Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 30
Когда уже выпустят обновление с возвратом старого интерфейса тестирования?
Достал этот Визард! Если хочется его сохранить, то переместите в отдельную вкладку, а не заменяйте им целый интерфейс.
Баг компилятора:
Даже удивился немного - такая простецкая ситуация вроде бы... В С++ всё нормально, разумеется.
Мне кажется такое поведение лучше, чем в С++. Тут компилятор пишет, что надо привести к одному из типов переменную.
Кстати насчёт того, что "функция не понимает, какой тип она обрабатывает" - вы неправы. Шаблон прекрасно работает с переданными ему аргументами. Ошибка возникает только при явном упоминании шаблонного типа в коде.
вы утверждаете не понятно что ))
для понимания темы, уберите шаблон из своей функции и проведите этот тест с "голым" типом, может тогда поймете в чем кроется ошибка, компилятор в данном случае ведет себя корректно
и еще в довесок - отладка не чистого кода затруднительна, о чем неоднократно предупреждали разработчики и о чем постоянно говорят "корифеи" кодинга в С++, старайтесь писать чистый код, т.е. как можно меньше использовать шаблоны, естественно все нужно делать без фанатизма и там где шаблон необходим его нужно использовать
Мне кажется такое поведение лучше, чем в С++. Тут компилятор пишет, что надо привести к одному из типов переменную.
он все сравнивает с С++, не понимая, что MQL5 это не С++, он основан на его синтаксисе, но по сути язык другой в своей основе, разработчики как то писали про это, кстати данное поведение компилятора так же считаю разумным в отличии от gcc, который такое проглатывает
Ничем оно не лучше. А пишет - потому что недоработка. Ситуация тут однозначная и очевидная: знаковые типы - к знаковым, беззнаковые - к беззнаковым. Других вариантов и быть не может. В MQL-компиляторе забыли учесть знаковость типов при перегрузке. Здесь я погорячился! Просто int имеет приоритет перед unsigned int в C++.
char по своей сути не int, в с++ компиляторы проглатывают это видимо отталкиваясь на неявное приведение целочисленных типов если не будет потери точности, а в MQL5 это учитывается
не трудно ведь выполнить еще одну перегрузку или к примеру на этапе передачи аргумента, привести его к типу int, если вы так упорствуете на передаче char в функцию с таким аргументом?
например так:
или так:
Мне кажется, поведение компилятора полностью соответствует приведению типов, описанных в хэлпе. Так что, тут "не ошибка, а системная функция".
Как-раз таки противоречит. Там же показаны стрелочками маршруты (в данном случае у нас char->int). Куда вы смотрели - непонятно. В общем, давайте не будем засорять ветку. Я выложил баг-репорт для разработчиков.
p.s. Это всех касается. Свои личные мнения и советы, пожалуйста, выражайте в других ветках. Мне они не интересны. Это ветка для прямой связи с разработчиками.
Специально, ради вас. Чтобы вы увидели, куда я смотрел. Если вы тут покажете мне прямую стрелку от char к int - буду вам премного благодарен.
И хамить тут не надо, все уже давно поняли, что вы шибко умный.