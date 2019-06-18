Закономерность или Случайность - страница 55

khorosh:

Понятие перерисовка вполне однозначно. Если значения индикатора на всех барах(кроме нулевого) не изменяются , то перерисовки нет. В противном случае перерисовка.

Зря Вы так категорично утверждаете...   Есть индикаторы, которые на мелких графиках чутко реагируют на движение цены, но на больших графиках при тех же параметрах ( Н6 и выше ) ведут себя статично.

И как в этом случае говорить о "вполне однозначно" ?

 
Serqey Nikitin:

Мне так все равно как утверждается.

Например так показывал индикатор когда цена была в точке N3.

Без моего вмешательства цена отработала свои уровни. Точность исполнения пипс в пипс невозможна, но случаются часто.  

EURUSDM15_14_2

 
Uladzimir Izerski:

Тогда будем считать, что перерисовка. На автомате перерисовка будет в зависимости от паттерна. Как и ZZ например.

Но в ручном  управлении могу анализировать рынок с любой удобной точки или уровня и горизонты будут подтверждены. 

Т.е. будущее уже известно.

Вот и я так подумал, так как уж слишком красиво он выглядит, а это верный признак перерисовки.)

 
Uladzimir Izerski:

Мне так все равно как утверждается.


Все верно! Главное знать плюсы и минусы инструмента, и применять его в нужные моменты и в полезной конфигурации.

 
Serqey Nikitin:

Статичность кажущаяся, просто на крупных ТФ перерисовка более медленная.

 
khorosh:

Да, есть и такие...  Но есть и те, где только два значения ( +1 и -1 ), и здесь "более медленная" не бывает...
 
khorosh:

Вот и я так подумал, так как уж слишком красиво он выглядит, а это верный признак перерисовки.)

Если вам точнее объяснить, то этот индикатор не перерисовывается, а меняет точку начала анализа.

С любой выбранной точки он будет так же красиво отмечать все уровни и в дальнейшем они будут подтверждены рынком..

Это как управляемая авиабомба)))

 
Uladzimir Izerski:

Вот похожий.


 
khorosh:

Похожий.)

Не удивительно. Я давно выложил старую версию и могли уже "кулибины" похожий склепать.

 
Serqey Nikitin:

Все это интересно...  для отдельного больного...

Но что Вы скажите про такую стратегию:

Все таки 6 лет без ЕДИНОЙ минусовой сделки...  и где здесь 50/50?...

А что там зеленые висюльки?

