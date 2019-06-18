Закономерность или Случайность - страница 35

Uladzimir Izerski:

ХэХЭ!! Понимаю. Выходной!.

Такого индикатора ни у кого нет.


да есть..

у всех кому в голову приходило что 1 отдельно взятая пара это ни о чём :-)

уже даже и по форуму пересекались :-)

технологии схожие, разные графические решения.

на скрине - мой, он совсем не единственный,  я видел тут ещё несколько отличных нюансами.

 
Maxim Kuznetsov:

Хороший индикатор.

Но это совершенно не то.

 
Uladzimir Izerski:

Хороший индикатор.

Но это совершенно не то.

Этот индикатор интересен трейдерам и аналитикам, занимающимся мультивалютной торговлей и аналитикой. В том числе использующим системы линейных уравнений для разных валютных корзин.
 
aleger:
Этот индикатор интересен трейдерам и аналитикам, занимающимся мультивалютной торговлей и аналитикой. В том числе использующим системы линейных уравнений для разных валютных корзин.

Вы можете понять разницу валюта или пара? Вижу для вас это всё одно как и тренд или волна.

У меня индикатор показывает совокупную силу или спрос на валюту, а не на пару.

 
Uladzimir Izerski:

Вы можете понять разницу валюта или пара? Вижу для вас это всё одно как и тренд или волна.

У меня индикатор показывает совокупную силу или спрос на валюту, а не на пару.

Вот и дайте СВОЁ (или то, которым пользуетесь) определение тренда, волны, совокупной силы, спроса на валюту, валютную пару, покажите для чего они нужны, что дают, как вычисляются. Так, понемногу, общий язык и найдём...
 
Maxim Kuznetsov:

да есть..

у всех кому в голову приходило что 1 отдельно взятая пара это ни о чём :-)

уже даже и по форуму пересекались :-)

технологии схожие, разные графические решения.

на скрине - мой, он совсем не единственный,  я видел тут ещё несколько отличных нюансами.

Делал подобное. Выражал 8 валют из 28 пар, тоже нигде не выкладывал) Планировал использовать для анализа и составлятт потом ориентировочные пары, по которым ожидается движение. 
 
Maxim Romanov:
Делал подобное. Выражал 8 валют из 28 пар, тоже нигде не выкладывал) Планировал использовать для анализа и составлятт потом ориентировочные пары, по которым ожидается движение. 
если есть скрин, покажите плиз
 
Renat Akhtyamov:
если есть скрин, покажите плиз
Ок, позже сделаю
 
Представь себе, что перед нами бильярдный стол. Обычный, ровный, плоский бильярдный стол, покрытый зеленым сукном. Ты все рассчитал, нанес удар, и белый шар плавно катится по направлению к красному. Луза совсем рядом. Нет никаких сомнений в том, что твой белый шар попадет в красный и тот упадет в соседнюю лузу. Это закон бильярда, закон бильярдного стола. Но где-то, за пределами происходящего в бильярдном зале, летчик, сидящий в реактивном истребителе, потерял сознание, и его истребитель падает прямо на здание, где находится бильярдный зал. Или газовая магистраль, проходящая рядом, вот-вот взорвется. Или гремит гроза, и молния вот-вот ударит в игроков. А может быть, здание рухнет и погребет под собой всех, кто находится в нем. И что тогда произойдет с белым шаром, который должен был неизбежно попасть в красный, и с красным, готовым упасть в соседнюю лузу? По законам бильярдного стола белый шар должен бить по цели. Однако эти законы не есть единственные законы, и законы, управляющие движением поезда, в котором мы находимся, не являются единственными законами в нашей игре. (с)
 
Yuriy Asaulenko:
Представь себе, что перед нами бильярдный стол. Обычный, ровный, плоский бильярдный стол, покрытый зеленым сукном. Ты все рассчитал, нанес удар, и белый шар плавно катится по направлению к красному. Луза совсем рядом. Нет никаких сомнений в том, что твой белый шар попадет в красный и тот упадет в соседнюю лузу. Это закон бильярда, закон бильярдного стола. Но где-то, за пределами происходящего в бильярдном зале, летчик, сидящий в реактивном истребителе, потерял сознание, и его истребитель падает прямо на здание, где находится бильярдный зал. Или газовая магистраль, проходящая рядом, вот-вот взорвется. Или гремит гроза, и молния вот-вот ударит в игроков. А может быть, здание рухнет и погребет под собой всех, кто находится в нем. И что тогда произойдет с белым шаром, который должен был неизбежно попасть в красный, и с красным, готовым упасть в соседнюю лузу? По законам бильярдного стола белый шар должен бить по цели. Однако эти законы не есть единственные законы, и законы, управляющие движением поезда, в котором мы находимся, не являются единственными законами в нашей игре. (с)

для этого и нужно найти фрактальность, она учитывает все факторы. По тому что если мир фрактален, то рынок, это его часть и самоподобие позволит прогнозировать все события.

