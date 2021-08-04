ПНБ и парадоксы природы - страница 50

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Evgeniy Chumakov:


Это что блин? найди 10 различий ? ;)


ахахах

new -rena

Не за что!

и вот мы сидим, курим типа, чо делать?

я сказал - поехали дальше, 50%-ой просады уже НЕТ

только это из жизни ужо....

 
Renat Akhtyamov:

и вот мы сидим, курим типа, чо делать?

я сказал - поехали дальше, 50%-ой просады уже НЕТ

только это из жизни ужо....


Наполеона рядом нет?

 
Evgeniy Chumakov:


Наполеона рядом нет?

Спасибо ;)

Тащи его сюда

Но лучше по делу вопросы, задавай...скр всг отвечу

 
Renat Akhtyamov:


Тащи его сюда



не смогу ;)

 
Evgeniy Chumakov:


не смогу ;)

самое главное - успокойся

поговорим пока про постфакиум


 
Renat Akhtyamov:

самое главное - успокойся

поговорим пока про постфакиум



А чего мне волноваться?

;)

new- постфакиум

 

Добавил анализ валют цены. Желтая линия P4 = ПНБ_EUR/ПНБ_USD

 
Renat Akhtyamov:
ха-ха, верно!

теперь попытайтесь понять или расскажите - почему ?

хз

ну 45 градусов это угол цены и времени, это и так один из инструментов грааля )

 
Marat Zeidaliyev:

хз

ну 45 градусов это угол цены и времени, это и так один из инструментов грааля )


попробуй подумать еще

из цикла покупки-продажи

уж не 50 ли на 50 получится?

--------------

давай, думай блин

покупки == продажи == цена под 45 градусов === КУДА ?

понял ?????

 
Renat Akhtyamov:

покупки == продажи == цена под 45 градусов === КУДА ?

блин вверх вниз ииии в середину )) 

так?

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