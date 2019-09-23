Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 9
Я пользователь и программист MQL, посторонние вещи (плазы) меня тут не интересуют, пока что. Впрочем если возможностей MT5 будет не хватать - можно будет и подумать...
Пока же я вношу предложения по расширению возможностей МТ5.
Вы не вносите предложения по расширению возможностей. Вы лишь просите удовлетворить Вашу потребность в том, что можете уже сейчас сделать сами. А вот, например, опционы - этого сейчас реально нет. Поддерживаю Константина.
Также. Посмотрите сколько разработчики делают кастомные тики. Уже куча времени прошло - а они еще не доделаны. А Вы хотите людские ресурсы (немногочисленные) еще отправить на дельту, которую уже можно собрать. Имхо, есть гораздо более необходимые (в том числе и для программистов MQL) вещи.
Delta+=V(ask)-V(bid);
V(ask) и V(bid) уже имеются в связи с расчетом объемов.
Сколько ресурсов надо на вставку одной строки?
Что Вы подразумеваете под V(ask) и V(bid)?
V(ask) и V(bid) уже имеются в связи с расчетом объемов.
И с чего Вы взяли, что они уже имеются в связи с расчетом объемов? Вы этими расчетами занимались?
И с чего Вы взяли, что они уже имеются в связи с расчетом объемов? Вы этими расчетами занимались?
Естественно я предполагаю.)
А вы с чего взяли? Видимо занимались...
Расскажите тогда из чего рассчитываются объемы. И расскажите, что дельту нельзя рассчитать из того же самого добавлением одной строки.
Вы еще ответьте на вопрос:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Alexey Kozitsyn, 2019.06.28 13:11
Что Вы подразумеваете под V(ask) и V(bid)?
Чем больше данных - тем больше шансов на успешную торговлю.
Следующий код вылетает с Access Violation в режиме OPTIMIZE=0. При 1 не вылетает, но если раскомментировать все строки в коде, то по завершению останутся "3 undeleted objects left".
Объем покупок и продаж. Теперь вы)
Средствами MQL5 я занимался расчетом дельты. Можете посмотреть статью на эту тему. Дак вот. Дельта не рассчитывается "одной строкой". Ее нужно потиково собирать. То, что Вы указали:
Delta+=V(ask)-V(bid)
это вообще некорректная формула, т.к. дельта = сумма покупок - сумма продаж. За определенный период. Тиковые данные (по которым можно рассчитать дельту) идут в терминал отдельным потоком. А тот объем, что Вы видите в окне данных - это данные с биржи (другой поток). Терминал объем не рассчитывает. Соответственно и добавление "одной строки дельты" - это доп. серьезная нагрузка на терминал. Разработчики этого точно делать не будут.