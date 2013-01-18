MetaTrader 5 на Linux
В этой статье расскажем, как одной командой установить MetaTrader 5 в популярных версиях Linux — Ubuntu, Debian, Linux Mint и Fedora. Эти системы широко используются как крупными компаниями для серверного оборудования, так и обычными трейдерами.
Установка платформы одной командой
Для работы MetaTrader 5 на Linux используется Wine. Это свободно распространяемое программное обеспечение, позволяющее пользователям Unix-подобных систем запускать приложения, разработанные для использования в системах Microsoft Windows.
Мы максимально упростили процедуру установки и подготовили специальный скрипт. Он автоматически определит версию вашей системы — поддерживаются дистрибутивы Ubuntu, Debian, Linux Mint и Fedora. В зависимости от нее скрипт скачает и установит нужный дистрибутив Wine. После этого он загрузит и запустит установщик платформы.
Для запуска установки откройте командную строку (Terminal) без прав администратора (без sudo) и введите в ней одну команду:
Эта команда скачивает готовый скрипт, делает его исполняемым и запускает. Вам потребуется только ввести пароль своей учетной записи, чтобы разрешить установку.
Если в процессе вам будет предложено установить дополнительные пакеты Wine (Mono, Gecko), согласитесь — они нужны для работы платформы. Далее запустится установщик MetaTrader 5, пройдите в нем стандартные шаги. После установки перезапустите операционную систему, и ваша платформа будет готова к работе.
Своевременно устанавливайте обновления
Настоятельно рекомендуется всегда использовать последнюю версию операционной системы и Wine. Своевременное обновление обеспечит наибольшую стабильность работы торговой платформы.
Для обновления Wine откройте командную строку и введите:
Дополнительная информация доступна на официальном сайте Wine.
Каталог данных MetaTrader 5
Для устанавливаемых программ Wine создает виртуальный логический диск с необходимым окружением. На диске каталог данных терминала при установке по умолчанию находится по следующему пути:
Пользуйтесь MetaTrader 5 в Linux — все функции платформы доступны, а установка выполняется одной строкой.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Фактически, я заставил его работать с помощью этих шагов (я на CachyOS) и я новичок в Linux
1. Установил Bottles и создал бутылку (приложение)
2. Скачал mt5 setup для windows с оригинального сайта mql5 (другие версии выдавали ошибки прокси при установке).
3. В бутле "бегунком" является "ge-proton10-25", который я скачал из домашнего бутла (Preferences => Runner).
4. В настройках бутылки metatrader5 я переключился на windows 11
5. Я загрузил следующие зависимости: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Запустите mt5.exe в только что созданной бутылке metatrader5.
7. Затем в настройках бутылки откройте терминал, введите "winecfg", в новом окне перейдите к графике и настройте "dpi" в зависимости от того, насколько сильно вы хотите, чтобы ваш mt5 увеличивался, у меня 96 (у меня была такая же проблема с увеличением, когда я пытался установить его с lucris, теперь он работает нормально).
Это то, что сработало для меня, я пробую и кодирую разные вещи, и это, кажется, работает хорошо.
Если у вас hyprland, то решением будет использование виртуальной машины с установленной windows11, я пробовал разные вещи, но metatrader5 на hyprland просто не работает.
Для виртуальной машины я использовал KVM, Qemu и virt-manager.
Явление неисправности: пропал текст на координатных осях (горизонтальной и вертикальной).
Причина сбоя: перезагрузка после обновления mt5.
Испытанное и верное:
1) Обновить debian v12 до v13. Обновление не удалось, переустановите debian v13.
2) Скачал mt5linux.sh с сайта mql5.com и установил его, сбой все тот же. Но в этот момент все немного иначе.
Сразу после установки eur/usd, xau/usd, usd/rmb могут отображать текст на осях.
После импорта .json-файла пользовательской валюты "CSI 300", загрузки шаблона интерфейса, копирования файла исторических данных и входа в mt5 появляется ошибка.
3) Переместите каталог ~/.mt5, заново инициализируйте winecfg, повторно запустите mt5linux.sh. Сбой снова появляется.
Текущая рабочая среда:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
ядро 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)
wine64 v10.0~repack-6
Проблема найдена: проблема с окнами/шрифтами.
Очистите файлы в разделе "Шрифты", проблема решена.
Восстановите файлы в разделе "Шрифты", проблема возобновилась.
В бутылках я пытался решить проблему установкой различных зависимостей, а именно directx, поскольку я помню, что думал, что directx может иметь какое-то отношение к графическим объектам MT5, но я не уверен, что это верно.
Ваш код содержит ошибки. Как вы можете надеяться иметь 4 прямоугольника с одинаковыми именами?
Также, пожалуйста, сообщайте здесь о проблемах, которые связаны СПЕЦИФИЧЕСКИ с Wine/Linux.
Проблема решена.
1) Очистите файлы в директории windows/Fonts
2) Скопируйте туда файл simsun.ttc!
После этого проблема восстановится.