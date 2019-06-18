Закономерность или Случайность - страница 26

aleger:
На какой паре/парах?

EURUSD

я не знаю почему так но это факт ... не попал хотя бы в 5% движения волны - прощай прибыль привет рассогласование. а когда менее 5% нормально так волны "цепляет" и всегда в прибыль выходит.

 
Martin Cheguevara:

Значит не тем пользуетесь или не так, как надо
 
Serqey Nikitin:

Полная каша в теории, и поэтому на практике один пшик...

Пример в картинках:


Причем здесь история, если все тренды наглядны и просчитываются в текущем времени?...

Честно скажу. Впечатляет рисунок. Не знаю как он в истории выглядел, но на текущий момент впечатляет.

Ставлю 100500).

А если Сергей запостит на картинке текущее состояние, будет уважуха.

П.сы. Легче понять правдоподобность картины. Отказ будет больно сказываться на репутации художника..
 
Uladzimir Izerski:

там перерисовка

 
Это немного необоснованные обвинения. Хотелось бы графического подтверждения от хозяина.

Если такого не будет, то можем с высокой вероятностью утверждать в подлоге.

Не хотелось бы терять иллюзии.

 
у меня нет привычки говорить о чем то, в чем я не убежден.

Эксперт уже страницами ранее сказал о перерисовке (я лишь подтверждаю это) и в очковтирательстве.

 
Не наблюдал конкретно за Никитином, но если он подтвердит фактом, буду приветствовать, а иначе  позор неминуемый. Репутацией надо дорожить;)

 
Uladzimir Izerski:

Не наблюдал конкретно за Никитином, но если он подтвердит фактом, буду приветствовать, а иначе  позор неминуемый. Репутацией надо дорожить;)

факты в тестере и на рисунках есть

а вот была ли реальная торговля - об этом история умалчивает

 
Если у него есть смелость, то сможет ответить, а так понимаете сами...

Надеюсь ответит фактами. Нам спешить некуда.

 
Uladzimir Izerski:

Честно скажу. Впечатляет рисунок. Не знаю как он в истории выглядел, но на текущий момент впечатляет.

Ставлю 100500).

А если Сергей запостит на картинке текущее состояние, будет уважуха.


Текущее состояние рынка по моей стратегии:



Главное - ПРАВИЛЬНЫЙ подход к решению задачи: "Получение стабильной прибыли на рынке"...

