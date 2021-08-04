ПНБ и парадоксы природы - страница 50
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Это что блин? найди 10 различий ? ;)
ахахах
new -rena
Не за что!
и вот мы сидим, курим типа, чо делать?
я сказал - поехали дальше, 50%-ой просады уже НЕТ
только это из жизни ужо....
и вот мы сидим, курим типа, чо делать?
я сказал - поехали дальше, 50%-ой просады уже НЕТ
только это из жизни ужо....
Наполеона рядом нет?
Наполеона рядом нет?
Спасибо ;)
Тащи его сюда
Но лучше по делу вопросы, задавай...скр всг отвечу
Тащи его сюда
не смогу ;)
не смогу ;)
самое главное - успокойся
поговорим пока про постфакиум
самое главное - успокойся
поговорим пока про постфакиум
А чего мне волноваться?
;)
new- постфакиум
Добавил анализ валют цены. Желтая линия P4 = ПНБ_EUR/ПНБ_USD
ха-ха, верно!
теперь попытайтесь понять или расскажите - почему ?
хз
ну 45 градусов это угол цены и времени, это и так один из инструментов грааля )
хз
ну 45 градусов это угол цены и времени, это и так один из инструментов грааля )
попробуй подумать еще
из цикла покупки-продажи
уж не 50 ли на 50 получится?
--------------
давай, думай блин
покупки == продажи == цена под 45 градусов === КУДА ?
понял ?????
покупки == продажи == цена под 45 градусов === КУДА ?
блин вверх вниз ииии в середину ))
так?