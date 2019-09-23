Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2093
Строю гистограмму с помощью прямоугольных меток. У каждого бара гистограммы уникальное описание, которое выводится в подсказке через свойство OBJPROP_TOOLTIP. В терминале все хорошо, а в визуализаторе засада. Проблемный момент на картинке:
@Slava
Виснет терминал 2093. Посмотрите, пожалуйста, личку. Выслал индикатор от которого виснет, сет и шаги воспроизведения.
@Slava
Виснет терминал 2093. Посмотрите, пожалуйста, личку. Выслал индикатор от которого виснет, сет и шаги воспроизведения.
Сообщение видел. Посмотрим.
Хорошо.
Большая просьба к разработчикам: нельзя ли сделать межстрочный интервал в Метаэдиторе чуточку побольше? Тяжело читается код, расположенный в соседних строчках, всё сливается. В IDE межстрочные отступы всегда делаются больше, чем в обычных текстовых редакторах.
Для сравнения можно взять Visual Studio: там при идентичном шрифте межстрочные отступы больше, всё читается намного лучше. А в ME зачастую приходится вставлять пустые строки, чтобы код не сливался.
Большая просьба к разработчикам: нельзя ли сделать межстрочный интервал в Метаэдиторе чуточку побольше? Тяжело читается код, расположенный в соседних строчках, всё сливается. В IDE межстрочные отступы всегда делаются больше, чем в обычных текстовых редакторах.
Для сравнения можно взять Visual Studio: там при идентичном шрифте межстрочные отступы больше, всё читается намного лучше. А в ME зачастую приходится вставлять пустые строки, чтобы код не сливался.
Пустые строки нужны для разделения логики, а междустрочие - пусть уж будет настраиваемым параметром, мне оно не нужно и так удобно.
Компилятор выдаёт ошибку:
Что это означает и где искать причину?
В справке по функции GlobalVariableDel сказано, что функция возвращает значение bool:
При успешном удалении функция возвращает true, иначе false.
Однако МЕ показывает для неё тип int, и компилятор выдаёт предупреждение:
Компилятор выдаёт ошибку:
Что это означает и где искать причину?
Это ошибка оптимизатора компилятора.
Предоставьте пожалуйста исходный код (на котором выдаётся такое сообщение) для поиска и исправления ошибки в компиляторе.
В справке по функции GlobalVariableDel сказано, что функция возвращает значение bool:
Однако МЕ показывает для неё тип int, и компилятор выдаёт предупреждение:
Спасибо за сообщение, исправлено.