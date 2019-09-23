Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 36
нашел такой баг.
Не загружается Шаблон в тестере стратегий через меню Charts - Templates
если выбрать из списка, то не работает.
а если нажать на Load Template и выбрать файл - то все ОКЕ.
Визуализатор приторможен? Или на полной скорости?
На любой скорости.
Пробовал по разному.
Пробовал стандартного эксперта MA sample
то же самое.
и сделайте что-нибудь с ползунком скорости визуализатора, то что скорость не равномерная.... по моему каждый месяц кто то пишет, ладно, работать еще можно как то
а вот,то что если запустить эксперт который открывает много ордеров, да и еще СБ в лог принты пишет и если случайно мышей сдвинуть ползунок скорости на максимум... то всё! - обратно пути нет! - никак потом скорость не уменьшишь, визуализатор не перемещает ползунок, клинч полный только закрывать визуализатор
Win10-64, билд 2093
Турбо режим правого крайнего положения не переделать. Там все логично по реализации. Все ограничения сняты, вот и прет.
а вот,то что если запустить эксперт который открывает много ордеров, да и еще СБ в лог принты пишет и если случайно мышей сдвинуть ползунок скорости на максимум... то всё! - обратно пути нет! - никак потом скорость не уменьшишь, визуализатор не перемещает ползунок, клинч полный только закрывать визуализатор
Нужно предупреждение от случайного. Я бы сделал отдельной кнопкой "Турбо".
да не важно как реализовать, но жуть как неудобно - на работе мышей по столу катаешь, и бывает что подпрыгнула мыша и ... все! понеслась!
пусть кнопка пауза что ли начнет отслеживать "турбо режим" - кнопка пауза тоже не работает !!!... да ничего не работает, жуть как не удобно!
ЗЫ: запустил на ПК эксперта который много ордеров открывает... ну в принципе клинч на 4-5 секунд, потом оживают и ползунок и кнопка пауза, на ноуте i3 3Гб ОЗУ, точно не оживают ни ползунок ни пауза и через 10 минут, только чарт крутится с большой скоростью
Там же есть кнопки увеличения/уменьшения скорости. На щелчок по ним вроде реагирует - уменьшает скорость. А потом и ползунок оживает.
да, реагируют, проверил на ноуте стандартном Moving Average ,
а при запуске моего эксперта на ноуте будет клинч у кнопок и ползунка если на макс.скорость установить - сделок много открывает и закрывает
Результат
а при запуске моего эксперта на ноуте будет клинч у кнопок и ползунка если на макс.скорость установить - сделок много открывает и закрывает
Значит действительно недоработка тестера. GUI должен работать в собственном потоке, не завися от работы эксперта
GUI работает в главном потоке. Тестер работает в своём отдельном потоке.
А теперь скажите, что такое "GUI не зависит от работы эксперта"? Это как?