Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 3
О каких багах в кастомных символах идёт речь? Где Вы о них писали?
Билд 2085
Баги в установке свойств кастомных символов.
SYMBOL_START_TIME с параметром 1556658000 Код ошибки: 5308
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN с параметром 0.00000001 Код ошибки: 5308
Все SessionQuote с индексами последовательно от 0 до 6 Код ошибки: 4307
Все SessionTrade с индексами последовательно от 0 до 6 Код ошибки: 4307
Вероятно это явление осталось и в 2085
Писал в личку Рашиду и Ренату с приложенным скриптом выявляющий ошибки.
Но обратной связи не получил, по этому не знал куда обратится, задал вопрос в теме Ошибки, не получив там вразумительного ответа, пишу в эту тему уже с конкретными ошибками.
Данный пост продублирую в теме с Ошибками, так как я понял их писать нужно в той теме.
Сделайте нормальный Баг репорт.
В одной из тем о новых сборках кто-то разместил ссылку, откуда можно скачать много пред. версии.
Isa эта ссылка еще действительна? К сожалению, я не нашел его - не возражаете ли вы опубликовать это?
Заранее большое спасибо!
Калли
In one of the threads about the new builds someone has posted a link from where one can download a lot of prev. versions.
Isa this link still valid? Unfortunately I haven't found it - would yopu mind to post it?
Thanks a lot in advance!
Calli
Вы не описали ни одного бага.
Какая личка? Тут есть специальная тема про кастомные символы. Вы там ни одного вопроса не задали.
О чем я и писал ранее в теме Ошибки, что наплодили тем, что пользователь не знает о существовании какой либо темы, и должен сначала найти её не зная названия темы.
Приватный баг репорт намного был бы лучше.
К каждой новой релизной версии терминала создаётся тема, в которой и можно писать о найденных ошибках. Если быть внимательным, и понимать в обсуждении какого релиза вы пишете, то и таких вопросов не будет - это первое. Второе - есть общая тема "Ошибки, баги, вопросы", в которой вы так же можете написать об обнаруженной ошибке, или задать вопрос по любому билду терминала, но с его указанием, чтобы можно было понимать, о какой версии беты или релиза идёт речь.
Но распылять свой вопрос на несколько разных тем - не лучшая затея - как для вас, так и для тех, кто вам отвечает.
Кратко и доступно понятно, благодарю.
в этой версии очень часто при попытке запустить тест из вкладки оптимизация , тест не запускается и в лог пишет типо такого/разные цифры
2019.06.14 19:58:36.044 Tester single pass 166171 started
2019.06.14 19:58:42.485 Tester single pass 161128 started
И со старых версий тянется прекращение тестов/не реагирует на кнопку старт/ с этим логом
2019.06.14 19:12:00.582 Core 1 disconnected
2019.06.14 19:12:00.582 Core 1 connection closed
МТ5 Билд 2085 (13 jun 2019 )
В режиме оптимизации некоторым удаленным агентам не даются задачи ( надпись Finished в агентах не исчезает).
Локальные агенты работают правильно, проблема только в удаленных агентах. Также ещё бывает некоторые удаленные агенты не могут соединиться (типа бесконечная синхронизация).
Хочу отметь то что в прошлой версии все было ок.
Баг компилятора. В данном примере происходит копирование объекта, у которого оператор копирования приватный. Должна быть ошибка компиляции, но её нет.