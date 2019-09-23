Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 13
Нужно сделать галку для отключения нового интерфейса тестера 2093, потому что он неудобен и случайный клик не туда, меняет настройки теста.
10 лет не хотели даже кнопочку добавить в этот интерфейс, а тут странный Визард для новичков слепили, который перекрывает все настройки.
В чем новизна интерфейса?
все осталось, как было.
У меня Визард вылезает постоянно после запуска терминала. А поскольку перезапускать терминал приходиться часто из-за моего алгоритма, то пока не пройду тест этого Визарда, до кнопки Старт и Параметров добраться не могу.
Обратите внимание на "Previous tests" - там как раз ваши прошлые тесты.
Поддерживаю. Лишние шаги отпугивают от использования тестера. Тем более, что этот некрасивый html полностью дублирует все доступные команды.
А вот то чего нет, но очень нужно: если в тестере открывается более одного окна символов, то к основному символу применяется шаблон "tester.tpl", а второе и последующее окно открывается в стиле "а-ля тёмная ночь" - фон черный, бары а не свечи ...Очень нужно, чтобы шаблон "tster.tpl" применялся в тестере ко всем окнам.
НОВАЯ ВЕРСИЯ ПЛАТФОРМЫ 2093!
Я то думаю, гдежжже обновление, а тут на MetaQuotes сервер забыл перейти.
Спасибо! Отличное обновление.
Расскажите, что там хорошего, что исправили, а то анонса не было.
Обратите внимание на "Previous tests" - там как раз ваши прошлые тесты.
Зачем мне прошлые, когда нужен настоящий? При запуске теста из конфига то же самое окно, но тест уже запущен = баг.
"Любой дополнительный клик снижает привлекательность приложения" - это одно из основных правил дизайна интерфейса.
Этот Визард должен быть в отдельной вкладке, а не заменять Настройки и скрывать Параметры. Хорошо бы иметь галку для отключения этого безобразия.
А вы пробовали прежде чем возражать?
Я работаю именно так. А тестировать мне приходится оооочень много раз. И с разными настройками. И всегда нажимаю после перезапуска терминала туда, куда вы не захотели нажать, но поспешили с возражениями.
Просто попробуйте сначала.
Попробовал. В текущем виде это не юзабельно. Зачем мне еще куда-то тыкать, если за 10 лет меня приучили этого не делать? Раньше тест изначально открывался с предыдущими настройками.
Когда-то мы просили сделать переключатель вариантов Параметров, чтобы быстрее менять их. Но этот интерфейс не решает ту проблему.