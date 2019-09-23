Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 56
Сторонней утилитой. Я пользовался SSHORTY.EXE (не могу сейчас найти ее в сети, готов скинуть в личку)
Спасибо. Проблема в составлении всего списка файлов, что в итоге подключены к mq5 (или mqh).
Хотя, возможно, это лишнее в данной ситуации.
Лучше освоить sed или awk, софт качественный и на многие случаи жизни. А SSHORTY.EXE, что это? С какого мусорного ведра ? ))
Чем лучше?
На освоение SSHORTY хватит 5 секунд:
Ну awk Си подобный синтаксис (все знают, значит прост) и это целый язык с циклами, условиями, переменными, массивами, ... Можно решить любую задачу, а не искать очередную кастрированную поделку для решения данной. Освоил раз и пользуюшься всю жизнь.
Просто моё мнение. Кончено, может вам ваша милее.
Зачем тогда awk? Можно написать свою "поиск и замену" на С или любом другом языке, которым уже владеешь. Зачем изучать awk? Что он даст?
Можно и написать, но зачем? Всё уже есть. Например, найдём сумму размеров файлов, которые модифицированны в январе
ls -l | awk '{if ($6 == "янв") sum += $5} END { print sum }'
Не могу понять вашу позицию.
Зачем консервным ножом вправлять резинку в трусы?
Зачем изучать 25 техник владения швейной машинкой, если нужно пришить одну пуговицу?
Знаете awk? Пользуйтесь на здоровье!
Умеете подключить готовую библиотеку для работы с регулярными выражениями в свой проект на С? Это будет проще всего!
Но если человек спрашивает "как быстрее и проще решить конкретную задачу", то зачем все эти понты?
Ну какие это понты? Разве я на сложное решение показал? Оно очень мощно и на все случаи жизни. sed скрипт для вставки __SS__ после каждой { для всех файлов директории очень прост (unix шел):
в винде не сильно по-другому.ЗЫ: можно пойти дальше - происать __SS__ только в начале функций, а не циклов и т.д, SSHORTY сможет?
Получается, что нужно в каждой функции/методе прописывать _SS_ вместе с __DEBUG__. Тяжко получается.
Есть grepWin - https://tools.stefankueng.com/grepWin.html
Спасибо. Жаль, что требует подробного изучения.