Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 29
Тык по изображению, для воспроизведения gif анимации.
Повторить отладку можно только если закрыть окно визуализатора. Раньше такого не было. Можно-ли надеяться, что исправят в ближайшем будущем?
Мои окна визуализации были закрыты - как я уже писал - я закрыл терминал и редактор. Мне пришлось сохранить советник «под другим именем», чтобы вернуть отладчик!
Это давно известная проблема, с каждым новым билдом MT5 она проявляется все чаще. От разработчиков либо хамство в ответ, либо тишина.
Я про это писал еще во времена, когда servicedesk принимал запросы про баги в терминале, а не только по вопросам денег и продаж.
Давний баг компилятора:
Если по каким-то причинам устранить это баг пока невозможно, то сделайте, пожалуйста, чтоб хотя бы ошибка выдавалась по месту вызова шаблона, а не внутри. Иначе очень трудно бывает обнаружить источник проблемы. Когда один шаблон вызывает другой, и так по цепочке, а потом компилятор выдаёт ошибку где-то в недрах библиотек.
компилятор не экстрасенс и тут нет ни чего странного, функция находится за областью видимости, где создан класс "A" и функция не понимает какой тип она обрабатывает
как решение, вынести объявление класса на уровень, который будет виден функции и она узнает о этом типе данных (точнее о его свойствах, методах), по другому это просто не понятный тип
Спасибо, кэп, но я не нуждался ни в объяснении, ни в решении. Речь шла о необходимости указании компилятором места вызова шаблона, чтобы можно было локализовать проблему. Пока баг не пофиксят, нужно как-то с ним уживаться хотя бы в комфорте.
видимо до кодинга в блокноте еще далеко )))
возможно не по теме. но с теперь появились такие касяки:
1 не всегда обновляется до тестовых сборок.
2 Что то с сервером?, при сильной валатиности на учебных счетах(с постановщиками по умолчанию от mql) перестают закрываться ордена, стопы((
3 Очень странно ведет себя пара USDNOK перед открытием сделки , диалоговое окно просит подтверждения заявки.
хорошее движение было. Сервер ушел на биржу...