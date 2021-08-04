ПНБ и парадоксы природы - страница 61
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Юсуф привет! На какой стадии сейчас ломание хребта?
Пытаюсь взять быка за рога. Торгую одновременно, на одном счете сразу на 34-х инструментах https://www.mql5.com/ru/forum/364483. Пытаюсь найти на рынке брешь. Полный штиль, хотя, по отдельным инструментам может бушевать гром. Сообщающиеся сосуды - где-то профит, где-то убыток. Результат - ноль. Сухой остаток- в районе 200=300 %-тов годовых, пока. Счету всего 3 недели. Но, все равно, интересно. Через месяц или двое, станет ясно, стоит-ли игра свеч.
опять убежал
Я здесь.
Я здесь.
да не вы, животное опять убежало
на вас обижаться,
Что-то я в ПНБ не увидел ни каких прогнозирующих способностей. И к ценам применял и к ЗигЗагу и много ещё чего, может не так делаю подскажите как надо?
Заметно, что индикатор принимает некоторые состояния линий:
1. Линии P1,P2,P3 равны - такое состояние наблюдается при направленном движение за период выборки (типа Тренд), когда цена отчётливо движется в одну из сторон и обычно быстро, если смотреть на минутках.
2. Линии P1,P2,P3 равны в правой части, а в начале не равны - не определил состояние.
3. Линии P1 и P2 не равны, а линия P3 принимает значение P1 или P2 - обычно так линии располагаются когда цена двигается в неком диапазоне (типа Флет).
П.С. Может если к индикатору применять правильный размер выборки, то прогнозы будут работать. Вопрос только какой он 'правильный размер выборки' ?
Что-то я в ПНБ не увидел ни каких прогнозирующих способностей. И к ценам применял и к ЗигЗагу и много ещё чего, может не так делаю подскажите как надо?
Заметно, что индикатор принимает некоторые состояния линий:
1. Линии P1,P2,P3 равны - такое состояние наблюдается при направленном движение за период выборки (типа Тренд), когда цена отчётливо движется в одну из сторон и обычно быстро, если смотреть на минутках.
2. Линии P1,P2,P3 равны в правой части, а в начале не равны - не определил состояние.
3. Линии P1 и P2 не равны, а линия P3 принимает значение P1 или P2 - обычно так линии располагаются когда цена двигается в неком диапазоне (типа Флет).
П.С. Может если к индикатору применять правильный размер выборки, то прогнозы будут работать. Вопрос только какой он 'правильный размер выборки' ?
забудьте, это был хайп
2011г.
В связи с растущей популярностью болтологии и выходом юсуфа на новый уровень доверия форумчан,
было принято единогласное решение перенести заседание Клуба Телепатов в другую ветку с новым правилами заседания.
А существующую переименовать в более соответствующее ей название.
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В дальнейшем планируется создать награды и почетные звания
орден юсуфа - за самое длинное обсуждение индикатора, при этом индикатор есть только у автора.
синдром юсуфа - за наибольшее число специальных ошибок в статье (шоб никто не смог воссоздать описанные рассчеты)
диплом юсуфа - за прекрасное владение искусством демагогии и нлп в рамках общения на форуме
----------
https://www.mql5.com/ru/forum/133396
Что-то я в ПНБ не увидел ни каких прогнозирующих способностей. И к ценам применял и к ЗигЗагу и много ещё чего, может не так делаю подскажите как надо?
Заметно, что индикатор принимает некоторые состояния линий:
1. Линии P1,P2,P3 равны - такое состояние наблюдается при направленном движение за период выборки (типа Тренд), когда цена отчётливо движется в одну из сторон и обычно быстро, если смотреть на минутках.
2. Линии P1,P2,P3 равны в правой части, а в начале не равны - не определил состояние.
3. Линии P1 и P2 не равны, а линия P3 принимает значение P1 или P2 - обычно так линии располагаются когда цена двигается в неком диапазоне (типа Флет).
П.С. Может если к индикатору применять правильный размер выборки, то прогнозы будут работать. Вопрос только какой он 'правильный размер выборки' ?
Евгений, правильный размер выборки для каждого ТФ разный. Например, для ТФ Д1 я применяю выборку в 300 дневных баров. Одновременная торговля на 34-х инструментах показал, что, рынок является очень инерционной системой и депозит в 10 долларов справляется с рынком при постоянном лоте 0,01 и, пока, не приводит к сливу. Надеюсь, что, индикатор справится с рынком в целом. Где-то ошибается, а где-то показывает успех, в целом - держит рынок однозначно в позитивном русле. Мы должны научиться понимать индикатор. Он незаслуженно забыт трейдерами. Целый месяц держит весь рынок с переменным успехом в позитивном ключе. Рынок имеет совсем другие закономерности по сравнению с тем, как мы его представляем https://www.mql5.com/ru/forum/364483.
Евгений, правильный размер выборки для каждого ТФ разный. Например, для ТФ Д1 я применяю выборку в 300 дневных баров.
Нет, правильный размер выборки такой при котором индикатор показывает правильный прогноз, а не 50/50.
Нет, правильный размер выборки такой при котором индикатор показывает правильный прогноз, а не 50/50.
Он реально показывает даже не 50/50, а 14/20 или 7/10 и этого хватает для успешной торговли на 34-х инструментах.
Он реально показывает даже не 50/50, а 14/20 или 7/10 и этого хватает для успешной торговли на 34-х инструментах.
Понятно - главное верить!
Он реально показывает даже не 50/50, а 14/20 или 7/10 и этого хватает для успешной торговли на 34-х инструментах.