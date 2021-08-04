ПНБ и парадоксы природы - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Друг картинки никому не интересны или открывай ветку с подробным описанием системы, формулами и т.д. или торгуй себе на здоровье не отвлекая других.
Друг во первых я вам мешаю?
во вторых это ветка называется ПНБ и парадоксы природы?
так вот моя система это и есть ПНБ со всеми вытекающими отсюда парадоксами, в совершенном в виде я имею ввиду совершенен и адаптирован на рыночных условиях а именно рынок ФОРЕКС, и поэтому работает так что выносить мозги )
в третьих моя работа еще не закончена, и поэтому не делюсь с формулами потому что это что то нечто даже боюсь что либо сказать по этому поводу, система лишь на 80% завершена, я тут временами подталкиваю в ветках намеками советами, тот кто поймет как говорится информирован значит вооружен
и напоследок не указывайте мне что делать, читайте побольше правила форума ок без обид )
Укажите "верную" дорогу.
копайте в этом направлений ..
копайте в этом направлений ..
Клуб любителей ребусов пополнился.) Р1 это что - цена?
Стилистика у Юсуфа интересная:
=IF(N3>0;(M3+M2)/2;IF(N3<0;(M3+M2)/2;0))
Если N3 > 0 то (M3+M2)/2 , если N3 < 0 то же самое (M3+M2)/2 иначе 0.Не проще ли записать = IF(N3<>0;(M3+M2)/2;0) ?
Верное замечание, действительно, проще записать так: =ЕСЛИ(EU5<>0;(EK5+EK4)/2;0), исправил в коде, хотя, нет особой разницы. Век живи-век учись!
копайте в этом направлений ..
В зрачке?
Клуб любителей ребусов пополнился.) Р1 это что - цена?
П1 - цена в прошлом в квадрате времени не отделимо
$ - цена в будущем в квадрате времени не отделимо
вся рынок работает по этой модели и будет работать еще 100 лет
В зрачке?
это тоже некий намек, об этом чуть позже )
UTC+2
P4 = EUR_ПНБ/USD_ПНБ
UTC+2
P4 = EUR_ПНБ/USD_ПНБ
Полное подтверждение вчерашних выводов ПНБ о поведении цены в будущем по данным Евгения https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page31#comment_20586921:
П1 - цена в прошлом в квадрате времени не отделимо
$ - цена в будущем в квадрате времени не отделимо
вся рынок работает по этой модели и будет работать еще 100 лет
это тоже некий намек, об этом чуть позже )
Почему именно "в квадрате и от какого времени, а также, от чего неотделимо"? Какими прошлыми и будущими ценами оперируете? Интересен и намек на зрачок, которого ждем с нетерпением.