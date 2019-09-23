Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 58
Выпустили бета-версию 2145.
автоподстановки сигнатур методов жестко подлагивают уже месяца 1,5 точно, сначала в MQL4 заметил такое поведения, сейчас в 2145 тоже вижу... немного даже напрягает поиск непредвиденных ошибок
вот пример для воспроизведения:
пишу руками описание метода в теле класса, затем ниже пишу void A: - дальше автоподстановка делает мне сюрприз с появлением ошибки: 's' - redefinition of default parameter
такая же беда будет и с использованием enum - писал месяц назад в топике МТ4 ( билд 1210? что ли ) - верните как раньше работало и без нареканий!
А это не разные разве значения? Когда передаёшь в метод пустую строку (""), но проверяешь в методе значение строки на NULL, то проверка = false.
хм, я кажется обозначил проблему конкретно - код с предложенной автоподстановкой не компилируется, появляется ошибка 's' - redefinition of default parameter
и такая же проблема возникает при автоподстановке enum - но там enum будет заменен на int , т.е. компилятор с таким способом автоподстановок плодит умышленно баги!
а Вы что хотите обсудить? мне не интересно в данном вопросе значение константы NULL при работе со строками
UPD: речь идет о том, что если я один раз написал сигнатуру метода руками, то я ожидаю, что при автоподстановке МЕ подставит этот же текст с точностью до буквы, а не будет проводить некую интеллектуальную оценку того, что я написал сам ;)
Уважаемые разработчики Metaquotes, пожалуйста, посмотрите.
Привет, Могут ли разработчики платформы позаботиться о баге с тиковыми данными, который существует уже много-много месяцев?
Каждый день следующий тик после 23:59:59 приводит к исчезновению большой части истории данных тиков. Как вы можете видеть на скриншоте ниже
данные тиков с 23: 39: 48.048 до 00: 00: 00.018 пропали, и было много тиков с 23:39 до 00:00 следующего дня.
Часы моего компьютера на 1 час отстают от времени сервера. В приведенном выше примере я использую сервер MetaQuotes-Demo, но проблема возникает и на других серверах брокера (как демонстрационных, так и реальных).
У некоторых брокеров эта проблема даже приводит к появлению «нулевых тиков» в истории:
Еще одна часть информации - примерно через 20 минут (иногда больше) недостающие данные засыпки:
Как это может быть: с немецкого форума о тестере:
Расчёт прибыли в пипсах?
Gewinnberechnung in Pips?
Ах, да, но было бы точнее сказать: прибыль в пунктах для более быстрого расчета - так как нет четкого определения того, какой сейчас день пипс!
Ah - yes, but it would be more accurate to say: profit in points for faster calculation - as there is no clear definition what now a days a pip is!
Чёртов перфекционизм, допилил я скрипт:
Сам заюзал трассировку. Срабатывал assert(), неплохо помогло локализовать проблему. Ещё бы научить скрипт вставлять номера строк из которых сделан вызов, будет очень мощная отладочная штука.
-------------------------------------trace----------------------------
void OnStart()
bool No_first_seg::check_segment(vector_fund<uint>&,uint,uint,uint,uint,uint)
bool waveend_marking(uint,uint,vector_fund<uint>&)
uint greatest_trend_less_than_point<Trend3_ols<Trend3_cb<Trend3_ols_base(Trend3_ols<Trend3_cb<Trend3_ols_base>>&,uint)
Show_chart::Show_chart(uint)
bool Chart::set_curtainpos(uint)