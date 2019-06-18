Закономерность или Случайность - страница 39
а вот и не всех, а только фунта
просто сравните движение пар в пределах одной свечи в пунктах
никакой зависимости между парами нет и быть не может, 100%
посмотрите сами на свой скрин. Время уже прошло, можно глянуть без пристрастий. Что там было внезапного или неправильно-странного ?
совсем уже по простому - все кто xxxUSD без запинок идут в одну сторону, все кто USDxxx в другую. Они все могли выстрелить волатильностью, но "кто первый тот и папа". Конечно на состоявшейся истории это легко объясняется, а так довольно всё нервенно.
и кстати, в пунктах движения разных пар сравнивать это за гранью добра и зла. Даже для одной пары - 100 пунктов сейчас и 100 пунктов неделю назад - разные величины
может мы конечно с разных планет, но тщательные исследования показали что на моей 7 октября 2018 пришлось на выходной.. да и фунт вёл себя прилично даже в рамках с USD
и кстати, в пунктах движения разных пар сравнивать это за гранью добра и зла. Даже для одной пары - 100 пунктов сейчас и 100 пунктов неделю назад - разные величины
2016-ый год на скрине у мну и торговля на форе не для октябрят
удачи!
удачи!
и вам !
но вспоминать что было в конкретный H4, 7 октября 3 (!!) года назад довольно проблемно.
паника с анонсом/фактом брекзита ? что то ведь очевидно было, раз запало в память.. :-)
Тут и думать нечего - экспоненциальный. На рынке везде и всюду экспонента.
Это графики валют с 2004 по 06.2010. Для преобразования использовал таймфрейм H4. Можно сделать для любого тайм фрейма ,и вообще я планировал асинхронно потом строить графики, без привязки к тайм фреймам.
Вот графики распределения плотностей вероятности приращений для этих валют. 4-я сверху в левом столбце это CHF.
Нет совершенно никакого смысла смотреть на корреляции длинной в годы.
На этом если и построить ТС, то доходность будет мизерной. Причиной будет и большой возможный размах, и свопы, пожирающие депозит.
На более мелких интервалах, корреляция настолько изменчива, что закономерности нет.
Да, Вы правы!
"Корреляция" - метод для тупых трейдеров... Основное назначение "корреляции" - оправдать работу очень плохих индикаторов, это когда индикатор развернулся, а цена продолжает идти в ту же сторону... Трейдеры при этом, с умным видом, ищут отмазку для плохой работы индикатора...
А всего то нужно разработать хорошие индикаторы, правильно определяющие направление движения цены...
Обычный Зигзаг вполне справляется с определением направления движения цены, несмотря на некоторую задержку визуализации каждой следующей восходящей и нисходящей линии и существование небольшого "скрытого" тренда вблизи точки разворота.
Как же так кто-то начал понимать что действительно происходит на рынке?)