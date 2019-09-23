Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 15

Artyom Trishkin:
В MetaTrader 5 так, как вам объяснили выше. Только масштаб там до 8, а не 5

Про масштаб разговора не было. Функциональность настроек гистограмм в осцилляторах в МТ5 программно урезана. Зачем непонятно. Такой картинки, как в МТ4 получить НЕВОЗМОЖНО.

 
Вам об этом сказали в самом начале. Есть два выхода: 1. принять как есть, 2. остаться на четвёрке и рисовать широкие гистограммы вместо использования MetaTrader 5, дающего гораздо более привлекательные возможности.

Про масштаб разговор был - вам поясняли в каких случаях масштаб графика влияет на размеры столбцов гистограммы.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: TradeTransactions

fxsaber, 2019.07.09 12:42

Локализовал этот баг компилятора

template <typename T>
struct A { T a; };

void f1()
{
  struct B { int Data; };
  A<B> Tmp;
}

void f2()
{
  struct B { int Data; };
  A<B> Tmp;
  
  Tmp.a.Data = 0; // 'Data' - struct undefined
}
 
Alexey Navoykov:

Хорошая новость: в билде 2093 наконец-то появился спецификатор delete для методов классов. И всё молчком.

А вот для простых функций он не работает почему-то (выдает ошибку:  '=' - syntax error), хотя там он тоже бывает необходим, чтобы запретить неявные преобразования типов, например:

а как нашли? методом тыка или где в описании есть уже?

 
Konstantin:

а как нашли? методом тыка или где в описании есть уже?

Конечно методом тыка. Дождёшься от них описания... )
 
тсссс )) ни кому не говорите так

 
Artyom Trishkin

Спасибо Алексею Викторову и Вам Артем за интересное разъяснение особенностей масштабирования в МТ5.
 
А чо это так обижаете модератора? Почему фамилию не называете?))))

 
Alexey Viktorov:

А чо это так обижаете модератора? Почему фамилию не называете?))))


 

2093

Через меню "Вставить - Объекты - Графические объекты" пытаюсь добавить на чарт текстовую метку под 90 градусов. Метка вроде как поворачивается под 90 градусов, а текст нет. Это только  у меня так глаза видят?


