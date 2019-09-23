Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 27

Новый комментарий
 
Denis Kirichenko:

Уважаемые разработчики,если несложно, рассмотрите такую возможность для Визуализатора.

Сейчас вот как получается. Провёл Отладку на истории в режиме визуализациии, остановил её. Чтобы заново стартануть, нужно обязательно закрыть окно Визуализатора. И это крайне неудобно, каждый раз закрывать окно. Хотелось бы, чтобы окно можно было оставлять. Спасибо, что иногда прислушиваетесь к пользователям :-)

Достаточно нажать Стоп в тестере. Но по-моему это недоработка. При остановке отладки должно сбрасываться.

 
Edgar:

Достаточно нажать Стоп в тестере. Но по-моему это недоработка. При остановке отладки должно сбрасываться.

Да, я не уточнил, что прекращение Отладки у меня происходит в ME. С учётом Вашего замечания, в идеале было бы здорово, если бы такое прекращение стало эквивалентно нажатию кнопки << Стоп>> в Тестере терминала.

 

Установил МТ5, столкнулся с проблемой, обновление графика при открытии валютной пары происходит очень долго,не отображается график полностью, показывает только текущую дату, либо по 31 декабря и текущую дату!

Как настроить что бы отображалась вся история движения цены?

В МТ4 было всё нормально.

Файлы:
MT5.jpg  337 kb
qk5...jpg  509 kb
 
Сообщите о проблеме с тестером стратегий, которая была проблемой предыдущих версий.
Я считаю, что причиной этой проблемы является проблема с платформой "Meta Trader 5".

Уважаемый "MetaQuotes Software"
Пожалуйста, решите эту проблему как можно скорее.

Кстати, я перевожу с "Google", потому что я понимаю только на японском языке. Я думаю, что это будет странное предложение, пожалуйста, поймите.
 

Как мне снова мотивировать Тестер стратегий для отладки моей программы?

Когда я отлаживал редактор, он вдруг перестал реагировать (все было серым), и я закрыл окно отладки, редактор и терминал - после перезапуска терминала и редактора советник компилируется без каких-либо ворчаний, но отладка (F5) и отладка с историческими кавычками (Ctrl + F5) отключены - все еще отключены ??

Что мне нужно сделать, чтобы снова иметь возможность отладки?

Это тоже случилось вчера?

How do I motivate the Strategy-Tester again to debug my program?

While I was debugging the Editor suddenly wasn't re-acting any more (everything was greyed) and I closed the debug-window, the editor and the terminal - after the restart of the terminal and the editor the EA compiles without any grumbling but the debugging (F5) and the debugging with historic quotes (Ctrl+F5) are disabled - still disabled??

What do I have to do to be able to debug again?

This happened yesterday as well?

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Carl Schreiber:

Что мне нужно сделать, чтобы снова иметь возможность отладки?

Закрыть окно Визуализатора.

 
fxsaber :

Schließen Sie das Visualizer-Fenster.


Я закрыл все: Vis.-Window, Editor, Terminal и перезапустил их :(

Я только не перезагружал ПК.

I closed everything: Vis.-Window, Editor, Terminal and restarted them :(

I only did not restart the PC.

 
Carl Schreiber:

Здесь очень эффективно иногда показывают свою проблему через видео или gif-анимацию. Попробуйте.

 

I have posted the 'look' of the Editor:


and this is the terminal after the re-start:


 
Carl Schreiber:

I have posted the 'look' of the Editor:

and this is the terminal after the re-start:

Не вижу проблемы.

1...202122232425262728293031323334...58
Новый комментарий