ПНБ и парадоксы природы - страница 39
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хотел бы я ошибаться, надеюсь
Приведите выборку, по которой появилась эта ситуация.
По USDCAD H1 получается деление на ноль в том участке вычислений (в лс обозначил)
Поздравляю Вас Юсуф!
Спасибо, Николай! Вместе с глумлениями и непризнанием, я получил массу положительных эмоций. Достаточно сказать, что, я нашел всеобщую закономерность поиска закономерностей образования любого числового ряда. В качестве примера приведу. как ПНБ находит закономерность образования простых чисел натурального ряда, над которым безуспешно ломали головы великие математики. Возьмем первые 100 чисел из натурального ряда. В этой выборке всего 25 простых чисел. ПНБ описала закономерность их образования с точностью 3,29%:
Примечательно, что, сумма фактических и рвсчтных значений простых чисел совпадают идеально! Следовательнол, нет другой закономерности образования простых чисел, кроме ПНБ!
В этой выборке всего 25 простых чисел. ПНБ описала закономерность их образования с точностью 3,29%:
Примечательно, что, сумма фактических и рвсчтных значений простых чисел совпадают идеально! Следовательнол, нет другой закономерности образования простых чисел, кроме ПНБ!
Эйлер описал закономерность формирования 40 первых простых чисел с точностью 100%
Ферма описал закономерность формирования всех простых чисел до 4 294 967 297 с точностью 100%
и так далее
Хватит уже обманывать наивных дурачков, не знающих математику.
По USDCAD H1 получается деление на ноль в том участке вычислений (в лс обозначил)
Вы не заметили повтор цены 05 02 2021 21-00 и 05 02 2021 22-00:
После исправления, все встало на место:
ПНБ описала закономерность их образования с точностью 3,29%:
Значит остальные 96,71% в пользу СБ, чего и следовало ожидать.
Значит остальные 96,71% в пользу СБ, чего и следовало ожидать.
даже ты мог бы догадаться, что он имел в виду ошибку прогноза 3,29%
Значит остальные 96,71% в пользу СБ, чего и следовало ожидать.
Да, но, СБ не является совсем случайным, смотрите, суммы совпадают! Следовательно, нет ничего случайного в природе! Маркс: Случайность-проявление необходимости, считайте, закономерности!
Тем более, простые числа в выборке случайно "блуждаться" не могут!
СБ не играют особой роли на Форексе, например, в этом случае https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page39#comment_20608138, ошибка прогноза всего 0,096 %-тов.
Спасибо, Николай! Вместе с глумлениями и непризнанием, я получил массу положительных эмоций. Достаточно сказать, что, я нашел всеобщую закономерность поиска закономерностей образования любого числового ряда. В качестве примера приведу. как ПНБ находит закономерность образования простых чисел натурального ряда, над которым безуспешно ломали головы великие математики. Возьмем первые 100 чисел из натурального ряда. В этой выборке всего 25 простых чисел. ПНБ описала закономерность их образования с точностью 3,29%:
Примечательно, что, сумма фактических и рвсчтных значений простых чисел совпадают идеально! Следовательнол, нет другой закономерности образования простых чисел, кроме ПНБ!
Вы не заметили повтор цены 05 02 2021 21-00 и 05 02 2021 22-00:
Я в коде писал проверку на одинаковое значение не помогает.
Если выборку увеличиваю считает без ошибок даже с одинаковой ценой.
Ладно, сам посмотрю в exel.
Update: да в экселе работает с исправлением цены.