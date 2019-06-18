Закономерность или Случайность - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похожий.)
Не удивительно. Я давно выложил старую версию и могли уже "кулибины" похожий склепать.
Поменяться не желаете?
Поменяться не желаете?
Не смешите мои тапки))
А что там зеленые висюльки?
А что там зеленые висюльки?
для не искушенного жадного начинающего трейдера это Грааль, тем более автор сего чуда постоянно пишет, что тест 6 или 10 или 110 лет, вот сделал нормальный вид для этих "висюлек" в Паинте
теперь информативнее отчет этого "Грааля" ;)
Еще один рисунок сброшу и ухожу.
Новая точка отсчета. Текущая.
Не смешите мои тапки))
Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)
Случайностей нет. Цепь закономерностей ведёт к результату ,который многие называют случайностью.Вопрос в другом,что многие не видят или не понимают это движение.Ещё придумали смешную отговорку на свою слепость судьба такая или на все воля божья и т.д. ;)
для не искушенного жадного начинающего трейдера это Грааль, тем более автор сего чуда постоянно пишет, что тест 6 или 10 или 110 лет, вот сделал нормальный вид для этих "висюлек" в Паинте
теперь информативнее отчет этого "Грааля" ;)
Красиво работаете с графическим редактором...
Вот еще одна картинка для Вашей тренировки:
Красиво работаете с графическим редактором...
Вот еще одна картинка для Вашей тренировки:
тренируйтесь сами, Ваши "висюльки" теперь вниз сползли в подокно ;)
PS: выкладывайте детализированный отчет из тестера стратегий, тогда и обсудим
тренируйтесь сами, Ваши "висюльки" теперь вниз сползли в подокно ;)
PS: выкладывайте детализированный отчет из тестера стратегий, тогда и обсудим