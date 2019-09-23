Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 51
Уберем их полностью в следующем билде, идея неудачной оказалась.
и баг тестера с красной кнопкой старт/стоп уберите
тестировал после оптимизации на М1 в режиме OHLC M1, много раз оптил/тестил/оптил - проблем не наблюдал
запустил тестирование на реальных тиках, ну подумал ноут, скачал тики, пошел тест - когда тест закончился сам, проблем не наблюдал, затем выбрал другой период по всем тикам, опять загрузка, потом тест, а в середине тестирования нажал кнопку стоп .... и все! кнопка стоп красная, тест прервался, окно настройки неактивное, кнопка стоп всегда красная, можно стоп нажать будет красная кнопка и будет тест, но остановить и получить зеленую кнопку старт и активное окно настроек, за 20 кликов и хаотичного перемещения по вкладкам так и не получилось
вкладка агенты - агенты все реади, терминал не висит, откликается, а окно тестера частично неактивное (визуализатор не запускался)
после перегрузки терминала кнопка старт позеленела
Билд 2138 Win 10 - 64
Я прошу прощения, возможно не совсем в ту ветку, но техподдержка не отвечает.
Ранее в профиле на сайте были доступны списки открытых счетов. Сейчас их нет и не понятно, как их редактировать, как глянуть логин к имеющемуся ранее счету.
Суть моей проблемы в том, что на ПК и телефоне приложения вылетели, и не могу логин найти -не записал, а ранее они были доступны в разделе СЧЕТА в профиле.
Хорошая идея на самом деле! До ума только довести. Когда имеешь целый инструментарий из советников, очень круто получается быстро переключаться между ними.
Билд 2138 Win 10 - 64
с тестером опять, что то не так
начал тестировать на кастомном символе, генерировал перед этим 4 разных символа, все чарты скрипт открывает по окончанию
запустил тест, при выборе символа в тестере были доступны все кастмные, выбрал первый, пооптил, потестил, захотел выбрать следующий - исчезли все кастомные символы кроме того на котором тестил, кастомные символы в обзоре рынка есть, открывал чарты на всех ТФ, все равно в тестер 3 символа не попали
перегрузил терминал, ничего не изменилось - доступен только один кастомный символ, удалил из обзора рынка и из истории кастомные символы, теперь в окне выбора символа тестера пустое окошко
все бы ничего, но не могу теперь выбрать даже форекс символы, выпадающий список появляется, символы вижу, кликаю - список сворачивается, а выбранного символа нет! перегрузил терминал, сумел выбрать евро
опять сгенерил кастомные символы, но теперь по неизвестной причине доступен для выбора только тот символ что тестил один раз, остальные не появляются в списке, с кастомные чартами все ОК, открываются по всем ТФ в обзоре рынка присутствуют, тики пробрасываю
в общем беда какая то с этим билдом! (((
Потенциальная уязвимость.
Если в кастомный символ прописать URL.
То по нему пользователь может пройти прямо из Терминала
В ME не появляется предложение выбора input-переменной при наборе.
Так функция ждёт переменную типа double а вы суёте туда int.
Спасибо, не доглядел.