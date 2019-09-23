Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий - страница 38

Vladislav Andruschenko:

Все чаще стала появляться ошибка выполнения сценария js в терминале МТ5

Терминал подключен к аккаунту mql community

терминал после этого замирает полностью. Ничего сделать нельзя!

нажатия на кнопки ДА, Нет - вызывают это окно сообщения снова. 

Andrey Khatimlianskii:

У меня не воспроизводится такое поведение. Win8.1

Ночью воспроизводилось только на терминалах. А теперь на всех приложениях. Видимо, причина в чем-то другом.

 
Vladislav Andruschenko:

действительно, если запускать "медленного" эксперта, то ползунок не отвечает. 

Раньше была такая проблема, после оптимизации кода - стало лучше, отключил принты и ползунок без фриза. 

терминал стоит на обычном HDD NAS 7200/256 (по скорости не сильно хуже, чем SSD)

кнопка турбо - идеальный варианть... 

у меня если запустить тяжелый индикатор в режиме визуализации в тестере на максимальной скорости, то кнопки в тестере перестают отвечать, не работают ползунки и кнопки. Сама визуализация висит. Приходится сначала ползунок ставить на меньший уровень скорости, потом запускать тестер. Так что да, проблема присутствует.

 
Andrey Khatimlianskii:

Версия 11.

Проблема только на МТ4!

И только тогда, когда терминал залогинился на mql5 community.

И мне кажеться, что советники не могут ничего открыть из-за этой ошибки - НО ЭТО НЕТОЧНО! 

 

b.2093

В справке написано:

int  OnCalculate( 
   const int        rates_total,       // размер массива price[] 
   const int        prev_calculated,   // количество обработанных баров на предыдущем вызове 
   const int        begin,             // номер индекса в массиве price[], с которого начинаются значимые данные 
   const double&    price[]            // массив значений для расчета 
   );

Умудрился сделать такое:

begin=0 start=3 buffer_base[]=1000000 price[]=1000000
begin=-1 start=2 buffer_base[]=1000000 price[]=1000000  // begin отрицательный, насколько оправдано такое поведение?

Для воспроизведения делаем следующее:

  1. Устанавливаем приложенный индикатор на график обычным способом.
  2. Берем этот же индикатор и устанавливаем его на график с опцией применить к "Данные предыдущего индикатора". 
Файлы:
test.mq5  4 kb
 
Konstantin Gruzdev:

Если в пункте 2 использовать любой другой индикатор, например МА, то терминал умирает.

 
Ребят скажите пожалуйста, оптимизация советников в линукс системах работает ? Есть ли какие то проблемы ?
 
Vladimir Pastushak:
Работает:


 
Vladimir Pastushak:
все работает если нет dll, с dll вроде какие то ограничения есть при использовании MQL5 Cloud Network

 
Меня интересует есть ли потеря мощности при оптимизации по сравнению с виндовс ?
