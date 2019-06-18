Закономерность или Случайность - страница 63

Раз вечер веселых картинок:

EURUSDDaily_

Если на евре такое можно принимать к какойт-о основе тс, то на фунте аналогичное по параметрам будет печальной картиной.

 
Опять решили поиграть в игрушку "Я - Ванга" ?...  УГАДАТЬ БУДУЩУЮ ЦЕНУ ?...

Есть график в ТЕКУЩЕМ времени...  Появится СИГНАЛ - разворот индикатора === закрыли позицию..., или открыли позицию - кому как удобно...

Ваш сигнал был год назад. Поэтому спросил.

Вы можете показать скрин, что держите эту позицию?

Люблю балаболов, жуть))).

 
Я тоже люблю веселых и находчивых...  Но Вы забыли название данной темы...  Тема не обо мне и даже не о Вас...

Скромнее надо быть...

 
Да вот беда. Скромностью меня природа не наделила. Что поделаешь?

Природа другими  качествами наделяет. Это же природа. Она хозяин нашей жизни.

Захочет даст булаву правителя в государстве, а захочет сотрет в порошок.

 Или обнулит депозит)))

 
Угу. Это - не индикатор, это - исследования рынка. Увидишь, что плотность вероятности меняется периодически, равно как и дисперсия процесса. Посмотришь, что это за периоды. Придешь к выводу, что надо работать с тиками, только прореженными и т.д. и т.п. Удачи!

тоже сегодня формула приснилась)) пытался запомнить, но не получилось... Думаю сфотографировать надо, а потом думаю как я ее перенесу - то в реальность... Единственное что запомнил, там был логарифм, и несколько дробей, но логарифм чего, какое основание и что за дроби, не ясно.

 
тоже сегодня формула приснилась)) пытался запомнить, но не получилось... Думаю сфотографировать надо, а потом думаю как я ее перенесу - то в реальность... Единственное что запомнил, там был логарифм, и несколько дробей, но логарифм чего, какое основание и что за дроби, не ясно.

Сейчас лето, поставьте в саду раскладушку под яблоню и там поспите некоторое время. Яблоко упадёт и вас осенит.)

 
Сейчас лето, поставьте в саду раскладушку под яблоню и там поспите некоторое время. Яблоко упадёт и вас осенит.)

Яблоко - эт только к открытию закона тяготения. Больше ни на что не годится.
 
Ваш серьёзный подход к анализу шутки вызывает улыбку.)

 
тут надо, чтобы что-то абстрактное упало на голову... с абстрактного дерева в абстрактном саду, какой-нибудь фрактал например

 
тут надо, чтобы что-то абстрактное упало на голову... с абстрактного дерева в абстрактном саду, какой-нибудь фрактал например

Нам же не нужна абстрактная формула и абстрактная прибыль.
Надо, чтобы конкретно и хорошо упал депозит. Эффект не замедлит сказаться. Формула - не знаю, но оч освежает.
