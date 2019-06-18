Закономерность или Случайность - страница 31

Vasily Belozerov:

Нет, дальше, сами. Дальше тратится и время, и энергия мозгов, а это платно. Тем более я не понял условия задачи.

платно?

вообще то мне не надо, просто подкорректил путь. причем безвозмездно

Renat Akhtyamov:

платно?

вообще то мне не надо, просто подкорректил путь. причем безвозмездно

;)

Да легко, бесплатно. Задачку сформулируйте, а то одни абстрактные фразы.

 
Maxim Romanov:

...........

Ведь когда gbpusd падает, то непонятно, что именно происходит падает фунт, растет доллар, оба падают, оба растут... в общем комбинаций масса.

Пока вывод: никак

Делал такой индикатор. Можно видеть, что происходит. Падает фунт, растет йена, оба падают, оба растут.

На картинке пара GBPJPY. Голубой цвет для валюты GBP, а белый для JPY.

Могут обе валюты падать одновременно или расти против других валют и отклоняться в своей паре по разному.

GBPJPYH4_30

 
Подобному индикатору (движения валютной пары) в обед сто лет 
 
Uladzimir Izerski:

Делал такой индикатор. Можно видеть, что происходит. Падает фунт, растет йена, оба падают, оба растут.

На картинке пара GBPJPY. Голубой цвет для валюты GBP, а белый для JPY.

Могут обе валюты падать одновременно или расти против других валют и отклоняться в своей паре по разному.


Ну вот, еще одно подтверждение. Вопрос ключевой: что делать дальше, как использовать эту информацию и вообще, использовать ли?

 
aleger:
Подобному индикатору (движения валютной пары) в обед сто лет 

Линии на индикаторе показывают валюты, а не пары.

Это мой индикатор. Его делал лет десять назад. Подобных еще не видел.))

 
Vasily Belozerov:

Ну вот, еще одно подтверждение. Вопрос ключевой: что делать дальше, как использовать эту информацию и вообще, использовать ли?

Фактически показывает спрос на валюту. Это ценная информация. Данные берутся с 10ти взаимосвязанных пар. 

Если я знаю, что на валюту большой спрос, продавать пару с такой валютой нельзя. Можно понять, есть ли смысл в таком индикаторе.

 
Uladzimir Izerski:

Линии на индикаторе показывают валюты, а не пары.

Это мой индикатор. Его делал лет десять назад.

Здорово. Пардон, чуть не по теме. А можно засунуть индикатор баланса и средств в тестер стратегий?

Vasily Belozerov:

Здорово. Пардон, чуть не по теме. А можно засунуть индикатор баланса и средств в тестер стратегий?

и высунуть тоже, причем любой и не один

;)

//--------

Чегевара, где ты?

Пошли учиться уму разуму, пока тут спецы!

 
Vasily Belozerov:

Здорово. Пардон, чуть не по теме. А можно засунуть индикатор баланса и средств в тестер стратегий?

Только в меню выберите не "советник", а "индикатор".

