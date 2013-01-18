В этой статье расскажем, как одной командой установить MetaTrader 5 в популярных версиях Linux — Ubuntu, Debian, Linux Mint и Fedora. Эти системы широко используются как крупными компаниями для серверного оборудования, так и обычными трейдерами.







Установка платформы одной командой

Для работы MetaTrader 5 на Linux используется Wine. Это свободно распространяемое программное обеспечение, позволяющее пользователям Unix-подобных систем запускать приложения, разработанные для использования в системах Microsoft Windows.

Мы максимально упростили процедуру установки и подготовили специальный скрипт. Он автоматически определит версию вашей системы — поддерживаются дистрибутивы Ubuntu, Debian, Linux Mint и Fedora. В зависимости от нее скрипт скачает и установит нужный дистрибутив Wine. После этого он загрузит и запустит установщик платформы.



Для запуска установки откройте командную строку (Terminal) без прав администратора (без sudo) и введите в ней одну команду:

wget https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5linux.sh ; chmod +x mt5linux.sh ; ./mt5linux.sh

Эта команда скачивает готовый скрипт, делает его исполняемым и запускает. Вам потребуется только ввести пароль своей учетной записи, чтобы разрешить установку.











Если в процессе вам будет предложено установить дополнительные пакеты Wine (Mono, Gecko), согласитесь — они нужны для работы платформы. Далее запустится установщик MetaTrader 5, пройдите в нем стандартные шаги. После установки перезапустите операционную систему, и ваша платформа будет готова к работе.













Своевременно устанавливайте обновления

Настоятельно рекомендуется всегда использовать последнюю версию операционной системы и Wine. Своевременное обновление обеспечит наибольшую стабильность работы торговой платформы.

Для обновления Wine откройте командную строку и введите:

sudo apt update ; sudo apt upgrade

Дополнительная информация доступна на официальном сайте Wine.





Каталог данных MetaTrader 5



Для устанавливаемых программ Wine создает виртуальный логический диск с необходимым окружением. На диске каталог данных терминала при установке по умолчанию находится по следующему пути:

Домашняя папка\.mt5\drive_c\Program Files\MetaTrader 5







Пользуйтесь MetaTrader 5 в Linux — все функции платформы доступны, а установка выполняется одной строкой.