Закономерность или Случайность - страница 35
ХэХЭ!! Понимаю. Выходной!.
Такого индикатора ни у кого нет.
да есть..
у всех кому в голову приходило что 1 отдельно взятая пара это ни о чём :-)
уже даже и по форуму пересекались :-)
технологии схожие, разные графические решения.
на скрине - мой, он совсем не единственный, я видел тут ещё несколько отличных нюансами.
Хороший индикатор.
Но это совершенно не то.
Этот индикатор интересен трейдерам и аналитикам, занимающимся мультивалютной торговлей и аналитикой. В том числе использующим системы линейных уравнений для разных валютных корзин.
Вы можете понять разницу валюта или пара? Вижу для вас это всё одно как и тренд или волна.
У меня индикатор показывает совокупную силу или спрос на валюту, а не на пару.
Делал подобное. Выражал 8 валют из 28 пар, тоже нигде не выкладывал) Планировал использовать для анализа и составлятт потом ориентировочные пары, по которым ожидается движение.
если есть скрин, покажите плиз
Представь себе, что перед нами бильярдный стол. Обычный, ровный, плоский бильярдный стол, покрытый зеленым сукном. Ты все рассчитал, нанес удар, и белый шар плавно катится по направлению к красному. Луза совсем рядом. Нет никаких сомнений в том, что твой белый шар попадет в красный и тот упадет в соседнюю лузу. Это закон бильярда, закон бильярдного стола. Но где-то, за пределами происходящего в бильярдном зале, летчик, сидящий в реактивном истребителе, потерял сознание, и его истребитель падает прямо на здание, где находится бильярдный зал. Или газовая магистраль, проходящая рядом, вот-вот взорвется. Или гремит гроза, и молния вот-вот ударит в игроков. А может быть, здание рухнет и погребет под собой всех, кто находится в нем. И что тогда произойдет с белым шаром, который должен был неизбежно попасть в красный, и с красным, готовым упасть в соседнюю лузу? По законам бильярдного стола белый шар должен бить по цели. Однако эти законы не есть единственные законы, и законы, управляющие движением поезда, в котором мы находимся, не являются единственными законами в нашей игре. (с)
для этого и нужно найти фрактальность, она учитывает все факторы. По тому что если мир фрактален, то рынок, это его часть и самоподобие позволит прогнозировать все события.