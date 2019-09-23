Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 24
Дорогие все,
Я итальянский трейдер, и я хотел бы спросить разработчиков Metatrader5, можно ли улучшить настройки масштабирования платформы. Проблема касается, в частности, горизонтальной оси: невозможно увеличить / уменьшить изображение, как мы хотим, чтобы тело свечи, но есть только несколько строгих шагов увеличения. Я предполагаю, что в пикселях, составляющих тело свечи, отсутствует какой-то «шаг масштабирования». Есть ли надежда улучшить это? заранее спасибо :)
Giovanni
Знаете ли вы, что вы можете отсоединить график от терминала (Alt + D), а затем вы можете увеличить его вертикально, как вам нравится, к краю экрана - вы это имеете в виду?
Нет, разработчиками не планируется такой функционал.
Знаете ли вы, что вы можете отсоединить график от терминала (Alt + D), а затем вы можете увеличить его вертикально, как вам нравится, к краю экрана - вы это имеете в виду?
Привет :), проблема, которую я имел в виду, в горизонтальном положении. Спасибо, в любом случае
Привет спасибо за ваш ответ :). Знаете ли вы, почему они не хотят решить эту проблему на этой платформе? заранее спасибо
Hi thanks for your reply :) . Do you know why they don't want to fix this issue in this platform ? thanks in advance
Видимо и так все хорошо, считают. Спрашивал с год назад. Ответ был дан такой, что только текущие масштабы графика будут оставлены.
билд 2093
хотелось бы чтобы агентам задания при оптимизации тестер равномерно раздавал
какие плохие новости! большое спасибо
Предложение к разработчикам. Добавьте, пожалуйста, в MQL неявный конструктор копирования. Коль уж имеется неявный оператор копирования, который бывает и не нужен в классе, то конструктор копирования нужен практически всегда, т.е. имеет гораздо более приоритетное значение. Оператор применим только для частных случаев, а конструктор - для любых.
я реально что то не пойму, вы пытаетесь под свои частные случаи переписать всю концепцию классов в mql5, ни в коем случае нельзя этого делать, если нужен конструктор копирования, то создавайте его по необходимости
я реально что то не пойму, вы пытаетесь под свои частные случаи переписать всю концепцию классов в mql5, ни в коем случае нельзя этого делать, если нужен конструктор копирования, то создавайте его по необходимости
О чём вы? Какую концепцию классов, какие частные случаи? Неявный конструктор копирования - это обычный функционал C++. Точно так же как и неявный оператор присваивания, который разработчики перенесли в MQL (а вот про конструктор забыли). Поэтому с тем же успехом вы должны говорить и про оператор - мол "ни в коем случае нельзя это делать, если нужен оператор...бла-бла-бла", хотя это уже есть в MQL.
Ну и повторюсь, конструктор копирования гораздо более важная вещь, чем оператор. По сути, если класс разрешает себя копировать через оператор, значит он априори разрешает и конструктор. А вот обратное не верно. Т.е. конструктор может быть практически у любого класса, а вот оператор - только у некоторых. Поэтому коль даже оператор создаётся по умолчанию, то конструктор и подавно должен создаваться.