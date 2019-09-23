Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С какой-то версии (сейчас смотрю на 2093) следующий код, размещенный в эксперте, всегда возвращает признак несинхронизированности (0, false) при нахождении онлайн и поступлении тиков:
Баг? Как теперь делать проверку?
С какой-то версии (сейчас смотрю на 2093) следующий код, размещенный в эксперте, всегда возвращает признак несинхронизированности (0, false) при нахождении онлайн и поступлении тиков:
Баг? Как теперь делать проверку?
я не стал изобретать велосипед и взял код из примера MQ, сделал небольшую "косметику" и воткнул в утилитный класс:
теперь вызываю в нужном классе в конструкторе так:
и проблем не возникает с историей
я не стал изобретать велосипед и взял код из примера MQ, сделал небольшую "косметику" и воткнул в утилитный класс:
теперь вызываю в нужном классе в конструкторе так:
и проблем не возникает с историей
При чем тут велосипед? Был приведен минимальный пример для воспроизведения проблемы.
Вы приводите давно известный код от MQ, в нем тоже используется признак синхронизированности и если он вдруг почему-то перестал работать, этот код зациклится.
При чем тут велосипед? Был приведен минимальный пример для воспроизведения проблемы.
Вы приводите давно известный код от MQ, в нем тоже используется признак синхронизированности и если он вдруг почему-то перестал работать, этот код зациклится.
а я об этом прямо и написал не скрывая, что не стал изобретать велосипед и взял код от MQ, вы прочтите сам код и разберитесь как он работает и почему там вместо одного вызова как у вас
SeriesInfoInteger(_Symbol, _Period, SERIES_SYNCHRONIZED)
используется более сложный алгоритм, у меня проблем не наблюдается с этим алгоритмом на протяжении нескольких лет, поэтому и скинул его вам как помощь, в ответ с вашей стороны какая то не понятная реакция...
а я об этом прямо и написал не скрывая, что не стал изобретать велосипед и взял код от MQ, вы прочтите сам код и разберитесь как он работает и почему там вместо одного вызова как у вас
А зачем разбираться в сложном коде, когда есть простое противоречие:
Результат: false:true
а я об этом прямо и написал не скрывая, что не стал изобретать велосипед и взял код от MQ, вы прочтите сам код и разберитесь как он работает и почему там вместо одного вызова как у вас
SeriesInfoInteger(_Symbol, _Period, SERIES_SYNCHRONIZED)
используется более сложный алгоритм, у меня проблем не наблюдается с этим алгоритмом на протяжении нескольких лет, поэтому и скинул его вам как помощь, в ответ с вашей стороны какая то не понятная реакция...
Вы сами разберитесь - приведенная вами "простыня" использует то же самое API и зациклится из-за того, что выделенная функция всегда возвращает false и вызывается в цикле while. Циклится, по крайней мере, в билде 2093, потому что в билде 1940 все нормально работает.
В новом билде часто начинается стремительная утечка памяти в Метаэдиторе. Сжирает всю оперативную память и зависает. Сначала думал что это на каком-то определённом файле, но оказалось что на разных.
Вы сами разберитесь - приведенная вами "простыня" использует то же самое API и зациклится из-за того, что выделенная функция всегда возвращает false и вызывается в цикле while. Циклится, по крайней мере, в билде 2093, потому что в билде 1940 все нормально работает.
класс, будем считать, что весь мой код постоянно в зацикленном состоянии, просто поверьте на слово - всегда все стартует без зацикливаний, проблем с историей нета вообще прежде чем что то синхронизировать, это что то нужно что бы присутствовало и было выбрано, в вашем примере только запрос на синхронизацию, вам ведь специально привел пример кода, где все по шагам проделано, вместо того, что бы изучить код, вы просто теряете свое время
В новых билдах наконец появился namespace - это конечно радует. Вот только Метаэдитор не видит их. Всплывающие подсказки не появляются ни для самого namespace, ни для его внутренних членов. Точнее подсказки для членов появляются только если перед ними не указан namespace:
Но такой код естественно не скомпилируется. Так что что пока пользоваться проблематично. Особенно при импорте из C#, т.к. там почти всё в namespace. Придётся вслепую набирать все методы и классы.
В новых билдах наконец появился namespace - это конечно радует. Вот только Метаэдитор не видит их. Всплывающие подсказки не появляются ни для самого namespace, ни для его внутренних членов. Точнее подсказки для членов появляются только если перед ними не указан namespace:
Но такой код естественно не скомпилируется. Так что что пока пользоваться проблематично. Особенно при импорте из C#, т.к. там почти всё в namespace. Придётся вслепую набирать все методы и классы.
вау, наконец то скоро реализуют о чем просили ))