Закономерность или Случайность - страница 31
Нет, дальше, сами. Дальше тратится и время, и энергия мозгов, а это платно. Тем более я не понял условия задачи.
платно?
вообще то мне не надо, просто подкорректил путь. причем безвозмездно
;)
платно?
вообще то мне не надо, просто подкорректил путь. причем безвозмездно
;)
Да легко, бесплатно. Задачку сформулируйте, а то одни абстрактные фразы.
...........
Ведь когда gbpusd падает, то непонятно, что именно происходит падает фунт, растет доллар, оба падают, оба растут... в общем комбинаций масса.
Делал такой индикатор. Можно видеть, что происходит. Падает фунт, растет йена, оба падают, оба растут.
На картинке пара GBPJPY. Голубой цвет для валюты GBP, а белый для JPY.
Могут обе валюты падать одновременно или расти против других валют и отклоняться в своей паре по разному.
Ну вот, еще одно подтверждение. Вопрос ключевой: что делать дальше, как использовать эту информацию и вообще, использовать ли?
Подобному индикатору (движения валютной пары) в обед сто лет
Линии на индикаторе показывают валюты, а не пары.
Это мой индикатор. Его делал лет десять назад. Подобных еще не видел.))
Ну вот, еще одно подтверждение. Вопрос ключевой: что делать дальше, как использовать эту информацию и вообще, использовать ли?
Фактически показывает спрос на валюту. Это ценная информация. Данные берутся с 10ти взаимосвязанных пар.
Если я знаю, что на валюту большой спрос, продавать пару с такой валютой нельзя. Можно понять, есть ли смысл в таком индикаторе.
Линии на индикаторе показывают валюты, а не пары.
Это мой индикатор. Его делал лет десять назад.
Здорово. Пардон, чуть не по теме. А можно засунуть индикатор баланса и средств в тестер стратегий?
и высунуть тоже, причем любой и не один
;)
Здорово. Пардон, чуть не по теме. А можно засунуть индикатор баланса и средств в тестер стратегий?
Только в меню выберите не "советник", а "индикатор".