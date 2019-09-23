Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 54
Воспроизведение зависания Терминала.
Запускаем этот скрипт.
На том же чарте сразу запускаем любой советник.
В результате Терминал зависнет. MT4 не проверял. Наверное, там так же.
Ренат, заметил, что вопрос: "сделать активацию стоп-одеров бидом (на выбор, кому надо)" постоянно игнорится, ни одного вменяемого ответа не было. Что думаете?
Похоже, что традиционный игнор, ладно, не привыкать. Только нельзя ваш МТ воспринимать всерьёз ... Язык, рюшечки, а ордерная система как нелюбимый ребёнок - то OCO не надо, то способ активации странный. На осознание первого ушло лет 7, к 30 году может и активация наладится.ЗЫ:
И я же не прошу странного, лишь активацию ценой графика как на бирже. Ну там же вы не просунули свой велосипед, почему на форе можно?
Тестер стратегий, Визуальный режим. У меня есть советник с графическим интерфейсом (панель). Если вы нажмете «Перейти к», объекты на диаграмме все еще будут прорисованы / обновлены, что замедляет обработку и делает «Перейти к» практически бесполезным.
Если возможно добавить функцию MQLInfoInteger (MQL_VISUAL_SKIPMODE)
или автоматическое отключение обновления графического интерфейса при использовании «Перейти к».
Спасибо, чтобы рассмотреть это.
Не запоминается выбранный символ в окне по CTRL+U. Открываю окно, смотрю какой-то символ. Закрываю окно и открываю снова. Символ становится выбран совсем другой.
Раньше запоминалось.
Кому надо, то всё уже давно есть.
Кому надо, то всё уже давно есть.
Я знаю где это, но это не совсем то. ВСЕ стоп ордера должны активироваться бидом. А там - сработал бай стоп по биду (хорошо), но СЛ активируется по аску, а нужно ведь по биду.
В сухом остатке - на бирже никак с недонеттингом, а на форе активация через одно место. Зато opencl есть ))
Есть такой момент отображения гистограммных индикаторов, нельзя применить увеличенную толщину столбиков больше второго варианта, похоже на всех подобных индикаторах.
Из-за вопроса на немецком форуме я запустил тестер в визуальном режиме - он начинается с советника, хорошо.
Но теперь хотелось добавить индикатор на график - и я не могу найти никакой опции (без навигатора), чтобы выбрать и запустить индикатор на графике тестера?
Я что-то пропустил - или это будет позже?
Due to a question on the German forum, I launched the tester in visual mode - it starts with an adviser, fine.
But now I wanted to add an indicator to the chart - and I can’t find any option (without a navigator) to select and run the indicator on the tester chart?
Did I miss something - or will it be later?
