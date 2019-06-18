Закономерность или Случайность - страница 27
Текущее состояние рынка по моей стратегии:
Главное - ПРАВИЛЬНЫЙ подход к решению задачи: "Получение стабильной прибыли на рынке"...
Ожидал более стабильного поведения индикакатора. Ошибся. По первому взгляду не определишь.)
там перерисовка
Вам важны "шашечки или все-таки ехать"...? Кто Вам запрещает разработать более удобную стратегию?
У меня доверие выше к индикаторам которые перерисовывают только нулевой бар.
С таким стопом можно стабильно получать хорошие убытки.
во первых ситуация непонятная нет никаких пограничных признаков того куда пойдет цена.
она может пойти куда угодно.Тем более ТФ то какой большой..
выкладывайте результаты сюда - обсудим обмозгуем)
Тут похоже через страницу обсуждают индюк его))) он у него в маркете есть, там тоже отзывы можно почитать. я так тож могу... вейвлет преобразование цепануть на графики хвастаться тут везде))) А кому не нравится - сам дурак)))
он увлекается не только рисованием, еще и манипулирует с периодами, с любыми, и H6 и H8, показывает всегда в лучшем свете, наверное художник. Picasso/странно автографы не ставит на свои картины, как avtomat
"Собаки лают, а караван идет..."