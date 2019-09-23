Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще как бы согласен, что вопрос спорный (да и Страуструп это признаёт). Применимо лишь с паблик наследованием (иначе не надо), но с паблик можно легко сделать каст к базовому и наступить на грабли сделав ошибочный вызов.
Но у нас то суть вообще не в касте, а в разном количестве аргументов. Т.е. наступить на грабли ты не сможешь в любом случае. Поэтому данное ограничение лишено смысла в обсуждаемой ситуации.
Но в C++ видимо решили не заморачиваться и зачесали всё под единое правило. Ибо там всё решается одной коротенькой строчкой: using A::Test; А в MQL такое невозможно. Вот о чём речь.
Еще раз:
Ну так я ж и прошу вас, как человека с опытом, объяснить нам, неопытным, в чём именно "грязнейшесть". Т.е. какие проблемы в этом?
И является ли грязнейшим такой случай:
Это по сути то же самое, только функции в глобальной видимости, а не в классе.
Но у нас то суть вообще не в касте, а в разном количестве аргументов. Т.е. наступить на грабли ты не сможешь в любом случае.
Смешно, да без ног останитесь при бездумном дублировании имён в потомках при кастах, подумайте об этом, и Страуструпа видимо так и не осилили.
Но using полезен, кто спорит то? Наследовались приватно, сделали доступ в потомке в паблике. Удобно, нужно.
Смешно, да без ног останитесь при бездумном дублировании имён в потомках при кастах, подумайте об этом, и Страуструпа видимо так и не осилили.
А вы видимо прочитать мой пост не осилили. При чём тут каст?
Я публикую видео. F5 не компилирует проект, он компилирует только текущий файл. Перед этим всегда компилируется проект
А почему видео такого маленького размера? Почему не сняли сразу 5 метров на 3 метра?
Why is the video so small? Why didn't you immediately take off 5 meters by 3 meters?
У меня экран 4к. Я масштабировал видео до 1080p, но не знаю, как лучше масштабировать. В любом случае проблема в том, что F5 работает как F7 (файл компиляции), если вы не выбрали проект файла mq4 / mq5
В билде 2133 в тестере стратегий кэшируется поиск в журнале, что делает невозможным использовать его оперативно.
На рисунке видно, что время последнее прохода в поиске не совпадает с временем последнего теста, и соответственно нужное значение не находится.
Смысл этого пункта меню?
Ничего не выполняется, пункт всегда активен.