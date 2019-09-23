Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 11
Уважаемые разработчики, какой файл настроек отвечает за состояние панелей инструментов: Стандартные, Графические инструменты, Период графика ? а то под wine случайно отделил Период графика от терминала, а обратно ни как вставляется, помогите плз )))
сделал как у Вас на скрине - перетянул панель период графика на чарт и закрыл терминал, затем в папке терминала у меня D:\Program Files\MetaTrader 5\Config
вырезал файл terminal.ini , запустил терминал панелька была удалена с графика, нажал в меня отображать - появилась панель в конце других панелей (вверху терминала)
закрыл терминал, заменил в папке вырезанный ранее terminal.ini - при запуске терминала, панель периоды оказалась на чарте
получается в файл terminal.ini Вам нужен
спасибо, получилось )))
Уважаемые разработчики!
Ранее я уже сообщал о проблеме частичного сохранения настроек индикаторов при закрытии терминала, ведутся ли работы по устранению данной проблемы?
Напомню, что проблема заключается в сбросе цветовых настроек и стиля отрисовки индикаторов, в том числе и стандартных.
Ой! Билд 2093:
Это во вкладке тестера. Что это? Как тестировать-то? А где настройки тестирования выставлять?
Нужно кликнуть на ссылку - должно перейти на нужную закладку с настройками
Здóрово, а если в терминале поставлен русский язык, всё это будет на русском? У меня пока не грузится обновление. Пока 2085 билд.
Неа. Пока и для Русского и для Английского такая табличка. В общем пока без перевода.
Ой! Билд 2093:
Это во вкладке тестера. Что это? Как тестировать-то? А где настройки тестирования выставлять?
Какая то деградация с этим новым интерфейсом - это телефонные тенденции???
Нажмите 1, если вас интересует одиночное тестирование эксперта
…
Нажмите 0 или оставайтесь на линии, вам ответит первый освободившийся оператор