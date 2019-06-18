Закономерность или Случайность - страница 63
Раз вечер веселых картинок:
Если на евре такое можно принимать к какойт-о основе тс, то на фунте аналогичное по параметрам будет печальной картиной.
Опять решили поиграть в игрушку "Я - Ванга" ?... УГАДАТЬ БУДУЩУЮ ЦЕНУ ?...
Есть график в ТЕКУЩЕМ времени... Появится СИГНАЛ - разворот индикатора === закрыли позицию..., или открыли позицию - кому как удобно...
Ваш сигнал был год назад. Поэтому спросил.
Вы можете показать скрин, что держите эту позицию?
Люблю балаболов, жуть))).
Я тоже люблю веселых и находчивых... Но Вы забыли название данной темы... Тема не обо мне и даже не о Вас...
Скромнее надо быть...
Да вот беда. Скромностью меня природа не наделила. Что поделаешь?
Природа другими качествами наделяет. Это же природа. Она хозяин нашей жизни.
Захочет даст булаву правителя в государстве, а захочет сотрет в порошок.
Или обнулит депозит)))
Угу. Это - не индикатор, это - исследования рынка. Увидишь, что плотность вероятности меняется периодически, равно как и дисперсия процесса. Посмотришь, что это за периоды. Придешь к выводу, что надо работать с тиками, только прореженными и т.д. и т.п. Удачи!
тоже сегодня формула приснилась)) пытался запомнить, но не получилось... Думаю сфотографировать надо, а потом думаю как я ее перенесу - то в реальность... Единственное что запомнил, там был логарифм, и несколько дробей, но логарифм чего, какое основание и что за дроби, не ясно.
Сейчас лето, поставьте в саду раскладушку под яблоню и там поспите некоторое время. Яблоко упадёт и вас осенит.)
Яблоко - эт только к открытию закона тяготения. Больше ни на что не годится.
Ваш серьёзный подход к анализу шутки вызывает улыбку.)
тут надо, чтобы что-то абстрактное упало на голову... с абстрактного дерева в абстрактном саду, какой-нибудь фрактал например
