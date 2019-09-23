Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. по вашему вообще ничего не надо делать? Ни язык, ни терминал улучшать не надо? А то вдруг баги видите ли... Железный аргумент.
улучшать нужно то что есть, а не новое придумывать, когда еще есть недоделки в прежнем
Это уже наверное мне виднее, скопирую я его или нет? Чем по вашему отличатся логика работы неявного оператора= ? Там те же самые указатели могут быть. Или его что тоже надо запретить? Если вы что-то не используете или не умеете использовать, то это ещё не значит, что оно не нужно другим. Я уже не первый кстати, кто поднимаю эту тему.
я же не против, делайте для себя нужный вам конструктор копирования, а не требуйте от разработчиков делать систему за вас и под вас, они не ваши рабы и ни чем вам не обязаны
вообще опять начинаете прежний разговор - вам ранее дали ясно понять, что не нужно тут постоянно просить сделать то, что только вам удобнее, создайте тему, там тестируйте и обсуждайте свое видение и когда там будет то, что можно показать разработчикам в качестве аргумента для введения какого либо функционала, тогда и пишите в этой ветке, тут ветка о другом
просто обратите внимание, что вы в очередной раз не просите, а настаиваете на своем, без явных аргументов, я вам по поводу конструктора копирования расписал более чем достаточно, конструктор копирования нужен, но он индивидуален под каждый сложный объект
ну и насчет того, кто что может и что не может - вы не зная человека не делайте выводов, я к примеру по вашим постам вижу, что вы ссылаясь к С++ знаете этот язык поверхностно
улучшать нужно то что есть, а не новое придумывать, когда еще есть недоделки в прежнем
...
Много букв, а смысла ноль, одна вода. Вам что конкретно тут надо? Какова цель вашего пребывания в этой ветке? Вы вообще сами хоть раз внесли какое либо предложение или замечание? Благодаря моим репортам и заявкам было исправлено немеряно багов, сделано множество улучшений в языке за много лет. Ещё с момента сервис-деска. Вы мало себе представляете каким ограниченным был язык ещё 5 лет назад. Если бы мы так молчали в тряпочку, то так ничего бы и не развилось. А от вас здесь кроме бессмысленных нападок и персональных наездов толку не видно. Сами ничего полезного не делаете и другим мешаете.
Много букв, а смысла ноль, одна вода. Вам что конкретно тут надо? Какова цель вашего пребывания в этой ветке? Вы вообще сами хоть раз внесли какое либо предложение или замечание? Благодаря моим репортам и заявкам было исправлено немеряно багов, сделано множество улучшений в языке за много лет. Ещё с момента сервис-деска. Вы мало себе представляете каким ограниченным был язык ещё 5 лет назад. Если бы мы так молчали в тряпочку, то так ничего бы и не развилось. А от вас здесь кроме бессмысленных нападок и персональных наездов толку не видно. Сами ничего полезного не делаете и другим мешаете.
я вам как раз обосновал, а с вашей стороны обоснования как обычно нет, один лишь флуд не относящийся к теме, да еще с попыткой оскорбить оппонента, а насчет того кто тут и зачем не вам решать
настраиваю:
первый прогон:
второй прогон:
на стандартном эксперте Mooving Average - все ок!
Хм, буду разбираться...
на другом эксперте тоже все ок! Разница только в загрузке стандартных индикаторах.
Взял больше период:
после перезагрузки терминала, сначала показывает первый вариант, повторный запуск - второй вариант.
Разница не такая большая, но она есть. Использовал только один индикатор Mooving Average!
Никаких рандомных значений в эксперте нет.
Было у кого такое?
При визуальном тестировании все ок.
нашел :-)))
Забыл инициализировать переменную
datetime baraver;
Именно datetime.
после этого этот код не работает определенное время при повторном запуске тестера стратегий:
а так все нормально:
можно ли эту фразу из журнала:
2019.08.19 08:09:13.587 Virtual Hosting 6062937: automated trading disabled after migration and enabled on virtual hosting
Можно ее Вывести в алерт? Или пусть терминал показывает MessageBox об этом.
Пользователи каждый раз при миграции на хостинг пишут тонны текста:
Советник не работает, не улыбается (А у меня еще своя проверка и красное лицо на экране, когда отключена кнопка автоторговли)
2118 - приличные изменения Тестера, которые еще нужно осознать. Пипсовый режим хорош! Будет возможность, надо будет сделать замер производительности.
Заметил, что при просмотре кешей пока отсутствует упоминание нового режима в GUI.
Можно ли выкладывать в маркет продукты, собранные билдами выше 2085, в частности 2093?
В принципе, желательно иметь официальный источник информации по совместимости компиляторов и статистике распространения билдов у пользователей.
Можно ли выкладывать в маркет продукты, собранные билдами выше 2085, в частности 2093?
В принципе, желательно иметь официальный источник информации по совместимости компиляторов и статистике распространения билдов у пользователей.
Никаких проблем я не испытывал, выкладывая обновления в последних билдах.
При чем пользуюсь исключительно MQL5 (компилирую и MQL4)
Можно ли выкладывать в маркет продукты, собранные билдами выше 2085, в частности 2093?
В принципе, желательно иметь официальный источник информации по совместимости компиляторов и статистике распространения билдов у пользователей.
Рекомендую собирать на последнем стабильном билде (который у большинства брокеров). Иначе может не запуститься у пользователя.
Рекомендую собирать на последнем стабильном билде (который у большинства брокеров). Иначе может не запуститься у пользователя.
Где эту статистику посмотреть? Насколько я знаю, все брокеры - кто в лес, кто по дрова. И стабильность каждый из них по своему оценивает.