Renat Akhtyamov:

а вот и не всех, а только фунта


просто сравните движение пар в пределах одной свечи в пунктах

никакой зависимости между парами нет и быть не может, 100%


посмотрите сами на свой скрин. Время уже прошло, можно глянуть без пристрастий. Что там было внезапного или неправильно-странного ?

совсем уже по простому - все кто xxxUSD без запинок идут в одну сторону, все кто USDxxx в другую. Они все могли выстрелить волатильностью, но "кто первый тот и папа". Конечно на состоявшейся истории это легко объясняется, а так довольно всё нервенно.

и кстати, в пунктах движения разных пар сравнивать это за гранью добра и зла. Даже для одной пары - 100 пунктов сейчас и 100 пунктов неделю назад - разные величины

---

может мы конечно с разных планет, но тщательные исследования показали что на моей 7 октября 2018 пришлось на выходной.. да и фунт вёл себя прилично даже в рамках с USD


 
Maxim Kuznetsov:

2016-ый год на скрине у мну и торговля на форе не для октябрят

удачи!

 
Renat Akhtyamov:

2016-ый год на скрине у мну и торговля на форе не для октябрят

удачи!

и вам !

но вспоминать что было в конкретный H4,  7 октября 3 (!!) года назад довольно проблемно.

паника с анонсом/фактом брекзита ?  что то ведь очевидно было, раз запало в память.. :-)

 
Alexander_K:

Тут и думать нечего - экспоненциальный. На рынке везде и всюду экспонента.

Надо же:)
- пока не признаешься себе в том что в большей степени рынок.случаен чем закономерен, пока это не вычислишь, закономерностей не жди:) 
Но на самом деле принципиально все очень просто :)
Но реализация его крайне сложна.
Примерно как машинное зрение. 
 
Maxim Romanov:

Это графики валют с 2004 по 06.2010. Для преобразования использовал таймфрейм H4. Можно сделать для любого тайм фрейма ,и вообще я планировал асинхронно потом строить графики, без привязки к тайм фреймам.

Вот графики распределения плотностей вероятности приращений для этих валют. 4-я сверху в левом столбце это CHF.

Как же так кто-то начал понимать что действительно происходит на рынке?)
Ого!
Ты - редкость мужик!)
Тебе осталось то понять как это связано с тем что все сливаются и усе;)
 

Нет совершенно никакого смысла смотреть на корреляции длинной в годы.

На этом если и построить ТС, то доходность будет мизерной. Причиной будет и большой возможный размах, и свопы, пожирающие депозит.

На более мелких интервалах, корреляция настолько изменчива, что закономерности нет.

 
Макс:

Нет совершенно никакого смысла смотреть на корреляции длинной в годы.

На этом если и построить ТС, то доходность будет мизерной. Причиной будет и большой возможный размах, и свопы, пожирающие депозит.

На более мелких интервалах, корреляция настолько изменчива, что закономерности нет.

Самое комичное что вы правы ровно наполовину ахах)))
 
Макс:

Нет совершенно никакого смысла смотреть на корреляции длинной в годы.

На этом если и построить ТС, то доходность будет мизерной. Причиной будет и большой возможный размах, и свопы, пожирающие депозит.

На более мелких интервалах, корреляция настолько изменчива, что закономерности нет.

Да, Вы правы!

"Корреляция" - метод для тупых трейдеров...  Основное назначение "корреляции" - оправдать работу очень плохих индикаторов, это когда индикатор развернулся, а цена продолжает идти в ту же сторону... Трейдеры при этом, с умным видом,  ищут отмазку для плохой работы индикатора...

А всего то нужно разработать хорошие индикаторы, правильно определяющие направление движения цены...

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы!

"Корреляция" - метод для тупых трейдеров...  Основное назначение "корреляции" - оправдать работу очень плохих индикаторов, это когда индикатор развернулся, а цена продолжает идти в ту же сторону... Трейдеры при этом, с умным видом,  ищут отмазку для плохой работы индикатора...

А всего то нужно разработать хорошие индикаторы, правильно определяющие направление движения цены...

Обычный Зигзаг вполне справляется с определением направления движения цены, несмотря на некоторую задержку визуализации каждой следующей восходящей и нисходящей линии и существование небольшого "скрытого" тренда вблизи точки разворота.

 
Martin Cheguevara:
Как же так кто-то начал понимать что действительно происходит на рынке?)
Ого!
Ты - редкость мужик!)
Тебе осталось то понять как это связано с тем что все сливаются и усе;)
Так я понял давно уже, почему сливают все)
