Закономерность или Случайность
1 утверждение - рынок всегда имеет закономерные движения выявление которых и есть суть трейдера - его гарантия успеха2 утверждение - рынок абсолютно случаен в нет ничего и зарабатывать соответственно на нем невозможно
Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)
- Закономерность
- Случайность
Без Закономерности Случайного и Случайности Закономерного, а также Закономерной Случайности и Случайной Закономерности считаю список неполным.
Оба утверждения ложные
Оба утверждения ложные
Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)
- Закономерность
- Случайность
Закономерная случайность, равно как и случайная закономерность.
1. на графиках повторяются структуры (паттерны? тренды? .... вот эти кривульки!) - т.е. это не случайные данные
2. "кривульки" не случайные, но случайно время их формирования, как и нет строгой очередности появления "кривулек"
2. скорость формирования "кривулек" иногда разная - соответственно и паттерны бывают растянуты или сжаты по временной оси
ну и итог - все закономерно, но случайно появляется в разное время, с различной скоростью и в разной последовательности
ЗЫ: увы, с рынками вот так не прокатит:
В школе прапорщиков проходит урок:
— Смотрите, это — большой палец, это — указательный, это — безымянный, это — средний, а это мизинец.
Теперь мешаем, мешаем, мешаем... — говорит лектор шевеля пальцами.
— А теперь называем — где какой?... где какой?... где какой?... где какой?...
1.Закономерность -для сливающих.
2.Случайность -для зарабатывающих.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)