Slava:

О каких багах в кастомных символах идёт речь? Где Вы о них писали?

Билд 2085

Баги в установке свойств кастомных символов.

SYMBOL_START_TIME с параметром 1556658000                            Код ошибки: 5308
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN с параметром 0.00000001   Код ошибки: 5308
Все SessionQuote с индексами последовательно от 0 до 6               Код ошибки: 4307
Все SessionTrade с индексами последовательно от 0 до 6                Код ошибки: 4307

Если в SessionQuote и SessionTrade у всех дней проставить индекс 0, то ошибок нет.

Так же в прошлых билдах проявлялось самопроизвольное добавление в обзор рынка созданных кастомных символов, при реконекте сервера.
Вероятно это явление осталось и в 2085 


Писал в личку Рашиду и Ренату с приложенным скриптом выявляющий ошибки.
Но обратной связи не получил, по этому не знал куда обратится, задал вопрос в теме Ошибки, не получив там вразумительного ответа, пишу в эту тему уже с конкретными ошибками.
Данный пост продублирую в теме с Ошибками, так как я понял их писать нужно в той теме.
Сделайте нормальный Баг репорт. 


 

В одной из тем о новых сборках кто-то разместил ссылку, откуда можно скачать много пред. версии.

Isa эта ссылка еще действительна? К сожалению, я не нашел его - не возражаете ли вы опубликовать это?

Заранее большое спасибо!

Калли

In one of the threads about the new builds someone has posted a link from where one can download a lot of prev. versions.

Isa this link still valid? Unfortunately I haven't found it - would yopu mind to post it?

Thanks a lot in advance!

Calli

 
Roman:

Сделайте нормальный Баг репорт. 


Вы не описали ни одного бага.

Какая личка? Тут есть специальная тема про кастомные символы. Вы там ни одного вопроса не задали.

 
О чем я и писал ранее в теме Ошибки, что наплодили тем, что пользователь не знает о существовании какой либо темы, и должен сначала найти её не зная названия темы.
Приватный баг репорт намного был бы лучше.

 
К каждой новой релизной версии терминала создаётся тема, в которой и можно писать о найденных ошибках. Если быть внимательным, и понимать в обсуждении какого релиза вы пишете, то и таких вопросов не будет - это первое. Второе - есть общая тема "Ошибки, баги, вопросы", в которой вы так же можете написать об обнаруженной ошибке, или задать вопрос по любому билду терминала, но с его указанием, чтобы можно было понимать, о какой версии беты или релиза идёт речь.

Но распылять свой вопрос на несколько разных тем - не лучшая затея - как для вас, так и для тех, кто вам отвечает.

Artyom Trishkin:

К каждой новой релизной версии терминала создаётся тема, в которой и можно писать о найденных ошибках. Если быть внимательным, и понимать в обсуждении какого релиза вы пишете, то и таких вопросов не будет - это первое. Второе - есть общая тема "Ошибки, баги, вопросы", в которой вы так же можете написать об обнаруженной ошибке, или задать вопрос по любому билду терминала, но с его указанием, чтобы можно было понимать, о какой версии беты или релиза идёт речь.

Но распылять свой вопрос на несколько разных тем - не лучшая затея - как для вас, так и для тех, кто вам отвечает.

Кратко и доступно понятно, благодарю.

 

в этой версии очень часто при попытке запустить тест из вкладки оптимизация , тест не запускается и в лог пишет типо такого/разные цифры


2019.06.14 19:58:36.044 Tester single pass 166171 started

2019.06.14 19:58:42.485 Tester single pass 161128 started


 

И со старых версий тянется прекращение тестов/не реагирует на кнопку старт/ с этим логом


2019.06.14 19:12:00.582 Core 1 disconnected

2019.06.14 19:12:00.582 Core 1 connection closed

 
Виндовс 7 х64

МТ5 Билд 2085 (13 jun 2019 )


В режиме оптимизации некоторым удаленным агентам не даются задачи ( надпись Finished в агентах не исчезает).
Локальные агенты работают правильно, проблема только в удаленных агентах. Также ещё бывает некоторые удаленные агенты не могут соединиться (типа бесконечная синхронизация).




Хочу отметь то что в прошлой версии все было ок.
 
 

Баг компилятора.  В данном примере происходит копирование объекта, у которого оператор копирования приватный.  Должна быть ошибка компиляции, но её нет.

struct TNoncopyable
{
  TNoncopyable() { };
 private:
  char a;
  TNoncopyable(const TNoncopyable&) { }
  void operator=(const TNoncopyable&) { }
};

class A
{
  TNoncopyable _noncopyable;
};

void OnStart()
{
  A a;
  a=a; // Типа всё нормально?
}
