ПНБ и парадоксы природы - страница 32

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Evgeniy Chumakov:


Друг картинки никому не интересны или открывай ветку с подробным описанием системы, формулами и т.д. или торгуй себе на здоровье не отвлекая других.

Друг во первых я вам мешаю?

во вторых это ветка называется ПНБ и парадоксы природы?

так вот моя система это и есть ПНБ со всеми вытекающими отсюда парадоксами, в совершенном в виде я имею ввиду совершенен и адаптирован на рыночных условиях а именно рынок ФОРЕКС, и поэтому работает так что выносить мозги )

в третьих моя работа еще не закончена, и поэтому не делюсь с формулами потому что это что то нечто даже боюсь что либо сказать по этому поводу, система лишь на 80% завершена, я тут временами подталкиваю в ветках намеками советами, тот кто поймет как говорится информирован значит вооружен

и напоследок не указывайте мне что делать, читайте побольше правила форума ок без обид )

 
Yousufkhodja Sultonov:

Укажите "верную" дорогу.

копайте в этом направлений ..

 
Marat Zeidaliyev:

копайте в этом направлений ..

Клуб любителей ребусов пополнился.) Р1 это что - цена?

 
Evgeniy Chumakov:

Стилистика у Юсуфа интересная:

=IF(N3>0;(M3+M2)/2;IF(N3<0;(M3+M2)/2;0))


Если N3 > 0 то (M3+M2)/2 , если N3 < 0 то же самое  (M3+M2)/2 иначе 0.

Не проще ли записать = IF(N3<>0;(M3+M2)/2;0) ?


Верное замечание, действительно, проще записать так: =ЕСЛИ(EU5<>0;(EK5+EK4)/2;0), исправил в коде, хотя, нет особой разницы. Век живи-век учись!

 
Marat Zeidaliyev:

копайте в этом направлений ..

В зрачке?

 
khorosh:

Клуб любителей ребусов пополнился.) Р1 это что - цена?

П1 - цена в прошлом в квадрате времени не отделимо

$ - цена в будущем в квадрате времени не отделимо

вся рынок работает по этой модели и будет работать еще 100 лет

Forallf:

В зрачке?

это тоже некий намек, об этом чуть позже )

 
Дата Время Цена
2021.02.05 0:00 1,19605
2021.02.05 1:00 1,1964
2021.02.05 2:00 1,19661
2021.02.05 3:00 1,19687
2021.02.05 4:00 1,19661
2021.02.05 5:00 1,1954
2021.02.05 6:00 1,19546
2021.02.05 7:00 1,19562
2021.02.05 8:00 1,1963
2021.02.05 9:00 1,19655
2021.02.05 10:00 1,19632
2021.02.05 11:00 1,19843
2021.02.05 12:00 1,19767
2021.02.05 13:00 1,19739
2021.02.05 14:00 1,198
2021.02.05 15:00 1,19894
2021.02.05 16:00 1,20039
2021.02.05 17:00 1,20213
2021.02.05 18:00 1,20239
2021.02.05 19:00 1,20349
2021.02.05 20:00 1,20378
2021.02.05 21:00 1,20426
2021.02.05 22:00 1,20428
2021.02.05 23:00 1,20481


UTC+2


P4 = EUR_ПНБ/USD_ПНБ

 
Evgeniy Chumakov:
Дата Время Цена
2021.02.05 0:00 1,19605
2021.02.05 1:00 1,1964
2021.02.05 2:00 1,19661
2021.02.05 3:00 1,19687
2021.02.05 4:00 1,19661
2021.02.05 5:00 1,1954
2021.02.05 6:00 1,19546
2021.02.05 7:00 1,19562
2021.02.05 8:00 1,1963
2021.02.05 9:00 1,19655
2021.02.05 10:00 1,19632
2021.02.05 11:00 1,19843
2021.02.05 12:00 1,19767
2021.02.05 13:00 1,19739
2021.02.05 14:00 1,198
2021.02.05 15:00 1,19894
2021.02.05 16:00 1,20039
2021.02.05 17:00 1,20213
2021.02.05 18:00 1,20239
2021.02.05 19:00 1,20349
2021.02.05 20:00 1,20378
2021.02.05 21:00 1,20426
2021.02.05 22:00 1,20428
2021.02.05 23:00 1,20481


UTC+2


P4 = EUR_ПНБ/USD_ПНБ

Полное подтверждение вчерашних выводов ПНБ о поведении цены в будущем по данным Евгения https://www.mql5.com/ru/forum/361109/page31#comment_20586921:



Динамику изменения цены следует трактовать и понимать следующим образом: Пара унаследовала от прошлого некоторый темп роста (красная линия), которого пытаются немного нейтрализовать в настоящем (синяя линия) и будет продолжаться его нейтрализация  в будущем (зеленая линия). Общий рост (сумма всех трех линий) составит плюс 0,016 пункта (фиолетовая линия). Вердикт ПНБ - БАЙ!
ПНБ и парадоксы природы
ПНБ и парадоксы природы
  • 2021.02.05
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, мы ищем закономерности,которых нет и не могут быть в природе...
 
Marat Zeidaliyev:

П1 - цена в прошлом в квадрате времени не отделимо

$ - цена в будущем в квадрате времени не отделимо

вся рынок работает по этой модели и будет работать еще 100 лет

это тоже некий намек, об этом чуть позже )

Почему именно "в квадрате и от  какого времени, а также,  от чего неотделимо"? Какими прошлыми и будущими ценами оперируете? Интересен и намек на зрачок, которого ждем с нетерпением.

 
Киньте ссылку на индикаторы в кодобазе, не могу найти. Нужна функция GAMMADIST помню там было в коде.
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