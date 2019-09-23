Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 24

Giovanni Romano:

Дорогие все,

Я итальянский трейдер, и я хотел бы спросить разработчиков Metatrader5, можно ли улучшить настройки масштабирования платформы. Проблема касается, в частности, горизонтальной оси: невозможно увеличить / уменьшить изображение, как мы хотим, чтобы тело свечи, но есть только несколько строгих шагов увеличения. Я предполагаю, что в пикселях, составляющих тело свечи, отсутствует какой-то «шаг масштабирования». Есть ли надежда улучшить это? заранее спасибо :)


Giovanni

Знаете ли вы, что вы можете отсоединить график от терминала (Alt + D), а затем вы можете увеличить его вертикально, как вам нравится, к краю экрана - вы это имеете в виду?

Нет, разработчиками не планируется такой функционал.

 
Carl Schreiber :

Знаете ли вы, что вы можете отсоединить график от терминала (Alt + D), а затем вы можете увеличить его вертикально, как вам нравится, к краю экрана - вы это имеете в виду?

Привет :), проблема, которую я имел в виду, в горизонтальном положении. Спасибо, в любом случае

 
Alexey Kozitsyn :

Нет, разработчиками не планируется такой функционал.

Привет спасибо за ваш ответ :). Знаете ли вы, почему они не хотят решить эту проблему на этой платформе? заранее спасибо

Giovanni Romano:

Hi thanks for your reply :) . Do you know why they don't want to fix this issue in this platform ? thanks in advance

Видимо и так все хорошо, считают. Спрашивал с год назад. Ответ был дан такой, что только текущие масштабы графика будут оставлены.

 

билд 2093

хотелось бы чтобы агентам задания при оптимизации тестер равномерно раздавал

 
Alexey Kozitsyn:

Видимо и так все хорошо, считают. Спрашивал с год назад. Ответ был дан такой, что только текущие масштабы графика будут оставлены.

какие плохие новости! большое спасибо

 
Предложение к разработчикам.  Добавьте, пожалуйста, в MQL неявный конструктор копирования.   Коль уж имеется неявный оператор копирования, который бывает и не нужен в классе, то конструктор копирования нужен практически всегда, т.е. имеет гораздо более приоритетное значение.   Оператор применим только для частных случаев,  а конструктор - для любых.
 
Alexey Navoykov:
Предложение к разработчикам.  Добавьте, пожалуйста, в MQL неявный конструктор копирования.   Коль уж имеется неявный оператор копирования, который бывает и не нужен в классе, то конструктор копирования нужен практически всегда, т.е. имеет гораздо более приоритетное значение.   Оператор применим только для частных случаев,  а конструктор - для любых.

я реально что то не пойму, вы пытаетесь под свои частные случаи переписать всю концепцию классов в mql5, ни в коем случае нельзя этого делать, если нужен конструктор копирования, то создавайте его по необходимости

 
Konstantin:

я реально что то не пойму, вы пытаетесь под свои частные случаи переписать всю концепцию классов в mql5, ни в коем случае нельзя этого делать, если нужен конструктор копирования, то создавайте его по необходимости

О чём вы? Какую концепцию классов, какие частные случаи?  Неявный конструктор копирования - это обычный функционал C++.  Точно так же как и неявный оператор присваивания, который разработчики перенесли в MQL (а вот про конструктор забыли).   Поэтому с тем же успехом вы должны говорить и про оператор - мол "ни в коем случае нельзя это делать, если нужен оператор...бла-бла-бла", хотя это уже есть в MQL.

Ну и повторюсь, конструктор копирования гораздо более важная вещь, чем оператор. По сути, если класс разрешает себя копировать через оператор, значит он априори разрешает и конструктор.  А вот обратное не верно.  Т.е. конструктор может быть практически у любого класса, а вот оператор - только у некоторых.  Поэтому коль даже оператор создаётся по умолчанию, то конструктор и подавно должен создаваться.

