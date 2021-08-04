ПНБ и парадоксы природы - страница 39

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Nikolai Semko:
Выдержать 10 лет глумлений и непризнания, и при этом не потерять энтузазизма - это реально круто!

хотел бы я ошибаться, надеюсь

 
Yousufkhodja Sultonov:

Приведите выборку, по которой появилась эта ситуация.


По USDCAD H1 получается деление на ноль в том участке вычислений (в лс обозначил)

Дата Время Цена
2021.02.05 0:00 1,28204
2021.02.05 1:00 1,28206
2021.02.05 2:00 1,2825
2021.02.05 3:00 1,28214
2021.02.05 4:00 1,28181
2021.02.05 5:00 1,2829
2021.02.05 6:00 1,28274
2021.02.05 7:00 1,28313
2021.02.05 8:00 1,28181
2021.02.05 9:00 1,28165
2021.02.05 10:00 1,28091
2021.02.05 11:00 1,27918
2021.02.05 12:00 1,27947
2021.02.05 13:00 1,27984
2021.02.05 14:00 1,27978
2021.02.05 15:00 1,27976
2021.02.05 16:00 1,2803
2021.02.05 17:00 1,279
2021.02.05 18:00 1,27749
2021.02.05 19:00 1,27815
2021.02.05 20:00 1,27657
2021.02.05 21:00 1,27693
2021.02.05 22:00 1,27693
2021.02.05 23:00 1,27651
 
Nikolai Semko:
Поздравляю Вас Юсуф!
Выдержать 10 лет глумлений и непризнания, и при этом не потерять энтузазизма - это реально круто!
Желаю Вам и через 10 лет написать такое же сообщение, стоя одной ногой на переломанном хребте Форекса.

Спасибо, Николай! Вместе с глумлениями и непризнанием, я получил массу положительных эмоций. Достаточно сказать, что, я нашел всеобщую закономерность поиска закономерностей образования любого числового ряда. В качестве примера приведу. как ПНБ находит закономерность образования простых чисел натурального ряда, над которым безуспешно ломали головы великие математики. Возьмем первые 100 чисел из натурального ряда. В этой выборке всего 25 простых чисел. ПНБ описала закономерность их образования с точностью 3,29%:

 Y   Yрасч. 
         2,00000             2,00000  
         3,00000             3,17777  
         5,00000             5,09849  
         7,00000             7,44975  
       11,00000           10,12850  
       13,00000           13,07684  
       17,00000           16,25635  
       19,00000           19,63917  
       23,00000           23,20388  
       29,00000           26,93336  
       31,00000           30,81351  
       37,00000           34,83244  
       41,00000           38,97997  
       43,00000           43,24724  
       47,00000           47,62643  
       53,00000           52,11061  
       59,00000           56,69355  
       61,00000           61,36961  
       67,00000           66,13368  
       71,00000           70,98106  
       73,00000           75,90745  
       79,00000           80,90886  
       83,00000           85,98161  
       89,00000           91,12226  
       97,00000           96,32761  
   1 060,00000      1 060,00000  

Примечательно, что, сумма фактических и рвсчтных значений простых чисел совпадают идеально! Следовательнол, нет другой закономерности образования простых чисел, кроме ПНБ!

 
Yousufkhodja Sultonov:

В этой выборке всего 25 простых чисел. ПНБ описала закономерность их образования с точностью 3,29%:


Примечательно, что, сумма фактических и рвсчтных значений простых чисел совпадают идеально! Следовательнол, нет другой закономерности образования простых чисел, кроме ПНБ!

Эйлер описал закономерность формирования 40 первых простых чисел с точностью 100%

Ферма описал закономерность формирования всех простых чисел до 4 294 967 297 с точностью 100%

и так далее

Хватит уже обманывать наивных дурачков, не знающих математику.

 
Evgeniy Chumakov:


По USDCAD H1 получается деление на ноль в том участке вычислений (в лс обозначил)

Дата Время Цена
2021.02.05 0:00 1,28204
2021.02.05 1:00 1,28206
2021.02.05 2:00 1,2825
2021.02.05 3:00 1,28214
2021.02.05 4:00 1,28181
2021.02.05 5:00 1,2829
2021.02.05 6:00 1,28274
2021.02.05 7:00 1,28313
2021.02.05 8:00 1,28181
2021.02.05 9:00 1,28165
2021.02.05 10:00 1,28091
2021.02.05 11:00 1,27918
2021.02.05 12:00 1,27947
2021.02.05 13:00 1,27984
2021.02.05 14:00 1,27978
2021.02.05 15:00 1,27976
2021.02.05 16:00 1,2803
2021.02.05 17:00 1,279
2021.02.05 18:00 1,27749
2021.02.05 19:00 1,27815
2021.02.05 20:00 1,27657
2021.02.05 21:00 1,27693
2021.02.05 22:00 1,27693
2021.02.05 23:00 1,27651

Вы не заметили повтор цены 05 02  2021 21-00 и 05 02 2021 22-00:

05.02.2021 1:00 1,28206
05.02.2021 2:00 1,2825
05.02.2021 3:00 1,28214
05.02.2021 4:00 1,28181
05.02.2021 5:00 1,2829
05.02.2021 6:00 1,28274
05.02.2021 7:00 1,28313
05.02.2021 8:00 1,28181
05.02.2021 9:00 1,28165
05.02.2021 10:00 1,28091
05.02.2021 11:00 1,27918
05.02.2021 12:00 1,27947
05.02.2021 13:00 1,27984
05.02.2021 14:00 1,27978
05.02.2021 15:00 1,27976
05.02.2021 16:00 1,2803
05.02.2021 17:00 1,279
05.02.2021 18:00 1,27749
05.02.2021 19:00 1,27815
05.02.2021 20:00 1,27657
05.02.2021 21:00 1,27693
05.02.2021 22:00 1,2769301
05.02.2021 23:00 1,27651

После исправления, все встало на место:



Динамику изменения цены следует трактовать и понимать следующим образом: Пара унаследовала от прошлого некоторый темп падения (красная линия), которого пытаются нейтрализовать в настоящем (синяя линия) и будет продолжаться его нейтрализация  в будущем (зеленая линия). Общее падение (сумма всех трех линий) составит плюс 0,035 пункта (фиолетовая линия). Вердикт ПНБ - СЕЛЛ!  Заберите этот подарок ПНБ в понедельник, поскольку, не удастся полностью нейтрализовать падение пары в настоящем и ближайшем будущем.
 
Yousufkhodja Sultonov:

ПНБ описала закономерность их образования с точностью 3,29%:

Значит остальные 96,71% в пользу СБ, чего и следовало ожидать.

 
Marat Zeidaliyev:

Значит остальные 96,71% в пользу СБ, чего и следовало ожидать.

даже ты мог бы догадаться, что он имел в виду ошибку прогноза 3,29%

 
Marat Zeidaliyev:

Значит остальные 96,71% в пользу СБ, чего и следовало ожидать.

Да, но, СБ не является совсем случайным, смотрите, суммы совпадают! Следовательно, нет ничего случайного в природе! Маркс: Случайность-проявление необходимости, считайте, закономерности!

Тем более, простые числа в выборке случайно "блуждаться" не могут!

СБ не играют особой роли на Форексе, например, в этом случае https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page39#comment_20608138, ошибка прогноза всего 0,096 %-тов.

ПНБ и парадоксы природы
ПНБ и парадоксы природы
  • 2021.02.07
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, мы ищем закономерности,которых нет и не могут быть в природе...
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, Николай! Вместе с глумлениями и непризнанием, я получил массу положительных эмоций. Достаточно сказать, что, я нашел всеобщую закономерность поиска закономерностей образования любого числового ряда. В качестве примера приведу. как ПНБ находит закономерность образования простых чисел натурального ряда, над которым безуспешно ломали головы великие математики. Возьмем первые 100 чисел из натурального ряда. В этой выборке всего 25 простых чисел. ПНБ описала закономерность их образования с точностью 3,29%:

 Y   Yрасч. 
         2,00000             2,00000  
         3,00000             3,17777  
         5,00000             5,09849  
         7,00000             7,44975  
       11,00000           10,12850  
       13,00000           13,07684  
       17,00000           16,25635  
       19,00000           19,63917  
       23,00000           23,20388  
       29,00000           26,93336  
       31,00000           30,81351  
       37,00000           34,83244  
       41,00000           38,97997  
       43,00000           43,24724  
       47,00000           47,62643  
       53,00000           52,11061  
       59,00000           56,69355  
       61,00000           61,36961  
       67,00000           66,13368  
       71,00000           70,98106  
       73,00000           75,90745  
       79,00000           80,90886  
       83,00000           85,98161  
       89,00000           91,12226  
       97,00000           96,32761  
   1 060,00000      1 060,00000  

Примечательно, что, сумма фактических и рвсчтных значений простых чисел совпадают идеально! Следовательнол, нет другой закономерности образования простых чисел, кроме ПНБ!

Это ложь, хватит нести Пургу
 
Yousufkhodja Sultonov:

Вы не заметили повтор цены 05 02  2021 21-00 и 05 02 2021 22-00:


Я в коде писал проверку на одинаковое значение не помогает.

Если выборку увеличиваю считает без ошибок даже с одинаковой ценой.



Ладно, сам посмотрю в exel.

Update: да в экселе работает с исправлением цены.

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