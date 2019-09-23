Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 58

MetaQuotes Software Corp.:
Выпустили бета-версию 2145.

автоподстановки сигнатур методов жестко подлагивают уже месяца 1,5 точно, сначала в MQL4 заметил такое поведения, сейчас в 2145 тоже вижу... немного даже напрягает поиск непредвиденных ошибок

вот пример для воспроизведения:

class A
{
public:
                     A(string s="");

};


void A::A(string s=NULL)
{

}

пишу руками описание метода в теле класса, затем ниже пишу void A: - дальше автоподстановка делает мне сюрприз с появлением ошибки:   's' - redefinition of default parameter

такая же беда будет и с использованием enum - писал месяц назад в топике МТ4 ( билд 1210? что ли ) - верните как раньше работало и без нареканий!


 
Igor Makanu:

автоподстановки сигнатур методов жестко подлагивают уже месяца 1,5 точно, сначала в MQL4 заметил такое поведения, сейчас в 2145 тоже вижу... немного даже напрягает поиск непредвиденных ошибок

вот пример для воспроизведения:

пишу руками описание метода в теле класса, затем ниже пишу void A: - дальше автоподстановка делает мне сюрприз с появлением ошибки:   's' - redefinition of default parameter

такая же беда будет и с использованием enum - писал месяц назад в топике МТ4 ( билд 1210? что ли ) - верните как раньше работало и без нареканий!


А это не разные разве значения? Когда передаёшь в метод пустую строку (""), но проверяешь в методе значение строки на NULL, то проверка = false.

 
Artyom Trishkin:

А это не разные разве значения? Когда передаёшь в метод пустую строку (""), но проверяешь в методе значение строки на NULL, то проверка = false.

хм, я кажется обозначил проблему конкретно - код с предложенной автоподстановкой не компилируется, появляется ошибка  's' - redefinition of default parameter

и такая же проблема возникает при автоподстановке enum - но там enum будет заменен на int , т.е. компилятор с таким способом автоподстановок плодит умышленно баги!


а Вы что хотите обсудить? мне не интересно в данном вопросе значение константы NULL при работе со строками


UPD: речь идет о том, что если я один раз написал сигнатуру метода руками, то я ожидаю, что при автоподстановке МЕ подставит этот же текст с точностью до буквы, а не будет проводить некую интеллектуальную оценку того, что я написал сам ;)

 

Уважаемые разработчики Metaquotes, пожалуйста, посмотрите.

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая платформа MetaTrader 5 build 2085: интеграция с улучшениями Python и тестером стратегий

Артур Зас , 2019.09.18 23:14

Привет, Могут ли разработчики платформы позаботиться о баге с тиковыми данными, который существует уже много-много месяцев?

Каждый день следующий тик после 23:59:59 приводит к исчезновению большой части истории данных тиков. Как вы можете видеть на скриншоте ниже

данные тиков с 23: 39: 48.048 до 00: 00: 00.018 пропали, и было много тиков с 23:39 до 00:00 следующего дня.

Часы моего компьютера на 1 час отстают от времени сервера. В приведенном выше примере я использую сервер MetaQuotes-Demo, но проблема возникает и на других серверах брокера (как демонстрационных, так и реальных).

У некоторых брокеров эта проблема даже приводит к появлению «нулевых тиков» в истории:


Еще одна часть информации - примерно через 20 минут (иногда больше) недостающие данные засыпки:



 

Как это может быть: с немецкого форума о тестере:


 
Carl Schreiber:

Как это может быть: с немецкого форума о тестере:


Расчёт прибыли в пипсах?


 
Slava :

Gewinnberechnung in Pips?

Ах, да, но было бы точнее сказать: прибыль в пунктах для более быстрого расчета - так как нет четкого определения того, какой сейчас день пипс!

Ah - yes, but it would be more accurate to say: profit in points for faster calculation - as there is no clear definition what now a days a pip is!

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Пунк VS Пипс".
Vict:

Чёртов перфекционизм, допилил я скрипт:

Сам заюзал трассировку. Срабатывал assert(), неплохо помогло локализовать проблему. Ещё бы научить скрипт вставлять номера строк из которых сделан вызов, будет очень мощная отладочная штука.

-------------------------------------trace----------------------------

void OnStart()

bool No_first_seg::check_segment(vector_fund<uint>&,uint,uint,uint,uint,uint)

bool waveend_marking(uint,uint,vector_fund<uint>&)

uint greatest_trend_less_than_point<Trend3_ols<Trend3_cb<Trend3_ols_base(Trend3_ols<Trend3_cb<Trend3_ols_base>>&,uint)

Show_chart::Show_chart(uint)

bool Chart::set_curtainpos(uint)

