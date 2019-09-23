Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 14
Версия: 2093 от 3 июля 2019.
В терминале МТ5 у осцилляторов ширина вертикальных столбиков гистограмм не регулируется в диапазоне от 1 до 5. Только одно действие из 1 в 2. Установка ширины 3, 4 и 5 не работает.Один терминал еще не обновился, пока 2085, такая же история !!!
Ширина гистограмм в МТ5 не превышает ширину свечей. Поставьте масштаб 5 и получите ширину гистограмм до 5.
Скажите пожалуйста в каком месте нужно выставить масштаб 5 , чтобы установка ширины столбиков гистограммм осцилляторов работала нормально от 1 до 5 у них в настройках? Кстати ширина линии регулируется во всем предлагаемом диапазоне 1-5.
На активном графике кнопка +
Ширина свечей значительно больше. Это максимум плюса. При уменьшении масштаба регулировка ширины от 2 до 5 перестает работать и получается максимум настройки у индикатора это 2.
В МТ4 такая же картинка на максимальных настройках масштаба. Но вот на меньших в осцилляторах все регулировки отлично работают во всем диапазоне !
Скриншоты торговой платформы MetaTrader.
EURUSD, H1, 2019.07.08
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
ширина равна 5
Ну правильно. Это и есть ширина 5 пикселей. Программно можно задать и больше 5, но шире свечи гистограмма не будет.
Вот МТ4 скриншот. Ширина выставлена 4. И работает во всем диапазоне независимо от масштаба.
Хорошая новость: в билде 2093 наконец-то появился спецификатор delete для методов классов. И всё молчком.
А вот для простых функций он не работает почему-то (выдает ошибку: '=' - syntax error), хотя там он тоже бывает необходим, чтобы запретить неявные преобразования типов, например: