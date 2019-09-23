Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 56

Новый комментарий
 
Andrey Khatimlianskii:

Сторонней утилитой. Я пользовался SSHORTY.EXE (не могу сейчас найти ее в сети, готов скинуть в личку)

Спасибо. Проблема в составлении всего списка файлов, что в итоге подключены к mq5 (или mqh).

Хотя, возможно, это лишнее в данной ситуации.

 
Vict:

Лучше освоить sed или awk, софт качественный и на многие случаи жизни. А SSHORTY.EXE, что это? С какого мусорного ведра ? ))

Чем лучше?

На освоение SSHORTY хватит 5 секунд:


[Удален]  
Andrey Khatimlianskii:

Чем лучше?

На освоение SSHORTY хватит 5 секунд:

Ну awk Си подобный синтаксис (все знают, значит прост) и это целый язык с циклами, условиями, переменными, массивами, ... Можно решить любую задачу, а не искать очередную кастрированную поделку для решения данной. Освоил раз и пользуюшься всю жизнь.

Просто моё мнение. Кончено, может вам ваша милее.

 
Vict:

Ну awk Си подобный синтаксис (все знают, значит прост) и это целый язык с циклами, условиями, переменными, массивами, ... Можно решить любую задачу, а не искать очередную кастрированную поделку для решения данной. Освоил раз и пользуюшься всю жизнь.

Просто моё мнение. Кончено, может вам ваша милее.

Зачем тогда awk? Можно написать свою "поиск и замену" на С или любом другом языке, которым уже владеешь. Зачем изучать awk? Что он даст?

[Удален]  
Andrey Khatimlianskii:

Зачем тогда awk? Можно написать свою "поиск и замену" на С или любом другом языке, которым уже владеешь. Зачем изучать awk? Что он даст?

Можно и написать, но зачем? Всё уже есть. Например, найдём сумму размеров файлов, которые модифицированны в январе

ls -l | awk '{if ($6 == "янв") sum += $5} END { print sum }'

SSHORTY умеет?
 
Vict:

Можно и написать, но зачем? Всё уже есть. Например, найдём сумму размеров файлов, которые модифицированны в январе

ls -l | awk '{if ($6 == "янв") sum += $5} END { print sum }'

SSHORTY умеет?

Не могу понять вашу позицию.

Зачем консервным ножом вправлять резинку в трусы?
Зачем изучать 25 техник владения швейной машинкой, если нужно пришить одну пуговицу?

Знаете awk? Пользуйтесь на здоровье!
Умеете подключить готовую библиотеку для работы с регулярными выражениями в свой проект на С? Это будет проще всего!

Но если человек спрашивает "как быстрее и проще решить конкретную задачу", то зачем все эти понты?

[Удален]  
Andrey Khatimlianskii:

Не могу понять вашу позицию.

Зачем консервным ножом вправлять резинку в трусы?
Зачем изучать 25 техник владения швейной машинкой, если нужно пришить одну пуговицу?

Знаете awk? Пользуйтесь на здоровье!
Умеете подключить готовую библиотеку для работы с регулярными выражениями в свой проект на С? Это будет проще всего!

Но если человек спрашивает "как быстрее и проще решить конкретную задачу", то зачем все эти понты?

Ну какие это понты? Разве я на сложное решение показал? Оно очень мощно и на все случаи жизни. sed скрипт для вставки __SS__ после каждой { для всех файлов директории очень прост (unix шел):

sed -i -re 's/(.*)(\{)(.*)/\1\{__SS__\3/' *

в винде не сильно по-другому.

ЗЫ: можно пойти дальше - происать __SS__ только в начале функций, а не циклов и т.д, SSHORTY сможет?
 
fxsaber:

Получается, что нужно в каждой функции/методе прописывать _SS_ вместе с __DEBUG__. Тяжко получается.

Есть grepWin - https://tools.stefankueng.com/grepWin.html

grepWin - Stefans Tools
  • tools.stefankueng.com
grepWin adds an entry to the shell context menu to easily search selected folders. Once started, grepWin allows you to customize the search or replace in many ways. For example, you can (and maybe you should) limit the search to certain file sizes, file types, etc. Since regular expressions can sometimes get complicated, grepWin allows you to...
[Удален]  
и sed для винды http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/sed.htm
sed for Windows
  • gnuwin32.sourceforge.net
sed {whatisit}
 
Rashid Umarov:

Есть grepWin - https://tools.stefankueng.com/grepWin.html

Спасибо. Жаль, что требует подробного изучения.

1...49505152535455565758
Новый комментарий