Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Пожелание
Возникают проблемы с отчетами
Суть проблемы: в отчетах и оптимизации выводятся имена входных переменных из кода программы.
Имя переменной может отличаться от имени в настройках программы при запуске
input ENUM_TYPE_LOTS iTypeLots = Martingale; // Lot calculation type (order pricing)
В отчетах везде видим iTypeLots но пользователь в настройках программы видит Lot calculation type (order pricing)
передавать отчет, кеш оптимизации или иной набор входных параметров просто проблематично только из за того что пользователь не сопоставит название входного параметра Lot calculation type (order pricing) с переменной в отчете.
Надеюсь я понятно объяснил... Нужно что бы везде были видны имена входных параметров а не имена входных переменных....
Sergey Dzyublik, 2019.05.16 23:01MT5 (build 2044)
Тестер стратегий запускает 450 процессов "metatester64.exe".
Немного избыточное "внимание" для для 8 логических процессоров.
Новых функций и исправлений багов и недочётов в тестере не делалось?
Конкретно.
1. Исправлен ли баг с тестированием на акциях мосбиржи? Из-за чего ложные граали на реал тиках.?
2. Адаптирован ли тестер под иностранные рынки? Тот же CME? С его внутредневной и суточной(маржой за перенос позиции) маржой?
3.
В тестере мт4 можно в любой момент остановить тест и увидеть все сделки и общий итог теста а в мт5 ты увидишь только белый лист т.е. ничего.
Иногда нет смысла ждать уже до конца этот тест когда видишь сразу нужный результат .
4.
Очень не хватает для полноты анализа показа результатов за каждый тестируемый месяц-например как в сервисах мониторингов.
Например январь 19- процент
февраль 19 процент
март 19 процент.
В идеале конечно хорошо бы еще видеть просадку, хотя это далеко не главное.
Но вот показ доходности за месяц очень нужно, т.к. по одной графе доходности невозможно оценить доходность когда графа идёт ровно и за большой период теста.
5.
Мелочь, а очень неудобно что в тестере нет выбора истории позиций а не сделок.
по позициям намного проще и быстрее можно сравнить торговые сделки друг с другом между тестером и реальным счётом.
6.
Не хватает показа среднего размера прибыльной и убыточной сделки в пунктах.
7. И в целом предложение, добавить немного побольше возможностей, которые есть в тех же мониторингах счетов.
- 2019.03.23
какая версия находится в LiveUpdate в бете на сервере MetaQuotes - Demo?
у меня вчера вечером терминал обновился сам до 2044, через час появился этот топик с build 2055 ,
вчера вечером несколько раз кликал в меню проверить обновления "десктопа-последняя бета версия" - писал последняя версия, но все равно версия осталась 2044
сейчас кликнул "проверить обновления десктопа - последняя бета версия" , обновился до 2045
пока 2045, обычно обещанное (2055) выкладывают в пятницу вечером
Скажите, а на Мак ОС через Wine можно писать советников также, как и под Windows или есть какие нюансы, кто-нибудь из вас пишет (MetaEditor нормально работает)?
использую иногда под ОС Linux <---> wine MT5, MetaEditor
все прекрасно работает, но есть один существенный мелкий баг, при написании кода в MetaEditor даются всплывающие подсказки, которые часто не удаляются под wine и остаются в виде артефактов на рабочем столе, пока не выгрузишь MetaEditor, приходится постоянно перегружать MetaEditor т.к. несколько артефактов заметно снижают читаемость кода и мешают
В пятницу 17 мая 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5 в бета-режиме. Призываем всех трейдеров присоединиться к тестированию новой версии платформы, чтобы самостоятельно опробовать все ее возможности и помочь разработчикам в исправлении найденных ошибок.
Для обновления на новый 2055 билд платформы MetaTrader 5 достаточно нажать "Помощь \ Проверить обновления десктопа \ Последняя бета-версия":
После окончания данного этапа бета-тестирования будет выпущен финальный билд новой платформы MetaTrader 5.
Обновление содержит следующие изменения:
Python является современным высокоуровневым языком программирования для разработки сценариев и приложений. Содержит множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных.
Пакет MetaTrader для Python предназначен для удобного и быстрого получения биржевой информации через межпроцессное взаимодействие прямо из терминала MetaTrader 5. Полученные таким образом данные можно дальше использовать для статистических вычислений и машинного обучения.
Подключение
pip install pytz
Функции
Необходимость верификации данных определяется брокером. Если она включена, то при запросе счета трейдеру автоматически отправятся коды подтверждения, а в диалоге появятся специальные поля для их указания:
Коды подтверждения действуют в течение нескольких минут. Если за отведенное время трейдер не использует их для открытия счета, процедуру потребуется повторить.
Перед отправкой кодов система проверяет, не был ли указанный телефон/email ранее уже подтвержден. Если трейдер уже проходил верификацию этих данных со своего компьютера, открытие счетов будет происходить как раньше — без дополнительного подтверждения. Таким образом, трейдеры не столкнутся с чрезмерными трудностями при запросе счетов.
Как это работает
В процессе покупки после авторизации своим аккаунтом в PayPal вам будет предложено разрешить дальнейшие платежи нашей компании:
В случае согласия все последующие покупки вы сможете совершать одним кликом, просто нажимая кнопку ранее сохраненного аккаунта:
Если вы нажмете "Отменить и вернуться к MetaQuotes Software Corp.", вы продолжите совершать платежи как раньше, авторизуясь в PayPal вручную при каждой покупке.
Вы всегда можете отказаться от привязки аккаунта PayPal и покупать сервисы в обычном режиме.
Мы провели огромную скрытую работу по внутренней оптимизации тестера стратегий и исправлению ошибок. Все это значительно ускорило тестирование на ряде задач, а также повысило общую стабильность работы. Наиболее крупные улучшения:
Работа с фреймами
Значительно оптимизирована работа с фреймами на локальных, сетевых и облачных агентах. Теперь они обрабатываются быстрее и никогда не пропускаются.
Распределение задач между агентами
Теперь во время выполнения оптимизации тестер стратегий может перераспределять задания на ходу. Если стал доступен новый агент (или один из ранее использованных освободился), тестер автоматически сформирует ему пакет заданий из тех, что уже были распределены между другими агентами. Аналогичным образом задания перераспределяются при обнаружении слишком медленных агентов — их задачи параллельно выдаются другим агентам, чтобы завершить оптимизацию быстрее.
Также значительно ускорено распределение задач в режиме математических вычислений.
Статистика оптимизации в журнале
Расширено журналирование процесса оптимизации — выводится более подробная статистика использования MQL5 Cloud Network, факт включения/отключения облачных агентов и т.д.
Работа в режиме полных логов оптимизации
Для экономии ресурсов при оптимизации в журнал тестера стратегий не выводятся все сообщения от агентов. Для их принудительного вывода предусмотрен режим "Полные журналы оптимизации", который включается через контекстное меню журнала тестера. Раньше включение этого режима существенно замедляло процесс оптимизации, теперь он практически не влияет на время расчетов.
MQL5 Cloud Network
Оптимизирована работа облачных агентов тестирования. Теперь задания распределяются более эффективно.
Экономический календарь доступен не только в терминалах и на сайтах, но и в мобильных устройствах. Перейти к нужному приложению теперь можно прямо из контекстного меню календаря в терминале:
Выберите свою платформу и скачайте приложение Tradays:
В дополнение ко всем функциям календаря из десктопной платформы, в мобильной версии доступны возможность создавать напоминания о событиях, а также полная история показателей в виде графиков и таблиц.
Изменения касаются как импорта тиков через интерфейс терминала, так и обновления тиков через MQL5-программы при помощи функции CustomTicks*. Любые изменения тиковых данных приводят к пересчету соответствующих минутных баров пользовательского инструмента.
