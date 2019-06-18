Закономерность или Случайность - страница 55
Понятие перерисовка вполне однозначно. Если значения индикатора на всех барах(кроме нулевого) не изменяются , то перерисовки нет. В противном случае перерисовка.
Зря Вы так категорично утверждаете... Есть индикаторы, которые на мелких графиках чутко реагируют на движение цены, но на больших графиках при тех же параметрах ( Н6 и выше ) ведут себя статично.
И как в этом случае говорить о "вполне однозначно" ?
Мне так все равно как утверждается.
Например так показывал индикатор когда цена была в точке N3.
Без моего вмешательства цена отработала свои уровни. Точность исполнения пипс в пипс невозможна, но случаются часто.
Тогда будем считать, что перерисовка. На автомате перерисовка будет в зависимости от паттерна. Как и ZZ например.
Но в ручном управлении могу анализировать рынок с любой удобной точки или уровня и горизонты будут подтверждены.
Т.е. будущее уже известно.
Вот и я так подумал, так как уж слишком красиво он выглядит, а это верный признак перерисовки.)
Мне так все равно как утверждается.
Все верно! Главное знать плюсы и минусы инструмента, и применять его в нужные моменты и в полезной конфигурации.
Статичность кажущаяся, просто на крупных ТФ перерисовка более медленная.
Вот и я так подумал, так как уж слишком красиво он выглядит, а это верный признак перерисовки.)
Если вам точнее объяснить, то этот индикатор не перерисовывается, а меняет точку начала анализа.
С любой выбранной точки он будет так же красиво отмечать все уровни и в дальнейшем они будут подтверждены рынком..
Это как управляемая авиабомба)))
Вот похожий.
Похожий.)
Не удивительно. Я давно выложил старую версию и могли уже "кулибины" похожий склепать.
Все это интересно... для отдельного больного...
Но что Вы скажите про такую стратегию:
Все таки 6 лет без ЕДИНОЙ минусовой сделки... и где здесь 50/50?...
А что там зеленые висюльки?