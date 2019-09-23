Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 15
В MetaTrader 5 так, как вам объяснили выше. Только масштаб там до 8, а не 5
Про масштаб разговора не было. Функциональность настроек гистограмм в осцилляторах в МТ5 программно урезана. Зачем непонятно. Такой картинки, как в МТ4 получить НЕВОЗМОЖНО.
Вам об этом сказали в самом начале. Есть два выхода: 1. принять как есть, 2. остаться на четвёрке и рисовать широкие гистограммы вместо использования MetaTrader 5, дающего гораздо более привлекательные возможности.
Про масштаб разговор был - вам поясняли в каких случаях масштаб графика влияет на размеры столбцов гистограммы.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2019.07.09 12:42
Локализовал этот баг компилятора
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Oleksii Chepurnyi, 2019.07.09 12:42
Да, в 2037 такой ошибки нету.
Хорошая новость: в билде 2093 наконец-то появился спецификатор delete для методов классов. И всё молчком.
А вот для простых функций он не работает почему-то (выдает ошибку: '=' - syntax error), хотя там он тоже бывает необходим, чтобы запретить неявные преобразования типов, например:
а как нашли? методом тыка или где в описании есть уже?
Конечно методом тыка. Дождёшься от них описания... )
тсссс )) ни кому не говорите так
Спасибо Алексею Викторову и Вам Артем за интересное разъяснение особенностей масштабирования в МТ5.
А чо это так обижаете модератора? Почему фамилию не называете?))))
2093
Через меню "Вставить - Объекты - Графические объекты" пытаюсь добавить на чарт текстовую метку под 90 градусов. Метка вроде как поворачивается под 90 градусов, а текст нет. Это только у меня так глаза видят?