Закономерность или Случайность - страница 13
Результаты моих убеждений у меня в профиле)
Похвально.
Давайте лучше поговорим вот о чем.
Всем известно, что рынок движется туда сда примерно 50 на 50.
Интересно а можно ли рассчитать вероятность вероятности 50 на 50?
то есть понять степень случайности ценового движения. типа дифференциала вероятности.
Заблуждение!
Рынок может годами двигаться в одном направлении с небольшими откатами...
Опираться на такой постулат - не правильно...
Или часами быть в горизонтальном коридоре или в один и тот же момент времени показывать противоположное направление движения в зависимости от таймфрейма. Не будьте так категоричны :)
это неважно, бинарная комбинация всегда СЛУЧАЙНА.
вот то самое внешнее воздействие в размере всего 2-3%
благо я пост записал...
мало ли, скучно станет, займусь.
Можно сделать предположение , что случайность есть неосознанная закономерность и находясь в бесконечности имеет бесконечный набор параметров ( гипотеза)) , т.е. чтобы "ограничить" набор параметров нужно а) определить границы фазы исследуемого цикла (это могут быть движения планет , приливы \отливы ) , далее , в) субъективная реальность ( микро мир - внутренний) взаимодействует с действительностью ( макро -мир), с) действительность ( данность) формируется на основе ( пункта а). И из трейдеров, кто обобщал процессы макро и микро , я бы выделил Д.Ганна , дружно ищем его труды )))).
я бы например железно поискал, если бы он щедро поделился прибылью
но видимо у него не срослась готовность к такому поступку