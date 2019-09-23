Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 16

Новый комментарий
 

2093

Строю гистограмму с помощью прямоугольных меток. У каждого бара гистограммы уникальное описание, которое выводится в подсказке через свойство OBJPROP_TOOLTIP. В терминале все хорошо, а в визуализаторе засада. Проблемный момент на картинке:


 

@Slava

Виснет терминал 2093. Посмотрите, пожалуйста, личку. Выслал индикатор от которого виснет, сет и шаги воспроизведения.

 
Konstantin Gruzdev:

@Slava

Виснет терминал 2093. Посмотрите, пожалуйста, личку. Выслал индикатор от которого виснет, сет и шаги воспроизведения.

Сообщение видел. Посмотрим.
 
Slava:
Сообщение видел. Посмотрим.

Хорошо.

 

Большая просьба к разработчикам:  нельзя ли сделать межстрочный интервал в Метаэдиторе чуточку побольше?  Тяжело читается код, расположенный в соседних строчках, всё сливается.  В IDE межстрочные отступы всегда делаются больше, чем в обычных текстовых редакторах.

Для сравнения можно взять Visual Studio:  там при идентичном шрифте межстрочные отступы больше, всё читается намного лучше.  А в ME зачастую приходится вставлять пустые строки, чтобы код не сливался.

 
Alexey Navoykov:

Большая просьба к разработчикам:  нельзя ли сделать межстрочный интервал в Метаэдиторе чуточку побольше?  Тяжело читается код, расположенный в соседних строчках, всё сливается.  В IDE межстрочные отступы всегда делаются больше, чем в обычных текстовых редакторах.

Для сравнения можно взять Visual Studio:  там при идентичном шрифте межстрочные отступы больше, всё читается намного лучше.  А в ME зачастую приходится вставлять пустые строки, чтобы код не сливался.

Пустые строки нужны для разделения логики, а междустрочие - пусть уж будет настраиваемым параметром, мне оно не нужно и так удобно.

 

Компилятор выдаёт ошибку:

tree optimization error

Что это означает и где искать причину?

 

В справке по функции GlobalVariableDel сказано, что функция возвращает значение bool:

При успешном удалении функция возвращает true, иначе false.

Однако МЕ показывает для неё тип int, и компилятор выдаёт предупреждение:

bool Delete(string name) { return GlobalVariableDel(name); } // expression not Boolean
 
Alexey Navoykov:

Компилятор выдаёт ошибку:

Что это означает и где искать причину?

Это ошибка оптимизатора компилятора.

Предоставьте пожалуйста исходный код (на котором выдаётся такое сообщение) для поиска и исправления ошибки в компиляторе.

 
Alexey Navoykov:

В справке по функции GlobalVariableDel сказано, что функция возвращает значение bool:

Однако МЕ показывает для неё тип int, и компилятор выдаёт предупреждение:

Спасибо за сообщение, исправлено.

1...91011121314151617181920212223...58
Новый комментарий