Закономерность или Случайность

Новый комментарий
 

Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)

  • Закономерность 
  • Случайность

 

1 утверждение - рынок всегда имеет закономерные движения выявление которых и есть суть трейдера - его гарантия успеха

2 утверждение - рынок абсолютно случаен в нет ничего и зарабатывать соответственно на нем невозможно

 
Martin Cheguevara:

Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)

  • Закономерность 
  • Случайность

Без Закономерности Случайного и Случайности Закономерного, а также Закономерной Случайности и Случайной Закономерности считаю список неполным.

 
И то, и другое, одновременно. Рынок закономерен для тех, кто его формирует и случаен для всех остальных (трейдеров, например).
 

Оба утверждения ложные

 
transcendreamer:

Оба утверждения ложные

)
 
Martin Cheguevara:

Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)

  • Закономерность 
  • Случайность

Закономерная случайность, равно как и случайная закономерность.


 

1. на графиках повторяются структуры (паттерны? тренды? .... вот эти кривульки!) - т.е. это не случайные данные

2. "кривульки" не случайные, но случайно время их формирования, как и нет строгой очередности появления "кривулек"

2. скорость формирования "кривулек" иногда разная - соответственно и паттерны бывают растянуты или сжаты по временной оси


ну и итог - все закономерно, но случайно появляется в разное время, с различной скоростью и в разной последовательности


ЗЫ: увы, с рынками вот так не прокатит:

В школе прапорщиков проходит урок:

— Смотрите, это — большой палец, это — указательный, это — безымянный, это — средний, а это мизинец.

Теперь мешаем, мешаем, мешаем... — говорит лектор шевеля пальцами. 

— А теперь называем — где какой?...  где какой?... где какой?... где какой?...



 
Любая случайность - это не проявленная закономерность.
 

1.Закономерность -для сливающих.

2.Случайность -для зарабатывающих.

 
Оба утверждения ложные, т.к. рынок это смесь множества процессов, а не один.
На фоне 2 в нем есть и много 1, но выявить их достаточно сложно. Поэтому кажется, что всё - одно сплошное 2.
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768
Новый комментарий