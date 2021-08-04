ПНБ и парадоксы природы - страница 61

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Vladimir Baskakov:
Юсуф привет! На какой стадии сейчас ломание хребта?

Пытаюсь взять быка за рога. Торгую одновременно, на одном счете сразу на 34-х инструментах https://www.mql5.com/ru/forum/364483. Пытаюсь найти на рынке брешь. Полный штиль, хотя, по отдельным инструментам может бушевать гром. Сообщающиеся сосуды - где-то профит, где-то убыток. Результат - ноль. Сухой остаток- в районе 200=300 %-тов годовых, пока. Счету всего 3 недели. Но, все равно, интересно. Через месяц или двое, станет ясно, стоит-ли игра свеч.

Индекс настроения рынка
Индекс настроения рынка
  • 2021.03.08
  • www.mql5.com
Под индексом настроения рынка я понимаю отношение первоначального депозита к текущим средствам в условиях одновременной торговли на всех, доступных...
 
Fast235:

опять убежал

Я здесь.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Я здесь.

да не вы, животное опять убежало

на вас обижаться,

 

Что-то я в ПНБ не увидел ни каких прогнозирующих способностей. И к ценам применял и к ЗигЗагу и много ещё чего, может не так делаю подскажите как надо?

Заметно, что индикатор принимает некоторые состояния линий:

1. Линии P1,P2,P3 равны - такое состояние наблюдается при направленном движение за период выборки (типа Тренд), когда цена отчётливо движется в одну из сторон и обычно быстро, если смотреть на минутках.


2. Линии P1,P2,P3 равны в правой части, а в начале не равны - не определил состояние.


3. Линии P1 и P2 не равны, а линия P3 принимает значение P1 или P2 - обычно так линии располагаются когда цена двигается в неком диапазоне (типа Флет).



П.С. Может если к индикатору применять правильный размер выборки, то прогнозы будут работать. Вопрос только какой он 'правильный размер выборки' ?

 
Evgeniy Chumakov:

Что-то я в ПНБ не увидел ни каких прогнозирующих способностей. И к ценам применял и к ЗигЗагу и много ещё чего, может не так делаю подскажите как надо?

Заметно, что индикатор принимает некоторые состояния линий:

1. Линии P1,P2,P3 равны - такое состояние наблюдается при направленном движение за период выборки (типа Тренд), когда цена отчётливо движется в одну из сторон и обычно быстро, если смотреть на минутках.


2. Линии P1,P2,P3 равны в правой части, а в начале не равны - не определил состояние.


3. Линии P1 и P2 не равны, а линия P3 принимает значение P1 или P2 - обычно так линии располагаются когда цена двигается в неком диапазоне (типа Флет).



П.С. Может если к индикатору применять правильный размер выборки, то прогнозы будут работать. Вопрос только какой он 'правильный размер выборки' ?

забудьте, это был хайп


2011г.

В связи с растущей популярностью болтологии и выходом юсуфа на новый уровень доверия форумчан,

было принято единогласное решение перенести заседание Клуба Телепатов в другую ветку с новым правилами заседания.

А существующую переименовать в более соответствующее ей название.

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В дальнейшем планируется создать награды и почетные звания

орден юсуфа - за самое длинное обсуждение индикатора, при этом индикатор есть только у автора.

синдром юсуфа - за наибольшее число специальных ошибок в статье (шоб никто не смог воссоздать описанные рассчеты)

диплом юсуфа - за прекрасное владение искусством демагогии и нлп в рамках общения на форуме

----------

https://www.mql5.com/ru/forum/133396

флудоветка имени юсуфа
флудоветка имени юсуфа
  • 2011.05.08
  • www.mql5.com
В связи с растущей популярностью болтологии и выходом юсуфа на новый уровень доверия форумчан, было принято единогласное решение перенести заседани...
 
Evgeniy Chumakov:

Что-то я в ПНБ не увидел ни каких прогнозирующих способностей. И к ценам применял и к ЗигЗагу и много ещё чего, может не так делаю подскажите как надо?

Заметно, что индикатор принимает некоторые состояния линий:

1. Линии P1,P2,P3 равны - такое состояние наблюдается при направленном движение за период выборки (типа Тренд), когда цена отчётливо движется в одну из сторон и обычно быстро, если смотреть на минутках.


2. Линии P1,P2,P3 равны в правой части, а в начале не равны - не определил состояние.


3. Линии P1 и P2 не равны, а линия P3 принимает значение P1 или P2 - обычно так линии располагаются когда цена двигается в неком диапазоне (типа Флет).



П.С. Может если к индикатору применять правильный размер выборки, то прогнозы будут работать. Вопрос только какой он 'правильный размер выборки' ?

Евгений,  правильный размер выборки для каждого ТФ разный. Например, для ТФ Д1 я применяю выборку в 300 дневных баров. Одновременная торговля на 34-х инструментах показал, что, рынок является очень инерционной системой и депозит в 10 долларов справляется с рынком при постоянном лоте 0,01 и, пока, не приводит к сливу. Надеюсь, что, индикатор справится с рынком в целом. Где-то ошибается, а где-то показывает успех, в целом - держит рынок однозначно в позитивном русле. Мы должны научиться понимать индикатор. Он незаслуженно забыт трейдерами. Целый месяц держит весь рынок с переменным успехом в позитивном ключе. Рынок имеет совсем другие закономерности по сравнению с тем, как мы его представляем https://www.mql5.com/ru/forum/364483.

Индекс настроения рынка
Индекс настроения рынка
  • 2021.03.08
  • www.mql5.com
Под индексом настроения рынка я понимаю отношение первоначального депозита к текущим средствам в условиях одновременной торговли на всех, доступных...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Евгений,  правильный размер выборки для каждого ТФ разный. Например, для ТФ Д1 я применяю выборку в 300 дневных баров.


Нет, правильный размер выборки такой при котором индикатор показывает правильный прогноз, а не 50/50.

 
Evgeniy Chumakov:


Нет, правильный размер выборки такой при котором индикатор показывает правильный прогноз, а не 50/50.

Он реально показывает даже не 50/50, а 14/20  или 7/10 и этого хватает для успешной торговли на 34-х инструментах.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Он реально показывает даже не 50/50, а 14/20  или 7/10 и этого хватает для успешной торговли на 34-х инструментах.


Понятно - главное верить!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Он реально показывает даже не 50/50, а 14/20  или 7/10 и этого хватает для успешной торговли на 34-х инструментах.

34 не надо. Уберите из портфеля кроссы, иначе эквити гррхнется до нуля.
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