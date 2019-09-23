Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 53

Artyom Trishkin:

Не знаю - создать себе такой же :))

В любом случае - есть поле, в котором записана ссылка на описание инструмента. В такое поле пользовательского инструмента можно вписать любую ссылку, по которой возможен переход. А вот куда такой переход приведёт в сегодняшнем положении вещей - никто не знает.

Я предложил не запрет такой ссылки для пользовательских символов, а ограничить круг песочницей mql5.com. Как это сделано для графиков - каждый может дать ссылку каждому на свой график, и тот, кому дали эту ссылку может перейти по ней и увидеть график. Зачем? Удобно при общении заказчика с исполнителем. Я так и использовал иногда.

В этом же ключе и было моё предложение не запрета ссылок, а обмен описаниями кастомных символов в пределах mql5.com.

Что увидит человек по ссылке? Куда деть этот файл?

С графиком-то понятно.

А ссылку просто нужно обезопасить (показать подвтерждение перед открытием с указанием полного адреса и возможных последствий)

 
Andrey Khatimlianskii:

Что увидит человек по ссылке? Куда деть этот файл?

С графиком-то понятно.

А ссылку просто нужно обезопасить (показать подвтерждение перед открытием с указанием полного адреса и возможных последствий)

Андрей, не файл, а описание.

Сходи по любой ссылке, ведущей на описание стандартных символов - там нет гигабайтной истории символа - там его описание. Словами. Текстом. Таблицами...

 
Andrey Khatimlianskii:

А ссылку просто нужно обезопасить (показать подвтерждение перед открытием с указанием полного адреса и возможных последствий)

был в МЕ МТ4, проверил

#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.google.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property show_inputs

без проблем получил:


о чем речь идет? вроде никогда ссылки из МТ не были безопасными, подтверждений то же не припомню

 
Igor Makanu:

о чем речь идет? вроде никогда ссылки из МТ не были безопасными, подтверждений то же не припомню

Речь о том, что, возможно, имеет смысл это, наконец, сделать.

 
Artyom Trishkin:

Андрей, не файл, а описание.

Сходи по любой ссылке, ведущей на описание стандартных символов - там нет гигабайтной истории символа - там его описание. Словами. Текстом. Таблицами...

И зачем кому-то описание моего инструмента? Кажется, топчемся по кругу, я иссяк.

 
Andrey Khatimlianskii:

И зачем кому-то описание моего инструмента? Кажется, топчемся по кругу, я иссяк.

Да у людей просто паранойя на ровном месте.
Renat Fatkhullin:

Ренат, заметил, что вопрос: "сделать активацию стоп-одеров бидом (на выбор, кому надо)" постоянно игнорится, ни одного вменяемого ответа не было. Что думаете?

 
Ilyas:

Могли бы добавить в лог Терминала вывод места, где происходит MemoryException?

MemoryException 2276161760 bytes not available, 0 heapmin result


Сейчас крайне затруднительно в этом разобраться. Спасибо.

 
Ilyas:

Возможно ли добавить функцию для дебаг-режима?

string DebugString(); // Выводит иерархию вызовов.


Сейчас узнать вложенность функций возможно только при дебаг-остановке в ME.


Иногда нужно сделать DebugBreak по условию, когда произошла определенная вложенность функций. Здесь бы очень пригодилась DebugString. Спасибо.

 

В отличие от MT4, MT5 не выводит в журнал входные параметры советников при его запуске или их изменении. Поэтому по логу невозможно определить, что запускалось в Терминале.

