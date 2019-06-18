Закономерность или Случайность - страница 26
На какой паре/парах?
EURUSD
я не знаю почему так но это факт ... не попал хотя бы в 5% движения волны - прощай прибыль привет рассогласование. а когда менее 5% нормально так волны "цепляет" и всегда в прибыль выходит.
Полная каша в теории, и поэтому на практике один пшик...
Пример в картинках:
Причем здесь история, если все тренды наглядны и просчитываются в текущем времени?...
Честно скажу. Впечатляет рисунок. Не знаю как он в истории выглядел, но на текущий момент впечатляет.
Ставлю 100500).
А если Сергей запостит на картинке текущее состояние, будет уважуха.П.сы. Легче понять правдоподобность картины. Отказ будет больно сказываться на репутации художника..
там перерисовка
Это немного необоснованные обвинения. Хотелось бы графического подтверждения от хозяина.
Если такого не будет, то можем с высокой вероятностью утверждать в подлоге.
Не хотелось бы терять иллюзии.
у меня нет привычки говорить о чем то, в чем я не убежден.
Эксперт уже страницами ранее сказал о перерисовке (я лишь подтверждаю это) и в очковтирательстве.
Не наблюдал конкретно за Никитином, но если он подтвердит фактом, буду приветствовать, а иначе позор неминуемый. Репутацией надо дорожить;)
факты в тестере и на рисунках есть
а вот была ли реальная торговля - об этом история умалчивает
Если у него есть смелость, то сможет ответить, а так понимаете сами...
Надеюсь ответит фактами. Нам спешить некуда.
Текущее состояние рынка по моей стратегии:
Главное - ПРАВИЛЬНЫЙ подход к решению задачи: "Получение стабильной прибыли на рынке"...