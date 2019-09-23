Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 12

Билд 2093. В тестере стратегий не отображается графический объект OBJ_REGRESSION.

Хотя если в тестере зайти через "Список объектов", то объект есть:


И вот, что увидел: есть зависимость расстановки точек. Вот так НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ

      RegressionCreate(0,InpName,0,rates[1].time,rates[count-1].time,InpColor,InpStyle,InpWidth,
                       InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder);
     }
   else
     {
      RegressionPointChange(0,InpName,0,rates[1].time);
      RegressionPointChange(0,InpName,1,rates[count-1].time);

а вот так ОТОБРАЖАЕТСЯ:

      RegressionCreate(0,InpName,0,rates[count-1].time,rates[1].time,InpColor,InpStyle,InpWidth,
                       InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder);
     }
   else
     {
      RegressionPointChange(0,InpName,0,rates[count-1].time);
      RegressionPointChange(0,InpName,1,rates[1].time);
Файлы:
Test_OBJ_REGRESSION.mq5  22 kb
 
Не срабатывает принудительная проверка беты 
2019.07.05 18:52:24.292 Terminal        ICMarkets - MetaTrader 5 x64 build 2085 started (International Capital Markets Pty Ltd.)
2019.07.05 18:52:24.292 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, Memory: 9987 / 16301 Mb, Disk: 8 / 29 Gb, GMT+2
2019.07.05 18:52:24.292 Terminal        C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5
2019.07.05 18:52:25.232 Services        service 'TesterCheck' started
2019.07.05 18:52:25.252 Services        service 'TesterCheck' stopped
2019.07.05 18:52:25.542 Network '    ': authorized on MetaQuotes-Beta through MetaTrader 5 Access Server (ping: 36.92 ms)
2019.07.05 18:52:25.542 Network '    ': previous successful authorization performed from xxx on xxx
2019.07.05 18:52:25.642 Network '    ': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2019.07.05 18:52:25.642 Network '    ': trading has been enabled - hedging mode
2019.07.05 18:52:36.989 LiveUpdate      check for beta version
2019.07.05 18:52:37.169 LiveUpdate      you are using the latest version
 
fxsaber :
Не срабатывает принудительная проверка беты
Я мог только получить бета-версию, хотя соединение с Metaquotes-Demo.
 

93*версия

переход с оптимизаций в тест опять не работает корректно. точнее вообще часто отваливается с выводом @single pass@ но теперь без номеров. подробности ранее как и в 2085 писал тут .

Номера остались так что все по прежнему.

 

Что это?


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий

Aleksey Vyazmikin, 2019.07.06 16:34

Удалось ли решить проблему?

Сейчас сравнил производительность двух билдов 2085 и 2007 с одним и тем же советником и объемом вычислений.

2085 считал 44 часа 32 минуты, но в логе было указано, что выполнено заданий на 179%, поэтому приводим к 100% и получается 24 часа 53 минуты.

2007 считал 16 часов 43 минуты, т.е. билд 2085 работает медленней на 49%, это даже если убрать из него выше обсуждаемые ошибки!

Это печально.


 
fxsaber:

Что это?


Сет входных переменных, включённый в эксперт в качестве ресурса

 
Slava:

Сет входных переменных, включённый в эксперт в качестве ресурса

Как автор советника, могу ручаться, что в исходнике какие-либо ресурсы отсутствуют.

 

И для понимания что это, логичнее переименовать "Load from EA" на "Load Set EA as Resource"
Хотя в 2093 этого параметра уже нет.
Возможно это было временное решение, или ещё не реализовано в 2093.

