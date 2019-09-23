Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 37
Значит действительно недоработка тестера. GUI должен работать в собственном потоке, не завися от работы эксперта
обычно ответы на такие вопросы как мой выглядят как "выброси свой ноут и купи нормальный" )))
полностью воспроизвел у себя "проблему с ползунком скорости"
в общем как обстояло дело: есть у меня эксперт, который грузит с файла базу сигналов в память и потом в тестере торгует по ней, база приличная около 260 000 значений (double + datatime) вес на диске ~ 20Мб (выгрузка для обучения НС)
и в прошлом месяце когда занимался этим советником у меня на ноуте был конфиг: Win10-64 + SSD 60 Gb ( С: ) + HDD 250 Gb ( D: ) + RAM 3Gb - при таком конфиге МТ5 билд 2093 был установлен на диск D: /portable
при запуске визуализатора на макс.скорости реально был полный клинч кнопок пауза/влево/вправо и ползунка, не менее чем на 5 минут - дольше не проверял, закрывал визуализатор
В этом месяце у меня на ноуте был конфиг: Win10-64 + SSD 250 Gb ( С: ) + HDD 250 Gb ( D: ) + RAM 3Gb МТ5 билд 2093 был установлен на диск С:
запустил, все работает довольно корректно, максимум к чему могу "присмотреться" - кнопки пауза/влево/вправо и ползунок захватывают фокус мышки с задержкой 1-2 секунд , но теперь ползунок скорости активен и без проблем могу его двигать
т.е. на ноуте у меня норм. все работает
ЗЫ: запустил теперь на ПК, вчера норм работало, был клинч на 4-5 секунд, но сегодня при запуске визуализатора у меня ползунок скорости был на макс. и визуализатор вообще подвис, на ПК больное место HDD у меня, терабайтник от Сеагейт тупит до безобразия, выбросить жалко, а работать мешает ((((
действительно, если запускать "медленного" эксперта, то ползунок не отвечает.
Раньше была такая проблема, после оптимизации кода - стало лучше, отключил принты и ползунок без фриза.
терминал стоит на обычном HDD NAS 7200/256 (по скорости не сильно хуже, чем SSD)
кнопка турбо - идеальный варианть...
GUI работает в главном потоке. Тестер работает в своём отдельном потоке.
А теперь скажите, что такое "GUI не зависит от работы эксперта"? Это как?
ну значит вся проблема в доступе к жесткому диску ПК когда визуализатор работает
ЗЫ: а сегодня на ПК когда визуализатор на макс.скорости запускаю все зависает наглухо - вообще все в визуализаторе не активкно, и даже закрыть его не могу! (Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz, Memory: 5581 / 8061 Mb, Disk: 498 / 730 Gb, GMT+4 , билд 2093 )
ну значит вся проблема в доступе к жесткому диску ПК когда визуализатор работает
Давно тестер гоняю только на RAM-drive по реальным тикам. Теперь еще и через МультиТестер по десяткам символов. 3Гб хватает.
Но у меня кастомные фильтрованные символы. С реальными, наверное, будет тяжелее.
мне памяти жалко под RAM-drive
проще SSD в ПК купить, они сейчас почти за даром продаются, в сетевых магазинах 240 Гб за ~40$ (даже из Китая с пересылкой на пару баксов дороже будет), 240 Гб на ОС + софт всегда хватало, на второй хард весь хлам типа офис и т.п. можно устанавливать
.... но тут волевое решение нужно, которое заставит порядок на ПК навести ... лень ))))
PS: нашел почему сегодня на ПК визуализатор подвисает....появилась сводка защитника виндовс, он оказывается в это время в фоне хард диск жевал )))
В обоих терминалах заметил такую особенность. Если курсор мыши разместить у края экрана, а затем переключиться на терминал через ALT+TAB, то курсор оказывается ровно посередине экрана.
Это баг?
Все чаще стала появляться ошибка выполнения сценария js в терминале МТ5
Терминал подключен к аккаунту mql community
терминал после этого замирает полностью. Ничего сделать нельзя!
нажатия на кнопки ДА, Нет - вызывают это окно сообщения снова.
У меня не воспроизводится такое поведение. Win8.1