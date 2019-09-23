Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 27
Уважаемые разработчики,если несложно, рассмотрите такую возможность для Визуализатора.
Сейчас вот как получается. Провёл Отладку на истории в режиме визуализациии, остановил её. Чтобы заново стартануть, нужно обязательно закрыть окно Визуализатора. И это крайне неудобно, каждый раз закрывать окно. Хотелось бы, чтобы окно можно было оставлять. Спасибо, что иногда прислушиваетесь к пользователям :-)
Достаточно нажать Стоп в тестере. Но по-моему это недоработка. При остановке отладки должно сбрасываться.
Достаточно нажать Стоп в тестере. Но по-моему это недоработка. При остановке отладки должно сбрасываться.
Да, я не уточнил, что прекращение Отладки у меня происходит в ME. С учётом Вашего замечания, в идеале было бы здорово, если бы такое прекращение стало эквивалентно нажатию кнопки << Стоп>> в Тестере терминала.
Установил МТ5, столкнулся с проблемой, обновление графика при открытии валютной пары происходит очень долго,не отображается график полностью, показывает только текущую дату, либо по 31 декабря и текущую дату!
Как настроить что бы отображалась вся история движения цены?
В МТ4 было всё нормально.
Как мне снова мотивировать Тестер стратегий для отладки моей программы?
Когда я отлаживал редактор, он вдруг перестал реагировать (все было серым), и я закрыл окно отладки, редактор и терминал - после перезапуска терминала и редактора советник компилируется без каких-либо ворчаний, но отладка (F5) и отладка с историческими кавычками (Ctrl + F5) отключены - все еще отключены ??
Что мне нужно сделать, чтобы снова иметь возможность отладки?
Это тоже случилось вчера?
Что мне нужно сделать, чтобы снова иметь возможность отладки?
Закрыть окно Визуализатора.
Schließen Sie das Visualizer-Fenster.
Я закрыл все: Vis.-Window, Editor, Terminal и перезапустил их :(
Я только не перезагружал ПК.
Здесь очень эффективно иногда показывают свою проблему через видео или gif-анимацию. Попробуйте.
I have posted the 'look' of the Editor:
and this is the terminal after the re-start:
Не вижу проблемы.