Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если при переключении на другой торговый сервер открыт чарт с символом, который был на старом сервере, то его hcc-файл появляется в соответствующей base-папке.
Так и задумано изначально. После переключения данные начинают синхронизироваться.
Там на скрине папка от MQ-Beta, где этих символов нет. Но hcc от них сидят в ней. Разве это правильно?
т.е. вы предлагаете загрузить этой нагрузкой сервера? не нужно этого делать категорически, а посчитать дельту можете и сами, нет ни какой серьезной нагрузки, если оптимизируете нормально расчеты
Объем же считается из ask+bid
Нужно добавить еще 1 строчку ask-bid
Какая тут нагрузка?А вот их получение на клиенте из тиковых котировок - нагрузка (и на процессор и на траффик). Вот целая статья про это https://www.mql5.com/ru/articles/3708
В отчете тестера есть информация о снятиях.
Но не нашел информацию о пополнениях. Нельзя ли добавить?
прикол с enum в этом билде
enum eNumTest{ET_ONE, ET_TWO} etest = ET_ONE;
говорит 'ET_ONE' - illegal operation use
а вот так все в порядке
enum eNumTest{ET_ONE, ET_TWO}; eNumTest etest = ET_ONE;
пытаюсь найти пару отличий...
хотя это и не принципиально, но таки ж пришлось поломать голову )))
прикол с enum в этом билде
В предыдущем билде было по-другому?
Еще проблема инпутов с enum.
Если открыть предыдущие результаты оптимизации, и двойным щелчком запустить любой одиночный тест, то установятся неверные значения для полей enum. Тест выполнится с параметрами не теми по которым кликнули, а каким то другим. Приходится вручную каждый параметр устанавливать ((
@Slava скажите пожалуйста что это за ошибка в нулевой строке
Как от неё избавиться?
И ещё, почему-то появилась стрелка как при отладке на строке 23, хотя компиляция была по F7.
И не пропадает.
В предыдущем билде было по-другому?
определенно
Объем же считается из ask+bid
Нужно добавить еще 1 строчку ask-bid
Какая тут нагрузка?А вот их получение на клиенте из тиковых котировок - нагрузка (и на процессор и на траффик). Вот целая статья про это https://www.mql5.com/ru/articles/3708
я так же как и вы согласен, что бы на сервере делалось как можно больше операций, а в терминал приходила лишь прибыль, я просто мешок с деньгами у компа поставлю и лоток прикручу )))
вы сами то понимаете что у вас на сервер ляжет дополнительная нагрузка в расчетах по всем тикерам биржи и тем самым будет увеличение латенси сервера ? при чем если для вас это не важно, то для других это может быть важно, делайте на своей стороне этот расчет, тем более, что делать его вы будете не по всем доступным тикерам в отличии от работы сервера, а только по своим