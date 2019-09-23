Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 11

Уважаемые разработчики, какой файл настроек отвечает за состояние панелей инструментов: Стандартные, Графические инструменты, Период графика ? а то под wine случайно отделил Период графика от терминала, а обратно ни как вставляется, помогите плз )))


Определение трендов, построение каналов, выявление циклов и уровней поддержки/сопротивления — все эти и многие другие задачи решаются при помощи аналитических объектов. Всего в торговой платформе доступно 46 таких инструментов. Среди них имеются геометрические фигуры, различные каналы, инструменты Ганна, Фибоначчи, Эллиотта и многое другое. В...
 
сделал как у Вас на скрине - перетянул панель период графика на чарт и закрыл терминал, затем в папке терминала у меня D:\Program Files\MetaTrader 5\Config

вырезал файл terminal.ini , запустил терминал панелька была удалена с графика, нажал в меня отображать - появилась панель в конце других панелей (вверху терминала)

закрыл терминал, заменил  в папке вырезанный ранее terminal.ini - при запуске терминала, панель периоды оказалась на чарте

получается в файл terminal.ini Вам нужен

 
спасибо, получилось )))

 

Уважаемые разработчики!

Ранее я уже сообщал о проблеме частичного сохранения настроек индикаторов при закрытии терминала, ведутся ли работы по устранению данной проблемы?

Напомню, что проблема заключается в сбросе цветовых настроек и стиля отрисовки индикаторов, в том числе и стандартных.

 

Ой! Билд 2093:

Это во вкладке тестера. Что это? Как тестировать-то? А где настройки тестирования выставлять?

 
Нужно кликнуть на ссылку - должно перейти на нужную закладку с настройками

 
Здóрово, а если в терминале поставлен русский язык, всё это будет на русском? У меня пока не грузится обновление. Пока 2085 билд.

 
Неа. Пока и для Русского и для Английского такая табличка. В общем пока без перевода.

 
Какая то деградация с этим новым интерфейсом - это телефонные тенденции???

 

Нажмите 1, если вас интересует одиночное тестирование эксперта

Нажмите 0 или оставайтесь на линии, вам ответит первый освободившийся оператор

