Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 53
Не знаю - создать себе такой же :))
В любом случае - есть поле, в котором записана ссылка на описание инструмента. В такое поле пользовательского инструмента можно вписать любую ссылку, по которой возможен переход. А вот куда такой переход приведёт в сегодняшнем положении вещей - никто не знает.
Я предложил не запрет такой ссылки для пользовательских символов, а ограничить круг песочницей mql5.com. Как это сделано для графиков - каждый может дать ссылку каждому на свой график, и тот, кому дали эту ссылку может перейти по ней и увидеть график. Зачем? Удобно при общении заказчика с исполнителем. Я так и использовал иногда.
В этом же ключе и было моё предложение не запрета ссылок, а обмен описаниями кастомных символов в пределах mql5.com.
Что увидит человек по ссылке? Куда деть этот файл?
С графиком-то понятно.
А ссылку просто нужно обезопасить (показать подвтерждение перед открытием с указанием полного адреса и возможных последствий)
А ссылку просто нужно обезопасить (показать подвтерждение перед открытием с указанием полного адреса и возможных последствий)
Андрей, не файл, а описание.
Сходи по любой ссылке, ведущей на описание стандартных символов - там нет гигабайтной истории символа - там его описание. Словами. Текстом. Таблицами...
А ссылку просто нужно обезопасить (показать подвтерждение перед открытием с указанием полного адреса и возможных последствий)
был в МЕ МТ4, проверил
без проблем получил:
о чем речь идет? вроде никогда ссылки из МТ не были безопасными, подтверждений то же не припомню
Речь о том, что, возможно, имеет смысл это, наконец, сделать.
И зачем кому-то описание моего инструмента? Кажется, топчемся по кругу, я иссяк.
Ренат, заметил, что вопрос: "сделать активацию стоп-одеров бидом (на выбор, кому надо)" постоянно игнорится, ни одного вменяемого ответа не было. Что думаете?
Могли бы добавить в лог Терминала вывод места, где происходит MemoryException?
Сейчас крайне затруднительно в этом разобраться. Спасибо.
Возможно ли добавить функцию для дебаг-режима?
Сейчас узнать вложенность функций возможно только при дебаг-остановке в ME.
Иногда нужно сделать DebugBreak по условию, когда произошла определенная вложенность функций. Здесь бы очень пригодилась DebugString. Спасибо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Expert
fxsaber, 2019.09.12 06:17
В отличие от MT4, MT5 не выводит в журнал входные параметры советников при его запуске или их изменении. Поэтому по логу невозможно определить, что запускалось в Терминале.