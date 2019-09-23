Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 28
Ich sehe das Problem nicht.
Simply the disabled debugging in the editor:
Опытный пользователь давно бы разобрался в этой ситуации.
А это значит - что?
А это значит - что?
Если владеете хорошо MT5, то должны быстро найти причину.
Гадать, что у Вас произошло по таким исходным данным, не хочется совсем.
Я отлаживал, когда вдруг все стало серым, и редактор больше не отвечал (появился синий круг). Я закрыл все и перезапустил Терминал и Редактор, но отладчик все еще отключен :(
Блин, вы хоть что-нибудь делали, кроме писанины на форуме?! Настройки тестера. Другие советники. Вы же нихрена не предоставляете данных, даже будучи в привилегированном положении.
Как вы думаете, как переведёт выделенное переводчик и как это поймёт читатель?)))
интересно, что когда заходишь на англ форум и пытаешься общаться, то твои сообщения часто трут.
Типо: "Че ты сюда пришел, давай до свидания"
Кулинарно, видимо.
Я нашел решение, хотя ожидал, что это будет особенность приключенческой игры, но не в торговом терминале:
Несмотря на то, что файл советника находится в нужной папке и его можно без проблем скомпилировать, он имеет:
После этого советник может быть снова отлажен.
Совершенно особенная особенность для торгового терминала.
Despite the fact that the file of the EA exists in the right folder and can be compiled without any problem it has:
