Закономерность или Случайность - страница 24
что(и как) можно считать трендом, можно определять __относительно__ от "советника".
- технологически любой советник/индикатор(вообще любая программа/алгоритм) имеет внутри циклы, периоды и максимальную чуствительность к определённой частоте. Это её собственная частота. И она фиксирована. Мы её меняем только когда задаём параметры, например при оптимизации.
- частоты/периоды которые длиннее собственной можно называть трендами. А те которые короче - шумами.
Это не значит на рынке давлеют постоянные колебания, меж ними бродят волновые пакеты и фурье складывают всё в фигу.
Просто любой советник именно так это воспринимает. Их можно даже классифицировать по этим принципам.
Такие вещи легко определять потом, на истории.
А еще бывают всякие там разводы-выбросы.
А еще бывает, что флет косит под тренд и будет вас
мотать и мотать...
А вы будете сидеть и думать "Аж бесит!"
А если уже в позиции, то ладони потеют и спина мокрая.
Полная каша в теории, и поэтому на практике один пшик...
Пример в картинках:
Причем здесь история, если все тренды наглядны и просчитываются в текущем времени?...
Красота!! Индикаторы секретные? Не рисуют?
Что значит рисуют?...
ВСЕ индикаторы, построенные от ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ в той или иной мере меняют свои значения... Но когда их три, и по разной математике, то сомневаться в суммарном результате не приходится...
Ну текущая цена клозе (если конечно по клозам построен) меняется только на нулевом незакрытом баре ведь. Рисует или нет важно конечно, чтобы оценивать индикатор по истории. Просто красиво больно разворачивается раньше цены)))
Просто красиво больно разворачивается раньше цены)))
Если Вы имеете ввиду инд. 3, то СИГНАЛ от него рассчитывается при пересечении линии "0"...
банально подгонка.
Если Вы имеете ввиду инд. 3, то СИГНАЛ от него рассчитывается при пересечении линии "0"...
)) А по мне по отклонениям +- 0.6 примерно красиво тренды забирает. Ну ясно. Хороший индюк, если нерисующий!!!
Ну я и пытался выяснить)
Ну да, ну да...
"Банально..." - Внутридневный анализ по евро/доллару (EUR/USD) на 25-03-2019