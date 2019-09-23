Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все чаще стала появляться ошибка выполнения сценария js в терминале МТ5
Терминал подключен к аккаунту mql community
терминал после этого замирает полностью. Ничего сделать нельзя!
нажатия на кнопки ДА, Нет - вызывают это окно сообщения снова.
Это вроде сообщение от IE. Какой он версии?
У меня не воспроизводится такое поведение. Win8.1
Ночью воспроизводилось только на терминалах. А теперь на всех приложениях. Видимо, причина в чем-то другом.
действительно, если запускать "медленного" эксперта, то ползунок не отвечает.
Раньше была такая проблема, после оптимизации кода - стало лучше, отключил принты и ползунок без фриза.
терминал стоит на обычном HDD NAS 7200/256 (по скорости не сильно хуже, чем SSD)
кнопка турбо - идеальный варианть...
у меня если запустить тяжелый индикатор в режиме визуализации в тестере на максимальной скорости, то кнопки в тестере перестают отвечать, не работают ползунки и кнопки. Сама визуализация висит. Приходится сначала ползунок ставить на меньший уровень скорости, потом запускать тестер. Так что да, проблема присутствует.
Это вроде сообщение от IE. Какой он версии?
Версия 11.
Проблема только на МТ4!
И только тогда, когда терминал залогинился на mql5 community.
И мне кажеться, что советники не могут ничего открыть из-за этой ошибки - НО ЭТО НЕТОЧНО!
b.2093
В справке написано:
Умудрился сделать такое:
Для воспроизведения делаем следующее:
Для воспроизведения делаем следующее:
Если в пункте 2 использовать любой другой индикатор, например МА, то терминал умирает.
Ребят скажите пожалуйста, оптимизация советников в линукс системах работает ? Есть ли какие то проблемы ?
Работает:
Ребят скажите пожалуйста, оптимизация советников в линукс системах работает ? Есть ли какие то проблемы ?
все работает если нет dll, с dll вроде какие то ограничения есть при использовании MQL5 Cloud Network