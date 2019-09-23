Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 9

elibrarius:
Я пользователь и программист MQL, посторонние вещи (плазы) меня тут не интересуют, пока что. Впрочем если возможностей MT5 будет не хватать - можно будет и подумать...
Пока же я вношу предложения по расширению возможностей МТ5.

Вы не вносите предложения по расширению возможностей. Вы лишь просите удовлетворить Вашу потребность в том, что можете уже сейчас сделать сами. А вот, например, опционы - этого сейчас реально нет. Поддерживаю Константина.

Также. Посмотрите сколько разработчики делают кастомные тики. Уже куча времени прошло - а они еще не доделаны. А Вы хотите людские ресурсы (немногочисленные) еще отправить на дельту, которую уже можно собрать. Имхо, есть гораздо более необходимые (в том числе и для программистов MQL) вещи.

 
Alexey Kozitsyn:

Вы не вносите предложения по расширению возможностей. Вы лишь просите удовлетворить Вашу потребность в том, что можете уже сейчас сделать сами. А вот, например, опционы - этого сейчас реально нет. Поддерживаю Константина.

Также. Посмотрите сколько разработчики делают кастомные тики. Уже куча времени прошло - а они еще не доделаны. А Вы хотите людские ресурсы (немногочисленные) еще отправить на дельту, которую уже можно собрать. Имхо, есть гораздо более необходимые (в том числе и для программистов MQL) вещи.

Сколько ресурсов надо на вставку одной строки?
Delta+=V(ask)-V(bid);

V(ask) и V(bid) уже имеются в связи с расчетом объемов.

elibrarius:
Сколько ресурсов надо на вставку одной строки?
Delta+=V(ask)-V(bid);

V(ask) и V(bid) уже имеются в связи с расчетом объемов.

Что Вы подразумеваете под V(ask) и V(bid)?

elibrarius:

V(ask) и V(bid) уже имеются в связи с расчетом объемов.

И с чего Вы взяли, что они уже имеются в связи с расчетом объемов? Вы этими расчетами занимались?

 
Alexey Kozitsyn:

И с чего Вы взяли, что они уже имеются в связи с расчетом объемов? Вы этими расчетами занимались?

Естественно я предполагаю.)
А вы с чего взяли? Видимо занимались...
Расскажите тогда из чего рассчитываются объемы. И расскажите, что дельту нельзя рассчитать из того же самого добавлением одной строки.

elibrarius:

Естественно я предполагаю.)
А вы с чего взяли? Видимо занимались...
Расскажите тогда из чего рассчитываются объемы. И расскажите, что дельту нельзя рассчитать из того же самого добавлением одной строки.

Вы еще ответьте на вопрос:

 
Alexey Kozitsyn:

Вы еще ответьте на вопрос:


Объем покупок и продаж. Теперь вы)
 
Кстати. Открытый интерес - тоже очень пригодился бы.
Чем больше данных - тем больше шансов на успешную торговлю.
 

Следующий код вылетает с Access Violation в режиме OPTIMIZE=0.   При 1 не вылетает, но если раскомментировать все строки в коде, то по завершению останутся "3 undeleted objects left". 

class A
{
  int a[];
 public:
  A() { }
  A(const A& other) { } //this=other; }

 ~A() { ZeroMemory(a); }
   
  int Size() { return ArraySize(a); }  
  //void operator=(int const &arr[]) { ArrayCopy(a, arr); }
};

A Data()
{ 
  A a;
  //int arr[]= { 1,2,3 };
  //a=arr;
  return a;
}

void OnStart()
{
  int size= Data().Size();
  for (int i=0;  i<Data().Size() && typename(Data())!="";  i++)
   { }      
}



elibrarius:

Естественно я предполагаю.)
А вы с чего взяли? Видимо занимались...
Расскажите тогда из чего рассчитываются объемы. И расскажите, что дельту нельзя рассчитать из того же самого добавлением одной строки.

elibrarius:
Объем покупок и продаж. Теперь вы)

Средствами MQL5 я занимался расчетом дельты. Можете посмотреть статью на эту тему. Дак вот. Дельта не рассчитывается "одной строкой". Ее нужно потиково собирать. То, что Вы указали:

Delta+=V(ask)-V(bid)

это вообще некорректная формула, т.к. дельта = сумма покупок - сумма продаж. За определенный период. Тиковые данные (по которым можно рассчитать дельту) идут в терминал отдельным потоком. А тот объем, что Вы видите в окне данных - это данные с биржи (другой поток). Терминал объем не рассчитывает. Соответственно и добавление "одной строки дельты" - это доп. серьезная нагрузка на терминал. Разработчики этого точно делать не будут.

