Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 14

 А ? "drug & drop" не работает или его вообще нет ? не помню где но где-то помоему работал (В эдиторе !!!)
 

Версия: 2093 от 3 июля 2019.

В терминале МТ5 у осцилляторов ширина вертикальных столбиков гистограмм не регулируется в диапазоне от 1 до 5. Только одно действие из 1 в 2. Установка ширины 3, 4 и 5 не работает.

Один терминал еще не обновился, пока 2085, такая же история !!!
 
Andrey Sorokin:

Ширина гистограмм в МТ5 не превышает ширину свечей. Поставьте масштаб 5 и получите ширину гистограмм до 5.

 
Скажите пожалуйста в каком месте нужно выставить масштаб 5 , чтобы установка ширины столбиков гистограммм осцилляторов работала нормально от 1 до 5 у них в настройках? Кстати ширина линии регулируется во всем предлагаемом диапазоне 1-5. В MT4 отлично эти настройки работают.
 
На активном графике кнопка +

 

Ширина свечей значительно больше. Это максимум плюса. При уменьшении масштаба  регулировка ширины от 2 до 5 перестает работать и получается максимум настройки у индикатора это 2.

                        В МТ4 такая же картинка на максимальных настройках масштаба. Но вот на меньших в осцилляторах все регулировки отлично работают во всем диапазоне !


Скриншоты торговой платформы MetaTrader.

EURUSD, H1, 2019.07.08

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

ширина равна 5

EURUSD, H1, 2019.07.08, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


 
Ну правильно. Это и есть ширина 5 пикселей. Программно можно задать и больше 5, но шире свечи гистограмма не будет.

 

ширина 4 столбиков гитограммы, отлично все работает

Вот МТ4 скриншот. Ширина выставлена 4. И работает во всем диапазоне независимо от масштаба.

 
Вот МТ4 скриншот. Ширина выставлена 4. И работает во всем диапазоне независимо от масштаба.

В MetaTrader 5 так, как вам объяснили выше. Только масштаб там до 8, а не 5
 

Хорошая новость: в билде 2093 наконец-то появился спецификатор delete для методов классов. И всё молчком.

А вот для простых функций он не работает почему-то (выдает ошибку:  '=' - syntax error), хотя там он тоже бывает необходим, чтобы запретить неявные преобразования типов, например:

void f(datetime time) { Print(time); }

template<typename T>
void f(T) = delete;
