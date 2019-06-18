Закономерность или Случайность - страница 36
Представь себе, что перед нами бильярдный стол. Обычный, ровный, плоский бильярдный стол, покрытый зеленым сукном. Ты все рассчитал, нанес удар, и белый шар плавно катится по направлению к красному. Луза совсем рядом. Нет никаких сомнений в том, что твой белый шар попадет в красный и тот упадет в соседнюю лузу. Это закон бильярда, закон бильярдного стола. Но где-то, за пределами происходящего в бильярдном зале, летчик, сидящий в реактивном истребителе, потерял сознание, и его истребитель падает прямо на здание, где находится бильярдный зал. Или газовая магистраль, проходящая рядом, вот-вот взорвется. Или гремит гроза, и молния вот-вот ударит в игроков. А может быть, здание рухнет и погребет под собой всех, кто находится в нем. И что тогда произойдет с белым шаром, который должен был неизбежно попасть в красный, и с красным, готовым упасть в соседнюю лузу? По законам бильярдного стола белый шар должен бить по цели. Однако эти законы не есть единственные законы, и законы, управляющие движением поезда, в котором мы находимся, не являются единственными законами в нашей игре. (с)
многое из перечисленного не повлияет на исход
т.к. тот кто ждет исход этого события, его уже не увидит при форс-мажорных обстоятельствах
но пока жив, он увидит результат своего удара, это факт
и результат будет зависеть только от профессионализма игрока
Вот он какой искусственный интеллект, и это вам не случайность и не закономерность:
25 марта McDonald's объявил о покупке израильского IT-стартапа Dynamic Yield. С их помощью сеть ресторанов создаст меню с адаптацией к погоде, текущему трафику ресторана и актуальным пунктам меню. Сумма сделки не оглашается. По слухам она составляет $300 млн — крупнейшая покупка McDonald's за последние 20 лет.
Подул ветер - в чисбургере не увидим сыра, пошёл дождь - в гамбургере не будет котлеты :)
если есть скрин, покажите плиз
Это графики валют с 2004 по 06.2010. Для преобразования использовал таймфрейм H4. Можно сделать для любого тайм фрейма ,и вообще я планировал асинхронно потом строить графики, без привязки к тайм фреймам.
Вот графики распределения плотностей вероятности приращений для этих валют. 4-я сверху в левом столбце это CHF.
из кастомных сделано?
я в экселе делал, сохранял данные по тем валютным парам ,которых были, а кроссы, которых не хватало, их рассчитывал
на основе итих исследований получены фундаментальные особенности. Скорость расширения абсолютной суммы графиков валют.... как бы вы думали какой закон имеет? Предположите, потом скину ответ
Тут и думать нечего - экспоненциальный. На рынке везде и всюду экспонента.
все намного точнее! Пропорционально квадратному корню из числа шагов.
Вот и вся правда открылась. Ваш индикатор и близко не похож на мой.
Такой же как у вас, а скорее всего этот и есть, создал "Хирург".