имеешь ввиду саму цену?)

да

есть цена, есть товар

что еще нужно спекулянту?

 


На картинке ИМПУЛЬС и угадайте где будет цена ?

ЧИТАЙТЕ КНИГИ, ОНИ РУЛЯТ. Там всё написано, уже лет 50 не меньше...И формулы зелёных линий там тоже есть и это не гаусс

открыватели блин...

 
Maxim Kuznetsov:


На картинке ИМПУЛЬС и угадайте где будет цена ?

ЧИТАЙТЕ КНИГИ, ОНИ РУЛЯТ. Там всё написано, уже лет 50 не меньше...И формулы зелёных линий там тоже есть и это не гаусс

открыватели блин...

Зависит от состояния расчетов между покупателями и продавцами ;)
 
Renat Akhtyamov:
Зависит от состояния расчетов между покупателями и продавцами ;)

в синюю область (между двумя зелёными) она придёт с 99.9(9)% вероятностью :-) разве что конец света заблаговременно случится

 
Maxim Kuznetsov:

в синюю область (между двумя зелёными) она придёт с 99.9(9)% вероятностью :-) разве что конец света заблаговременно случится

Это просто флет счас на рынке. Цена может уйти и за зеленые, причем легко. Нефть же пала ниже нуля, поперек букварных формул. Ответь сам себе на этот вопрос - почему ниже нуля? Ответ выше почти что прозвучал.
 
Renat Akhtyamov:
Это просто флет счас на рынке. Цена может уйти и за зеленые, причем легко. Нефть же пала ниже нуля, поперек букварных формул. Ответь сам себе на этот вопрос - почему ниже нуля? Ответ выше почти что прозвучал.

ответь себе на вопрос отчего нефть не валюта.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Ренат. с какой целью рассказываешь все ребусами, тебе не стыдно? Кого раздражаешь. рассказывая небылицы. Это в корне неверный подход к познанию рынка. Думаю, ты никогда не познаешь рынок с такими взглядами. Очень некрасиво, без обид.

Ренат любит делать многозначительные намёки, что он является хранителем каких-то сокральных знаний,  которые он получил изучая отчёты СМЕ. По-видимому хочет  "...уважать себя заставить и лучше выдумать не смог.")))

 
Maxim Kuznetsov:

ответь себе на вопрос отчего нефть не валюта.

Это смотря с какой стороны на нее посмотреть. Не валюта? - да, не валюта. Товар?- да товар. За валюту продается? Да, продается. Товарно-валютная пара? Ага. Например brent/usd? Угу......
Так что ты там про валюту спрашивал? Про валюту как товар? При большом желании можно сделать так, что по фигу экономике будет, пусть хоть минус бесконечность стоит.
;)
 
khorosh:

Ренат любит делать многозначительные намёки, что он является хранителем каких-то сокральных знаний,  которые он получил изучая отчёты СМЕ. По-видимому хочет  "...уважать себя заставить и лучше выдумать не смог.")))

;) просто никто все равно не поймет, раз даже самое простое - начало не поняли. А там дальше ууууууу.... Топать.и топать, изучать и изучать. И самое обидное - вообще нигде и ничего не написано. А то что в открытых источниках - так это только с пути сбить. Ну есть правда парочка зацепок. Ну это же капля в море ;) так что самостоятельно до всего доходить и никак иначе.
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