MetaTrader 5 / Трейдинг
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MetaTrader 5 на Linux

MetaTrader 5 на Linux

MetaTrader 5Трейдинг |
103 553 328
MetaQuotes
MetaQuotes

В этой статье расскажем, как одной командой установить MetaTrader 5 в популярных версиях Linux — UbuntuDebian, Linux Mint и Fedora. Эти системы широко используются как крупными компаниями для серверного оборудования, так и обычными трейдерами.


Установка платформы одной командой

Для работы MetaTrader 5 на Linux используется Wine. Это свободно распространяемое программное обеспечение, позволяющее пользователям Unix-подобных систем запускать приложения, разработанные для использования в системах Microsoft Windows.

Мы максимально упростили процедуру установки и подготовили специальный скрипт. Он автоматически определит версию вашей системы — поддерживаются дистрибутивы Ubuntu, Debian, Linux Mint и Fedora. В зависимости от нее скрипт скачает и установит нужный дистрибутив Wine. После этого он загрузит и запустит установщик платформы.

Для запуска установки откройте командную строку (Terminal) без прав администратора (без sudo) и введите в ней одну команду:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

Эта команда скачивает готовый скрипт, делает его исполняемым и запускает. Вам потребуется только ввести пароль своей учетной записи, чтобы разрешить установку.

Установка Wine и MetaTrader 5 одной командой


Если в процессе вам будет предложено установить дополнительные пакеты Wine (Mono, Gecko), согласитесь — они нужны для работы платформы. Далее запустится установщик MetaTrader 5, пройдите в нем стандартные шаги. После установки перезапустите операционную систему, и ваша платформа будет готова к работе.

Платформа MetaTrader 5 готова к использованию на Linux


Своевременно устанавливайте обновления

Настоятельно рекомендуется всегда использовать последнюю версию операционной системы и Wine. Своевременное обновление обеспечит наибольшую стабильность работы торговой платформы.

Для обновления Wine откройте командную строку и введите:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Дополнительная информация доступна на официальном сайте Wine.


Каталог данных MetaTrader 5

Для устанавливаемых программ Wine создает виртуальный логический диск с необходимым окружением. На диске каталог данных терминала при установке по умолчанию находится по следующему пути:

Домашняя папка\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5


Пользуйтесь MetaTrader 5 в Linux — все функции платформы доступны, а установка выполняется одной строкой.

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (328)
Federico Quintieri
Federico Quintieri | 11 дек. 2025 в 17:28
Federico Quintieri #:

Фактически, я заставил его работать с помощью этих шагов (я на CachyOS) и я новичок в Linux

1. Установил Bottles и создал бутылку (приложение)

2. Скачал mt5 setup для windows с оригинального сайта mql5 (другие версии выдавали ошибки прокси при установке).

3. В бутле "бегунком" является "ge-proton10-25", который я скачал из домашнего бутла (Preferences => Runner).

4. В настройках бутылки metatrader5 я переключился на windows 11

5. Я загрузил следующие зависимости: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Запустите mt5.exe в только что созданной бутылке metatrader5.

7. Затем в настройках бутылки откройте терминал, введите "winecfg", в новом окне перейдите к графике и настройте "dpi" в зависимости от того, насколько сильно вы хотите, чтобы ваш mt5 увеличивался, у меня 96 (у меня была такая же проблема с увеличением, когда я пытался установить его с lucris, теперь он работает нормально).

Это то, что сработало для меня, я пробую и кодирую разные вещи, и это, кажется, работает хорошо.

Если у вас hyprland, то решением будет использование виртуальной машины с установленной windows11, я пробовал разные вещи, но metatrader5 на hyprland просто не работает.

Для виртуальной машины я использовал KVM, Qemu и virt-manager.

wy1998
wy1998 | 12 дек. 2025 в 18:34

Явление неисправности: пропал текст на координатных осях (горизонтальной и вертикальной).

Причина сбоя: перезагрузка после обновления mt5.

Испытанное и верное:

1) Обновить debian v12 до v13. Обновление не удалось, переустановите debian v13.

2) Скачал mt5linux.sh с сайта mql5.com и установил его, сбой все тот же. Но в этот момент все немного иначе.

Сразу после установки eur/usd, xau/usd, usd/rmb могут отображать текст на осях.

После импорта .json-файла пользовательской валюты "CSI 300", загрузки шаблона интерфейса, копирования файла исторических данных и входа в mt5 появляется ошибка.

3) Переместите каталог ~/.mt5, заново инициализируйте winecfg, повторно запустите mt5linux.sh. Сбой снова появляется.


Отсутствующий текст на осях


Текущая рабочая среда:

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

ядро 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)

wine64 v10.0~repack-6

wy1998
wy1998 | 15 дек. 2025 в 06:14

Проблема найдена: проблема с окнами/шрифтами.


Очистите файлы в разделе "Шрифты", проблема решена.

Восстановите файлы в разделе "Шрифты", проблема возобновилась.

Alain Verleyen
Alain Verleyen | 15 дек. 2025 в 10:22
Tobias Johannes Zimmer "Controls" прекрасно отображает все кнопки.

В бутылках я пытался решить проблему установкой различных зависимостей, а именно directx, поскольку я помню, что думал, что directx может иметь какое-то отношение к графическим объектам MT5, но я не уверен, что это верно.

Ваш код содержит ошибки. Как вы можете надеяться иметь 4 прямоугольника с одинаковыми именами?

Также, пожалуйста, сообщайте здесь о проблемах, которые связаны СПЕЦИФИЧЕСКИ с Wine/Linux.

wy1998
wy1998 | 15 дек. 2025 в 12:02

Проблема решена.

1) Очистите файлы в директории windows/Fonts

2) Скопируйте туда файл simsun.ttc!

После этого проблема восстановится.

Советник MetaTrader 4 обменивается информацией с внешним миром Советник MetaTrader 4 обменивается информацией с внешним миром
Простое, универсальное и надежное решение обмена информацией между МetaТrader 4 Советником и внешним миром. Поставщики и потребители информации могут размещаться на разных компьютерах, связь осуществляется через глобальные IP-адреса.
Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Торговые сигналы MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - это сервис, позволяющий трейдерам копировать торговые операции поставщика сигналов. Нашей целью было создание нового массового сервиса, который защищает подписчиков и избавляет их от излишних расходов.
Виджеты Торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Виджеты Торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Совсем недавно у каждого пользователя MetaTrader 4 и MetaTrader 5 появилась возможность стать поставщиком торговых сигналов и получать дополнительную прибыль. Теперь же при помощи новых виджетов можно рассказать о торговых успехах на своем сайте, в блоге или на странице в социальной сети. Преимущества использования виджетов очевидны: рост популярности поставщика, его репутации как успешного трейдера и привлечение новых подписчиков. Все это получают те трейдеры, которые размещают виджеты на других сайтах в интернете.
Интервью с Алексеем Мастеровым (ATC 2012) Интервью с Алексеем Мастеровым (ATC 2012)
Мы стараемся заблаговременно знакомить зрителей Чемпионата со всеми претендентами на призовые места. Для этого мы внимательно следим за всеми перспективными участниками в TOP-10 и берём у них интервью. Но взлет на 3-е место Алексея Мастерова (reinhard) был для нас полной неожиданностью!