Зачем здесь выдаётся предупреждение?
Данная запись абсолютно нормальна. Гораздо удобней, чем громоздить такое:
В Visual Studio нет никаких предупреждений. Потому как результат каждой функции используется для определения дальнейшего поведения алгоритма. Это же касается и тернарного оператора. А предупреждение должно выдаваться только если значения никак не используются (т.е. математические операции и др.)
Иначе тогда предупреждения нужно выдавать и при вызове отдельных функций: a(); b(); Ведь их результаты вообще никак не используется.
Согласен с Вашим замечанием, такие выражения надо разрешить
Visualize indicator on a chart - в левой колонке вторая сверху синяя строчка.
Либо просто киньте драг-дропом индикатор на окно тестера
Оставлял сообщение на англоязычной версии сайта, но реакции никакой.
В последнем обновлении ошибка не ушла. Суть ошибки в том, что при работе тестера, после первой итерации иногда перестает работать половина агентов (как ядер, так и по локальной сети).
Помогает принудительное отключение и включение. Очень раздражает, т.к. когда у вас 30-40 ядер и постоянно приходится контролировать, все ли запустились.
Компилятор выдаёт ошибку при попытке использования массива в условном операторе:
Данная операция вполне нормальная, никаких проблем быть не должно. Аналогичное выражение с одиночными объектами по ссылке работает нормально.
Так ошибка по смыслу от этой не отличается
Так ошибка по смыслу от этой не отличается
Ну да, а вот с объектами структуры - работает. В общем надо, чтоб с любыми переменными работало.
Про структуры не знал, спасибо.
а если реальное условие вместо true прописать, будет ошибка или нет?
Стал замечать, что при запуске теста в последнем обновлении мигает окно. Сейчас решил отловить это окно и оказалось, что теперь сразу после Старта вызывается:
Окно раздражает. Да и смысла перекомпилировать исходники нет.
Сохранение отчета тестирования тоже раздражает своим миганием.
как отловили вызовы с флагами?