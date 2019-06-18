Закономерность или Случайность - страница 56

Uladzimir Izerski:

Похожий.)

Не удивительно. Я давно выложил старую версию и могли уже "кулибины" похожий склепать.

Поменяться не желаете?

 
khorosh:

Не смешите мои тапки))

Dmitry Fedoseev:

А что там зеленые висюльки?

Пересидка, авось пронесет
 
Dmitry Fedoseev:

для не искушенного жадного начинающего трейдера это Грааль, тем более автор сего чуда постоянно пишет, что тест 6 или 10 или 110 лет, вот сделал нормальный вид для этих "висюлек" в Паинте

теперь информативнее отчет этого "Грааля"  ;)

 
khorosh:

 

Еще один рисунок сброшу и ухожу.

Новая точка отсчета. Текущая.

EURUSDM15_14_3

 
Uladzimir Izerski:

Не смешите мои тапки))

Гравитационные телескопы "вышли на охоту" после модернизации и меньше чем за десять дней работы принесли новый улов. Предполагается, что слияния чёрных дыр теперь будут регистрироваться каждую неделю..  Меняется уже поздно! Все только начинается)
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)

  Закономерность 
  Случайность

Случайностей нет. Цепь закономерностей ведёт к результату ,который многие называют случайностью.Вопрос в другом,что многие не видят или  не понимают  это движение.Ещё придумали смешную отговорку на свою слепость судьба такая или на все воля божья и т.д. ;)

 
Igor Makanu:

для не искушенного жадного начинающего трейдера это Грааль, тем более автор сего чуда постоянно пишет, что тест 6 или 10 или 110 лет, вот сделал нормальный вид для этих "висюлек" в Паинте

теперь информативнее отчет этого "Грааля"  ;)

Красиво работаете с графическим редактором...

Вот еще одна картинка для Вашей тренировки:



 
Serqey Nikitin:

Красиво работаете с графическим редактором...

Вот еще одна картинка для Вашей тренировки:

тренируйтесь сами, Ваши "висюльки" теперь вниз сползли в подокно ;)

PS: выкладывайте детализированный отчет из тестера стратегий, тогда и обсудим

 
Igor Makanu:

тренируйтесь сами, Ваши "висюльки" теперь вниз сползли в подокно ;)

PS: выкладывайте детализированный отчет из тестера стратегий, тогда и обсудим

Вы еще молодой, поэтому не в курсе, что все эти полные "детализированные отчеты" на форуме давно висят..., и дублировать их - как-то не серьезно.  Кому интересно - найдут...
