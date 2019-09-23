Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 5
Присоединяюсь к предложению, тоже привык к стилю от MS, а этот стиль Керниган-Ритчи для меня совсем не читабелен. Сейчас у всех большие мониторы, хватит экономить место на экране в ущерб скорости восприятия кода.
не, больше на стиль GNU похоже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
Два разных пользователя описывают ошибку компилятора (112):
который был скомпилирован без ошибок до 2085 года.
Two different users describe a compiler error (112) of:
which was compiled without any error before 2085.
Уважаемые разработчики.
А нельзя ли к биржевым данным в дополнение к объемам добавить дельту? = Ask-Bid. (Желающие из объема и дельты смогут вычислить Ask и Bid )
Встречал на форуме попытки высчитать дельту из тиковых котировок.Что требует значительной вычислительной нагрузки, да и тиковый траффик будет нагонять с серверов брокеров ради одной цифры на бар.
Сервер дельту видимо намного проще может вычислить, примерно как и объем.
Думаю дельта многим пригодилась бы для анализа.
Если при переключении на другой торговый сервер открыт чарт с символом, который был на старом сервере, то его hcc-файл появляется в соответствующей base-папке.
т.е. вы предлагаете загрузить этой нагрузкой сервера? не нужно этого делать категорически, а посчитать дельту можете и сами, нет ни какой серьезной нагрузки, если оптимизируете нормально расчеты