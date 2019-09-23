Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 12
Билд 2093. В тестере стратегий не отображается графический объект OBJ_REGRESSION.
Хотя если в тестере зайти через "Список объектов", то объект есть:
И вот, что увидел: есть зависимость расстановки точек. Вот так НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ
а вот так ОТОБРАЖАЕТСЯ:
Не срабатывает принудительная проверка беты
93*версия
переход с оптимизаций в тест опять не работает корректно. точнее вообще часто отваливается с выводом @single pass@ но теперь без номеров. подробности ранее как и в 2085 писал тут .
Номера остались так что все по прежнему.
Что это?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Aleksey Vyazmikin, 2019.07.06 16:34
Удалось ли решить проблему?
Сейчас сравнил производительность двух билдов 2085 и 2007 с одним и тем же советником и объемом вычислений.
2085 считал 44 часа 32 минуты, но в логе было указано, что выполнено заданий на 179%, поэтому приводим к 100% и получается 24 часа 53 минуты.
2007 считал 16 часов 43 минуты, т.е. билд 2085 работает медленней на 49%, это даже если убрать из него выше обсуждаемые ошибки!
Это печально.
Что это?
Сет входных переменных, включённый в эксперт в качестве ресурса
Сет входных переменных, включённый в эксперт в качестве ресурса
Как автор советника, могу ручаться, что в исходнике какие-либо ресурсы отсутствуют.
И для понимания что это, логичнее переименовать "Load from EA" на "Load Set EA as Resource"
Хотя в 2093 этого параметра уже нет.
Возможно это было временное решение, или ещё не реализовано в 2093.