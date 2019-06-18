Закономерность или Случайность - страница 13

Результаты моих убеждений у меня в профиле)

Похвально.

 

Давайте лучше поговорим вот о чем.

Всем известно, что рынок движется туда сда примерно 50 на 50. 

Интересно а можно ли рассчитать вероятность вероятности 50 на 50?

то есть понять степень случайности ценового движения. типа дифференциала вероятности.

 
Скорости трендового движения вверх("покупки") и вниз("продажи"), как правило, не равны и не равновероятны. "Продажи" выполняются и завершаются заметно быстрее.
 
Заблуждение!

Рынок может годами двигаться в одном направлении с небольшими откатами...


Опираться на такой постулат - не правильно...

 
Или часами быть в горизонтальном коридоре или в один и тот же момент времени показывать противоположное направление движения в зависимости от таймфрейма. Не будьте так категоричны :)

 
это неважно, бинарная комбинация всегда СЛУЧАЙНА. 

вот то самое внешнее воздействие в размере всего 2-3%

 
благо я пост записал...

мало ли, скучно станет, займусь.

 
Можно сделать предположение , что случайность есть неосознанная закономерность и находясь в бесконечности имеет бесконечный набор параметров ( гипотеза)) , т.е. чтобы "ограничить" набор параметров нужно а) определить границы фазы исследуемого цикла (это могут быть  движения планет , приливы \отливы )  , далее ,  в) субъективная реальность  ( микро мир - внутренний) взаимодействует с действительностью ( макро -мир), с) действительность ( данность) формируется на основе  ( пункта а). И из трейдеров,  кто обобщал процессы макро и микро , я бы выделил Д.Ганна , дружно ищем его труды )))). 

 
я бы например железно поискал, если бы он щедро поделился прибылью

но видимо у него не срослась готовность к такому поступку

