Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий

Т.е. по вашему вообще ничего не надо делать?  Ни язык, ни терминал улучшать не надо?  А то вдруг баги видите ли... Железный аргумент.

улучшать нужно то что есть, а не новое придумывать, когда еще есть недоделки в прежнем

Это уже наверное мне виднее, скопирую я его или нет?  Чем по вашему отличатся логика работы неявного оператора= ?  Там те же самые указатели могут быть. Или его что тоже надо запретить?  Если вы что-то не используете или не умеете использовать, то это ещё не значит, что оно не нужно другим.  Я уже не первый кстати,  кто поднимаю эту тему.

я же не против, делайте для себя нужный вам конструктор копирования, а не требуйте от разработчиков делать систему за вас и под вас, они не ваши рабы и ни чем вам не обязаны

вообще опять начинаете прежний разговор - вам ранее дали ясно понять, что не нужно тут постоянно просить сделать то, что только вам удобнее, создайте тему, там тестируйте и обсуждайте свое видение и когда там будет то, что можно показать разработчикам в качестве аргумента для введения какого либо функционала, тогда и пишите в этой ветке, тут ветка о другом

просто обратите внимание, что вы в очередной раз не просите, а настаиваете на своем, без явных аргументов, я вам по поводу конструктора копирования расписал более чем достаточно, конструктор копирования нужен, но он индивидуален под каждый сложный объект

ну и насчет того, кто что может и что не может - вы не зная человека не делайте выводов, я к примеру по вашим постам вижу, что вы ссылаясь к С++ знаете этот язык поверхностно

 
улучшать нужно то что есть, а не новое придумывать, когда еще есть недоделки в прежнем

Много букв, а смысла ноль, одна вода.  Вам что конкретно тут надо?  Какова цель вашего пребывания в этой ветке?  Вы вообще сами хоть раз внесли какое либо предложение или замечание?   Благодаря моим репортам и заявкам было исправлено немеряно багов, сделано множество улучшений в языке за много лет. Ещё с момента сервис-деска.  Вы мало себе представляете каким ограниченным был язык ещё 5 лет назад.  Если бы мы так молчали в тряпочку, то так ничего бы и не развилось.  А от вас здесь кроме бессмысленных нападок и персональных наездов толку не видно.  Сами ничего полезного не делаете и другим мешаете.

 
Много букв, а смысла ноль, одна вода.  Вам что конкретно тут надо?  Какова цель вашего пребывания в этой ветке?  Вы вообще сами хоть раз внесли какое либо предложение или замечание?   Благодаря моим репортам и заявкам было исправлено немеряно багов, сделано множество улучшений в языке за много лет. Ещё с момента сервис-деска.  Вы мало себе представляете каким ограниченным был язык ещё 5 лет назад.  Если бы мы так молчали в тряпочку, то так ничего бы и не развилось.  А от вас здесь кроме бессмысленных нападок и персональных наездов толку не видно.  Сами ничего полезного не делаете и другим мешаете.

я вам как раз обосновал, а с вашей стороны обоснования как обычно нет, один лишь флуд не относящийся к теме, да еще с попыткой оскорбить оппонента, а насчет того кто тут и зачем не вам решать

 
Если несколько раз прогнать одного и того же эксперта на одних и тех же настройках подряд 3 раза то 3 раза разный результат. А третий раз результат 0 сделок. 
Помогает перегрузка терминала или перекомпилирование экспорта. 

Пока не понял почему. 
Билд всегда последний. 


настраиваю:





первый прогон:


второй прогон:

на стандартном эксперте Mooving Average - все ок!

Хм, буду разбираться...

на другом эксперте тоже все ок! Разница только в загрузке стандартных индикаторах. 

Взял больше период:

после перезагрузки терминала, сначала показывает первый вариант, повторный запуск - второй вариант. 



Разница не такая большая, но она есть. Использовал только один индикатор Mooving Average! 

Никаких рандомных значений в эксперте нет.

Было у кого такое? 

При визуальном тестировании все ок. 


нашел :-)))

Забыл инициализировать переменную 

datetime baraver;

Именно datetime. 

после этого этот код не работает определенное время при повторном запуске тестера стратегий:

if(baraver+MinTimebeforenextAverage*60<=TimeCurrent())

 


а так все нормально:

datetime baraver=0;
 

можно ли эту фразу из журнала:

2019.08.19 08:09:13.587 Virtual Hosting 6062937: automated trading disabled after migration and enabled on virtual hosting

Можно ее Вывести в алерт?  Или пусть терминал показывает MessageBox об этом. 

Пользователи каждый раз при миграции на хостинг пишут тонны текста:

Советник не работает, не улыбается (А у меня еще своя проверка и красное лицо на экране, когда отключена кнопка автоторговли)

 

2118 - приличные изменения Тестера, которые еще нужно осознать. Пипсовый режим хорош! Будет возможность, надо будет сделать замер производительности.

Заметил, что при просмотре кешей пока отсутствует упоминание нового режима в GUI.

 

Можно ли выкладывать в маркет продукты, собранные билдами выше 2085, в частности 2093?

В принципе, желательно иметь официальный источник информации по совместимости компиляторов и статистике распространения билдов у пользователей.

 
Stanislav Korotky:

Можно ли выкладывать в маркет продукты, собранные билдами выше 2085, в частности 2093?

В принципе, желательно иметь официальный источник информации по совместимости компиляторов и статистике распространения билдов у пользователей.


Никаких проблем я не испытывал, выкладывая обновления в последних билдах. 

При чем пользуюсь исключительно MQL5 (компилирую и MQL4)

 
Stanislav Korotky:

Можно ли выкладывать в маркет продукты, собранные билдами выше 2085, в частности 2093?

В принципе, желательно иметь официальный источник информации по совместимости компиляторов и статистике распространения билдов у пользователей.

Рекомендую собирать на последнем стабильном билде (который у большинства брокеров). Иначе может не запуститься у пользователя.

 
Andrey Khatimlianskii:

Рекомендую собирать на последнем стабильном билде (который у большинства брокеров). Иначе может не запуститься у пользователя.

Где эту статистику посмотреть? Насколько я знаю, все брокеры - кто в лес, кто по дрова. И стабильность каждый из них по своему оценивает.

